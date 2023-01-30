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    Актриса, сыгравшая Тесс в The Last of Us от Naughty Dog, умерла от рака

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    В возрасте 45 лет скончалась актриса Энни Вершинг. Российским зрителям она может быть известна по эпизодической роли Сьюзен Томпсон в сериале «Сверхъестественное», а также по персонажу Тесс в игре The Last of Us от Naughty Dog. Актриса озвучила контрабандистку, а также приняла участие в ее анимировании путем захвата движений.

    Как сообщает 30 января The Hollywood Reporter, причиной смерти актрисы стал рак. Диагноз был поставлен в 2020 году.

    «Только что узнал, что моя дорогая подруга Энни Вершинг скончалась. Мы потеряли прекрасную художницу и человека. Моё сердце разбито. Мысленно с её близкими», — написал в соцсетях вице-президент Naughty Dog.

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