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    УЗИ только по направлению. Что означает решение Верховного суда

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    На днях стало известно, что Верховный суд России подтвердил запрет на проведение ультразвукового исследования (УЗИ) без предварительного направления от врача или специалиста из медучреждения. Спор шел вокруг приказа Минздрава. И если с государственными больницами все было понятно, то здесь была поставлена точка в истории с частной клиникой. На самом деле речь не только об УЗИ, но и о других видах диагностики. Почему Верховный суд защитил приказ Минздрава, «Фонтанке» объяснил юрист.

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