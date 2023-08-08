УЗИ только по направлению. Что означает решение Верховного суда

На днях стало известно, что Верховный суд России подтвердил запрет на проведение ультразвукового исследования (УЗИ) без предварительного направления от врача или специалиста из медучреждения. Спор шел вокруг приказа Минздрава. И если с государственными больницами все было понятно, то здесь была поставлена точка в истории с частной клиникой. На самом деле речь не только об УЗИ, но и о других видах диагностики. Почему Верховный суд защитил приказ Минздрава, «Фонтанке» объяснил юрист.
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