Актриса, сыгравшая Тесс в The Last of Us от Naughty Dog, умерла от рака

В возрасте 45 лет скончалась актриса Энни Вершинг. Российским зрителям она может быть известна по эпизодической роли Сьюзен Томпсон в сериале «Сверхъестественное», а также по персонажу Тесс в игре The Last of Us от Naughty Dog. Актриса озвучила контрабандистку, а также приняла участие в ее анимировании путем захвата движений.



Как сообщает 30 января The Hollywood Reporter, причиной смерти актрисы стал рак. Диагноз был поставлен в 2020 году.



«Только что узнал, что моя дорогая подруга Энни Вершинг скончалась. Мы потеряли прекрасную художницу и человека. Моё сердце разбито. Мысленно с её близкими», — написал в соцсетях вице-президент Naughty Dog.