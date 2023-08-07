Верховный суд подтвердил запрет делать УЗИ без направления врача

Верховный суд России принял решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без предварительного направления от врача или специалиста из медучреждения. Такое решение было изложено в тексте судебного акта, опубликованного на официальном сайте ВС, на что 7 августа обратило внимание ТАСС.



Суд рассмотрел жалобу пациентки, которой отказали в УЗИ в частном медучреждении без направления специалиста. И признал неубедительным довод истицы о том, что направление на диагностику — это излишнее бремя.



Заявительница утверждала, что требование закона о предварительном получении направления на проведение УЗИ ограничивает ее права. Также в иске отмечалось, что закон обязывает врачей указывать место, где будет проводиться процедура, что создает ограничения конкуренции в сфере предоставления медицинских услуг.

