Умер джазовый певец Тони Беннетт, которым восхищался Фрэнк Синатра. Его последний альбом был с Леди Гагой

После возвращения домой Беннетт вернулся и к широкой публике, записав успешные баллады в традиции «крунеров» (манера пения вполголоса, сочетавшаяся с ритмической декламацией) — Синатры, Дина Мартина… Наиболее известные его записи — Because of You; Cold, Cold Heart; Blue Velvet, а также I Left My Heart in San Francisco.