Верховный суд приравнял конвертацию криптовалюты в рубли к отмыванию средств

Верховный суд России отменил оправдательный приговор россиянину, который незаконно хранил наркотики, за производство которых получал оплату в криптовалюте, а затем конвертировал деньги в рубли. Суд двух инстанций признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдал по обвинению в отмывании денег, сообщает 28 июня РАПСИ.



Суд первой инстанции посчитал, что перевод средств из биткоинов в рубли «без введения их в экономический оборот» не противоречит статье об отмывании денег, полученных преступных путем. Решение суда не устроило замгенпрокурора, который обращал внимание на то, что обвиняемый вывел с виртуального счета на банковские карты порядка 8,2 млн рублей.