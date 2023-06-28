Верховный суд приравнял конвертацию криптовалюты в рубли к отмыванию средств

Верховный суд России отменил оправдательный приговор россиянину, который незаконно хранил наркотики, за производство которых получал оплату в криптовалюте, а затем конвертировал деньги в рубли. Суд двух инстанций признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал по обвинению в отмывании денег, сообщает 28 июня РАПСИ.
Суд первой инстанции посчитал, что перевод средств из биткоинов в рубли «без введения их в экономический оборот» не противоречит статье об отмывании денег, полученных преступных путем. Решение суда не устроило замгенпрокурора, который обращал внимание на то, что обвиняемый вывел с виртуального счета на банковские карты порядка
Апелляционный суд оставил приговор в силе, затем дело было передано в Верховный суд, который постановил, что перевод денежных средств с криптовалюты в рубли заведомо маскирует связь «легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». ВС подчеркнул, что обвиняемый конвертировал биткоины в рубли, которые переводил на банковские счета дочери сожительницы, чтобы придать «правомерный вид владения».
Согласно статье ст. 174.1 УК РФ, пускать полученные нелегальным путем средства в экономический оборот необязательно, поскольку ответственность по Уголовному кодексу наступает тогда, когда установлен сам факт перевода средств для «придания правомерного вида владению», установила коллегия Верховного суда.
По итогу ВС направил уголовное дело на новое рассмотрение обратно в Рязанский областной суд.