Опять началось! Ретроградный Меркурий — 2023: чья жизнь кардинально изменится с 20 апреля и что нельзя делать в это время

И снова планеты шалят, а с ними и настроение у многих из нас Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Главным космическим событием в апреле 2023 года станет ретроградный Меркурий, который наступит прямо во время грядущего коридора затмений. Многие считают, что это время сулит только проблемы (которых у нас и без того хватает), но эксперт думает иначе. Чего ждать от этого периода, нашим коллегам из Marie Claire рассказала таролог и астролог Алисия Артемьева.



За 2023 год Меркурий станет ретроградным уже во второй раз. Первое движение планеты в обратном направлении произошло в конце декабря 2022 года и продолжалось вплоть до 18 января 2023 года. Снова подобное явление случится в период с 20 апреля по 15 мая включительно, попав в коридор затмений. Ретроградное положение планеты пугает многих людей и ассоциируется с различными проблемами, но эксперт считает, что готовиться к худшему не стоит. Меркурий традиционно отвечает за коммуникации, договоренности и документы, поэтому даже может помочь вам с некоторыми моментами.

Алисия Артемьева советует в этот период воздержаться от важных сделок и отказаться от подписания различных договоров. Дело в том, что Меркурий в ретрограде тормозит «бумажные» вопросы. — Возьмите курс на общение с близкими людьми, налаживание коммуникаций, укрепление отношений в коллективе или расширение круга знакомых. Если вас мучают некоторые вопросы, связанные с поиском себя, вероятно, ответ на них найдется именно в указанный период. Ретроградный Меркурий откроет скрытые перспективы и укажет, в каком направлении двигаться дальше. Не исключено, что это время, усиленное энергетикой коридора затмений, приведет вас к судьбоносным открытиям и решениям, — считает таролог.

Если вы с кем-то в ссоре — самое время пойти на перемирие. Меркурий в ретрограде поможет сгладить острые углы и добавит сторонам спора дипломатичности. Что нежелательно делать Ретроградный Меркурий не благоволит деловым планам и может привнести в них неопределенность и мелкие проблемы. С 20 апреля по 15 мая вам не рекомендуется заниматься решением деловых вопросов, поскольку в указанный период возрастает риск допустить ошибки.

Если задумали приобретение техники — тоже стоит повременить. В указанные недели электронные и бытовые приборы могут выходить из строя, а починка автомобилей в период ретрограда принесет немало проблем.

Гороскоп на апрель для всех знаков зодиака Астрологи предупреждают: для некоторых знаков зодиака апрель может оказаться не самым простым. Пока одни будут плыть по течению, другим придется приложить усилия, чтобы остаться живыми и невредимыми. Но это далеко не всё, на что всем нам стоит обратить внимание. Пока мы запасаемся едой и успокоительными, чтобы пережить этот месяц, астролог Татьяна Дружинина рассказывает, что поджидает в апреле каждого из нас и к чему стоит подготовиться представителям разных знаков зодиака. Овен В начале апреля звезды не советуют Овнам растрачивать свою энергию и потенциал по мелочам. Лучше подкопите их ко второй половине месяца. Там они могут очень вам пригодиться, чтобы заняться новыми начинаниями или добиться успеха там, где вы уже давно освоились.



— Во второй половине апреля Овнами будут восхищаться, но в погоне за признанием и успехом не стоит забывать о семье, — говорит Татьяна Дружинина. — Не упускайте момент, чтобы провести время со своими близкими.

В апреле у Овнов возможны и неприятные моменты в виде сплетников и недоброжелателей. Но если не тратить силы на ответные выпады, Овны только повысят свою репутацию. Телец Давно откладывали в долгий ящик важные дела и знакомства? Апрель — самое время достать их из этого самого долгого ящика. Не исключено, что они принесут вам успех. Но даже если вы ничего никуда не откладывали, всё равно будьте готовы к важным изменениям. Особенно в карьере. Главное, не отказывайтесь от нового.



— Единственная преграда, которая может появиться на пути Тельцов в апреле, — это они сами. Если начнет казаться, что цель недостижима, просто найдите к ней другой путь, который не заведет вас в тупик, — говорит Татьяна Дружинина.

Кроме того, у Тельцов в апреле возможно финансовое прибавление, но есть и вероятность проблем с законом.

Близнецы Близнецов в апреле будет мотать из стороны в сторону, их планы будут меняться со скоростью света, и главное в этом круговороте — определиться с приоритетами. Найдете такое дело, и успех вам гарантирован.

— Главное оружие Близнецов в апреле — неторопливость, спокойствие и чувство собственного достоинства. В более выгодном положении окажутся те, кто будет идти к цели окольными путями, — говорит Татьяна Дружинина.

В личном плане у Близнецов на горизонте — игривость и легкий флирт. Они будут пользоваться популярностью у противоположного пола, но здесь главное — держать себя в руках.



Рак У Раков на личном фронте в апреле — романтическая атмосфера. Возможно, кому-то все-таки удастся растопить ваше сердце. А если вы уже человек семейный, апрель подойдет для зачатия ребенка.

Вместе с тем возможны и успехи в карьере. Но вершины придется брать штурмом — не сидите на месте.

— В деле выбора занятий за Раков станет решать сама жизнь, и сопротивляться бесполезно. Работа предстоит трудная, — говорит Татьяна Дружинина. — Причем затраты физической энергии будут играть хоть и заметную, но не главную роль. Больше всего неприятностей Ракам доставит их собственное настроение и воля к победе, которые время от времени станут куда-то пропадать. Действовать придется через «не могу» и «не хочу», но желания всё бросить не возникнет. Лев Каких-то больших взлетов и падений у Львов в апреле не предвидится. Возможны мелкие неурядицы, срывы планов и частая смена настроения. Лучше всего спасаться от всего этого в отпуске. Возьмите передышку, абстрагируйтесь от проблем и наберитесь сил.



Также Львы в апреле рискуют встретиться с резкой критикой, но не принимайте ее близко к сердцу — она пригодится вам в движении вперед, в том числе в профессиональном плане.



Дева Девам апрель лучше всего посвятить работе — в этом плане их ждет большой успех и продвижение по карьерной лестнице. Но путь на ее вершину будет тернистым. Во-первых, помешать успеху могут хандра и неуверенность в собственных силах. Во-вторых, работы может оказаться так много, что о личном придется забыть. А от этого появятся конфликты в отношениях.

— Звезды поддержат самых отважных, но Девам надо помнить, что цель апрельской активности — не богатство или победа, а семья, дом, друзья и личное благополучие. Вот за это и надо сражаться, — говорит Татьяна Дружинина.

В конце месяца не забудьте порадовать себя — отправьтесь на шопинг, а еще лучше — в отпуск.



Весы Для Весов в апреле действует правило: кто потопал, тот и полопал. Не стесняйтесь выходить из тени, а для большего успеха заручитесь поддержкой близкого человека. Причин для сомнений в завтрашнем дне у вас в апреле не предвидится, так что самое время действовать. А если столкнетесь со сложным выбором — доверьтесь интуиции.

— Ситуация в чем-то отдаленно будет напоминать подъем в гору — моторы гудят на пределе, дыхания не хватает, груз тянет вниз, но тяга работает, а вершина потихонечку приближается, — говорит астролог. — Весам не следует вглядываться в горизонт и гадать, что там за горой. Их задача — преодолеть подъем. Сил хватит, в нужный момент придет второе дыхание, всё получится. Основная задача — не останавливаться, делать то, что должно. Понимание придет потом. А может, и не придет. Но это будет уже неважно.



Скорпион Никаких неожиданностей Скорпионам в апреле ждать не стоит. Они плавно войдут в месяц и так же плавно его завершат. В семье — тишь, гладь и полное взаимопонимание. Все дела — по плану. И никаких интриг, никаких злопыхателей, никаких сплетников.

— Апрель хорошо подходит для учебы, для поиска путей к самосовершенствованию. Хотя стремление к нему у Скорпионов ярко выраженным не будет. Большинство представителей знака станут ощущать удовлетворение жизнью. Те же из них, кому захочется чего-то большего, получат возможность принять участие в подготовке, — говорит Татьяна Дружинина.



Стрелец Для Стрельцов апрель пройдет под знаком стабильности. Карьера и бизнес станут приносить результаты, незавершенные проекты благополучно разрешатся. Но не надо ждать, что это произойдет по щучьему велению, приложите усилия и закончите всё, что давно планировали.



И относитесь бережнее к своему здоровью. Апрель может выдаться довольно травмоопасным. Не рискуйте лишний раз.

Козерог Козероги в апреле смогут с легкостью победить все свои вредные привычки. Главное — поставить перед собой такую цель. То же самое будет касаться тех, кто всерьез задумается о самореализации.

— Козерогам в апреле 2023 года выпадет редкая удача. Какое-то предложение или вновь открывшаяся возможность станет подталкивать к тому, чтобы совершить нечто, чего Козероги пока еще не делали, — говорит Татьяна Дружинина. — Проблема же месяца будет состоять в том, что представители знака могут элементарно испугаться. Самооценка их в апреле окажется не на высоте. Козероги станут прикидывать, сомневаться в своих силах, в самом лучшем случае — в лояльности окружения. Могут даже решить, что поступившее приглашение — это чья-то ошибка или жестокий розыгрыш. На самом деле, в чем-то они будут правы. Скорее всего, их счастливый случай будет базироваться на некоем сбое в системе, но для того-то и понадобятся Козероги.



Водолей Водолеям апрель сулит успех в рабочих вопросах. Причем им даже не придется для этого сильно стараться. Проекты будут реализовываться практически сами собой, дела, которые раньше казались неподъемными, наконец сдвинутся с мертвой точки.

— Активные и напористые действия в этот период не помогут ускорению развития ситуации, а только погасят инерцию. Именно поэтому политика максимального невмешательства окажется наиболее выгодной, — говорит астролог. — В первой половине апреля постепенное изменение обстановки само собой повлияет на прогрессивный рост проекта, во второй половине знаки поменяются, но на этот раз медленное затухание инерции заодно погасит и негативные моменты, которые должны будут неизбежно проявиться в процессе работы. Так что искусственно подталкивать ситуацию Водолеям не следует.



Рыбы Рыбам в апреле лучше быть немыми, как рыбы. Меньше говорить, писать и публиковать сообщения и вообще лучше быть осторожными везде, где происходит информационный обмен.

— Рыб ждет персональный бунт против системы. Произойдет он не от великого ума, а от элементарной потери ориентиров, — говорит астролог. — Рыбы примутся спорить с сильными мира сего, совершать противозаконные действия. Делать это они будут только потому, что им покажется несправедливым развитие ситуации в их жизни.

Настройтесь на собственную волну, сохраняйте спокойствие и чаще прислушивайтесь к интуиции. Она выведет вас из самых сложных и запутанных ситуаций. Начнете искать логику в происходящем вокруг — наткнетесь на непонимание и конфликты.