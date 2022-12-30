Экономика, разводы и зарплаты: какой Россию видел Росстат в 2022 году

Фото: Евгений Павленко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





К концу декабря итоги года подводят не только пользователи соцсетей, но и Росстат. В 2022 году разводиться, болеть и уезжать из страны стали чаще, зарабатывать (формально) — больше, а заводить детей — реже. Редакция «Фонтанки» изучила отчеты Росстата и узнала, как изменились экономика, социальная сфера и демография России за прошедший год.



Как там с деньгами?

ВВП России в период с января по сентябрь 2022 года, по первым оценкам, составил 106 121 млрд рублей, что на 1,6 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года. О реальных располагаемых доходах россиян статистика пока умалчивает, но известно, что и они за год поубавились — на 1,7 % .



Общее число безработных в возрасте от 15 лет и старше к ноябрю составило 2,7 млн человек, причем это значение уменьшилось на 5,2 % всего за месяц — с октября 2022 года. В сравнении с прошлым годом статистика тоже радужная: безработных стало меньше почти на 20 % . Номинальная зарплата к октябрю 2022 года оказалась 62,4 тысячи рублей в месяц. О реальной в Росстате не сообщили, но подсчитали, что она на 1,3 % меньше, чем в прошлом году.



При этом оборот организаций в России к ноябрю 2022 года составил 24,3 трлн рублей, что на 9,2 % больше, чем в прошлом году. Из них самой денежной оказалась оптовая торговля — 6,8 трлн рублей, что на 12 % больше, чем в 2021 году, следом за ней — обрабатывающие производства с 5,8 трлн . Самый большой рост показали организации, занимающиеся производством одежды, — 39 млрд , на 42 % больше, чем за аналогичный период 2021 года, и деятельностью железнодорожного транспорта по пассажирским перевозкам — 15,5 млрд рублей, на 39 % больше.



Куда меньше повезло организациям по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Их оборот снизился на 41 % и составил 172,3 млрд рублей к ноябрю 2022 года. Из других автомобильных пострадавших — оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами — 616,6 млрд рублей, что на 26 % меньше, чем в прошлом году. Доход с добычи металлических руд тоже снизился на 18 % — до 157,8 млрд рублей.



Оборот организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, составил 2 трлн , производством пищевых продуктов — 822,4 млрд , металлургическим производством — 83 млрд , табачным — 27,7 млрд , строительством — 1,1 трлн , разработкой программного обеспечения — 363,5 млрд . На гостиницы и общепит пришлось 176,6 млрд , на образование — 74,1 млрд , на науку и технику — 781 млрд .



Минус полмиллиона человек

В 2022 естественная убыль населения составила 501,6 тыс. человек, однако на деле все не так страшно: в 2021 году россиян поубавилось на 802 тысячи. Всего в этом году родилось 1,09 млн человек, что на 7 % меньше, чем в прошлом году. Город-рекордсмен по рождаемости, естественно, Москва, в которой прибавилось 103,7 тыс. москвичей, в Петербурге — 42 тысячи, что на 2 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

Умерших в этом году тоже меньше: 1,59 млн человек против 1,9 млн в прошлом году. Причем тенденция распространяется на все регионы России, в том числе и на Петербург — зафиксировано 54,3 тысячи в 2022 году , 69,3 тысячи — в 2021. Убыль населения в городе составила 11 тысяч человек.



Однако если умирать стали реже, то уезжать из страны — чаще. В этом году в Россию приехало 3,419 млн человек, а уехало 3,44 млн, итого миграционная статистика ушла в минус на двадцать с половиной тысяч человек. В 2021 году статистика была совсем иная, тогда население страны, наоборот, выросло на 320 тысяч человек. Однако далеко не все регионы поредели. Например, в Центральном и Северо-Западном округах людей стало больше, хоть и незначительно в сравнении с прошлым годом. В Петербурге все же миграционный плюс: приехало 151,8 тысячи человек, а уехало 149 тысяч. Однако это куда меньше в сравнении с 2021 годом, когда прирост составил 17 тысяч человек.



Зато из других частей России уезжали и массово, например Дальний Восток потерял сразу 32 тысячи человек, Сибирский федеральный округ — 27 тысяч, Приволжье — 18 тысяч. При этом в 2021 году все были в плюсе за исключением Кавказа, население которого и в этом году сократилось на 9 тысяч человек.



Больше свадеб и разводов

За 2022 год в России было заключено 868,7 тысячи браков — это 7,2 свадьбы на 1 000 человек, а в 2021 году женились чуть менее активно — 799 тысяч. По России влюбленные распределились неравномерно: в основном браки пришлись на две столицы. В Москве расписались 86 тысяч человек, в Петербурге — 48 тысяч , что в обоих городах на 12 % больше, чем в прошлом году.



На Кавказе же с делами сердечными ситуация обстояла хуже — браков стало на 12,5 % меньше. Особенно со свадьбами просели в Дагестане и Чечне: количество свадеб упало на 35 % и на 66 % соответственно. Напрашивается вопрос либо о методическом сбое, либо о чем-то похуже.



Больше стало и разводов: 567 тысяч в 2022 году и 537 тысяч в 2021 году. И здесь снова отличился Кавказ: там разводов было больше, чем свадеб, на 35 % — 46,4 тысячи. Антирекордсмен — Ингушетия, где расписались чуть больше тысячи человек, а разошлись — 2,7 тысячи . В Петербурге тоже рост числа разводов — 22 тысячи против 21 тысячи, зато в Ленобласти браки за год стали крепче: 5,6 тысячи разводов против 6 тысяч в 2021 году.





Долги наши тяжкие За этот год резко выросла общая закредитованность населения страны. В совокупности мы все должны банкам 26,3 трлн рублей. Гегемон на этом рынке — Сбербанк, которому граждане задолжали к декабрю 1 1,6 трлн . Правда, стоит отметить, что основной прирост объема кредитов пришелся на ипотеку. Если в декабре прошлого года это было 11,4 трлн рублей, то сейчас все 13,3. Строители довольны. Довольны, кстати, и микрофинансовые организации, которые считают, что рынок МФО покажет рост на уровне 10–15 % год к году. Центробанк подсчитал, что разнообразных микрокредитов (по которым весь год совершенно законно было выставлять до 365 % годовых) у россиян взято на 364 млрд рублей — рост сразу на 19 % . При этом чистая прибыль у микрокредитных фирм подскочила сразу на 40 % . Зарплата и пенсии

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2022 года составила 62 470 рублей . В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года она выросла на 13,1 % .



Самая большая зарплата на октябрь 2022 года у работников, задействованных в деятельности воздушного и космического транспорта, — 149 237 рублей. Другие прибыльные сферы — добыча нефти и природного газа ( 141 523 рубля ), производство табачных изделий ( 122 754 рубля ), финансовая и страховая деятельность ( 128 441 рубль ), деятельность в области информации и связи ( 105 878 рублей ) и научные исследования и разработки ( 107 126 рублей ).

Самым низкооплачиваемым оказался труд сотрудников в сфере производства одежды ( 28 811 рублей ), кожи и изделий из кожи ( 34 513 рублей ) и мебели ( 36 880 рублей ). Негусто получали в 2022 году почтальоны и курьеры ( 36 371 рубль ) и работники гостиниц и общепита ( 37 876 рублей ).

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2022 года составила 1,02 млрд рублей — всего за месяц она увеличилась на 16,4 % . Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 644,5 млн рублей ( 62,6 % ), в 2021 году — 113,6 млн рублей ( 11,0 % ), а в 2020 году и ранее — 270,7 млн рублей ( 26,3 % ).

Наибольший пророст официально признанных и зафиксированных долгов по зарплатам наблюдается в фармотрасли — сразу в 2,8 раза. В 2,2 раза выросли долги по зарплате в строительстве и в сфере искусства и развлечений. Средний размер назначенных пенсий увеличился на 16,9 % — до 18 527 рублей . Но есть нюанс. Если рассчитывать реальный размер пенсий (по методике Росстата), рост — всего 4,4 %

Безработица



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2022 г. составила 75,1 млн человек: из них 72,4 млн — занятые и 2,7 млн человек — безработные. Пик безработицы пришелся на январь 2022 года — 3,3 млн человек, а уровень безработицы — 4,4 % . К ноябрю он снизился до 3,7 % , а нагрузка безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 40,2 человека .



Среди занятых доля женщин в ноябре составила 48,6 %, а уровень занятости сельских жителей оказался ниже занятости городских — 54,3 % и 62,1 % соответственно. Средняя продолжительность поиска работы в ноябре 2022 года у женщин составила 6,2 месяца, у мужчин — 6 месяцев.



Кроме того, к ноябрю уменьшилась доля безработных, искавших работу от 1 до 3 месяцев, — до 29,5 % .



В состоянии застойной безработицы (искали работу более 12 месяцев) находились 18 % официально зарегистрированных безработных. При этом чиновники признают, что в службы занятости обращались только 23,4 % безработных, остальные 71,8 % предпочитали искать помощи у знакомых, друзей и родственников.

Средний возраст безработных составил 36,3 года. Молодежь до 25 лет составляет среди них 20,4 % , лица в возрасте 50 лет и старше — 18 %, а люди, не имеющие опыта трудовой деятельности, — 28,2 % . Промышленность

Оборот пищевой промышленности в 2022 году составил 836,5 млрд рублей. Самыми крупными по объему производства оказались масла — 790 тысяч тонн к ноябрю, следом за ними мука — 770 тысяч тонн. Сильнее всего пострадали консервы для детского питания — их выпустили на 16,9 % меньше, чем в прошлом году, — 332 тыс. тонн.



С напитками ситуация интереснее: производство алкоголя в сравнении с 2021 годом выросло, а безалкогольных напитков — упало. Видимо, российским заместителям популярных западных напитков в полной мере не удалось выполнить свою задачу. Зато водки выпустили 8,5 млн дкл ( +5,3 %) , шампанского и игристых вин — 2,4 млн дкл ( +25,4 % ).



Сократилось и табачное производство: сигарет выпустили 20,3 млрд штук ( —9,6 % ), а заменителей табака — 1,9 тыс. тонн ( —7,5 % ).



Особенно пострадало текстильное производство. Индекс промышленного производства в ноябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 составил 91,4 % , в январе — ноябре 2022 г. — 90,3 % . Количество выпущенной хлопчатобумажной пряжи сократилось на 33 % , одеял — на 29 % , а льняных тканей — на 20,3 % . При этом с одеждой таких проблем не было: сильнее всего поубавилось чулочно-носочных изделий — на 10,7 % меньше в сравнении с прошлым годом.



Снизился и выпуск резиновых и пластмассовых изделий. На плаву удержалось только производство труб, шлангов и плит, листов и пленки. Выпуск шин и покрышек для легковых автомобилей сократился на 24,4 % — 2,6 млн штук, для сельскохозяйственных машин — на 30,5 % (88,9 тыс. штук), для автобусов и троллейбусов — на 13,4 % (479 тыс. штук).



Производство лекарств в основном нарастили, например препаратов для лечения заболеваний органов чувств выпустили 4,6 млн упаковок ( +32 % ), противоопухолевых и иммуномодуляторов — 3,8 млн упаковок ( +25 % ). Просели на рынке гормональные медикаменты ( —36,2 % ) и лекарства для лечения дыхательной системы ( —45,2 % произведенных ампул).

Из электроники сильно выросло производство компьютеров — до 9,6 млрд рублей, что на 48,1 % больше, чем в прошлом году, а радио- и телеаппаратуры — до 18,4 млрд рублей ( +5,4 % ). Чего стало меньше среди товаров отечественного производства, так это бытовой техники — холодильников произвели 217 тыс. штук ( —41,8 % ), стиральных машин — 226 тыс. штук (— 47,1 % ).



Совсем катастрофа на рынке автопрома после ухода зарубежных компаний и остановки их производства в России. Как и прогнозировал Сергей Моренков, автомобильный рынок значительно уменьшился: легковых автомобилей произвели 23,7 тыс. штук, что на 66,9 % меньше, чем в прошлом году. Двигателей произвели на 30 % меньше, грузовых автомобилей — почти на 25 % .



С мебелью и производством прочих готовых изделий ситуация не такая плачевная — после февраля объемы производства заметно снизились, однако к концу 2022 года почти восстановились к уровню предыдущего года.



Сельское хозяйство



Зато с сельским хозяйством все не так плохо: в 2022 году намолотили 150,7 млн тонн зерна ( +24,2 % ), накопали 41,7 млн тонн сахарной свеклы (+1,2 %) и 18,6 млн тонн картофеля ( +3 % ). При этом общий сбор овощей упал на 3,1 % в сравнении с прошлым годом — до 13 млн тонн.



Под будущий урожай засеяли 10,8 млн гектаров, что на 3,8 % меньше, чем в прошлом году, зябь вспахали на 18,2 млн гектаров против 19,7 млн гектаров в 2021.

На конец ноября 2022 года поголовье крупного рогатого скота составляло 17,7 млн голов, что на 1,5 % меньше в сравнении с прошлым годом. Из них 7,7 млн коров (— 1,1 % ), 21,3 млн овец и коз (— 1,7 % ). Зато популярность обрели свиньи — их стало на 5,5 % больше (28,1 млн голов). При этом сейчас обеспеченность кормами в сельхозорганизациях на 3,9 % выше, чем в предыдущем году.



Рост производства сельскохозяйственной продукции удалось закрепить и в денежном эквиваленте: продажа продуктов, по данным Росстата, выросла. Так, за этот год реализовано 58,1 млн тонн зерна, 11,8 млн тонн скота и птицы, 16,8 млн тонн молока и 30,7 млрд штук яиц.

Строительство



Объем работ по строительству в период с января по ноябрь 2022 года составил 10,922 трлн рублей, что на 6,1 % больше, чем в прошлом году. При этом в Петербурге, несмотря на экономическую и внешнеполитическую ситуацию, индекс предпринимательской уверенности в этой сфере был положительным, наряду с Иркутской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Самым неуверенным в строительстве регионом оказалась Кабардино-Балкарская Республика — —52 % индекса предпринимательской уверенности.



Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций в 2022 году, стали высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (51 %), высокий уровень налогов ( 30 % ), недостаток квалифицированных рабочих (23 %), недостаток финансирования ( 19 % ), конкуренция со стороны других строительных фирм и недостаток заказов на работы (по 18 % ). Что удивительно, погодные условия оказались более весомой причиной, чем неплатежеспособность заказчиков, — по 17 % и 15 % соответственно. При этом темпы строительства все же замедлились: в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэкономразвития России, на 2022 г. были выделены ассигнования в размере 1019,0 млрд рублей на строительство 1185 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий. При этом из 2246 объектов, которые были намечены к вводу в 2022 году, ввели в эксплуатацию всего 45, из которых 12 — частично.



С недвижимостью и жилыми домами ситуация проще: в период с января по ноябрь было возведено 9,4 тыс. многоквартирных домов, населением построено 391,6 тыс. Всего в России появилось более 1,1 млн новых квартир. Общая площадь жилых помещений от индивидуальных застройщиков составила 56 млн кв. м , что равно 60 % от общего объема введенного жилья.



Розничная торговля



Пострадала в 2022 году и розничная торговля: до максимального уровня продаж 2021 года ( 130 % по отношению к среднемесячным показателям 2019 года) ни продовольственные, ни непродовольственные товары так и не подобрались. Самый максимум — чуть больше 100 % в марте 2022 года, когда начали массово скупать продукты и технику, дальше пищевые товары только приближались к этой границе, а непродовольственные и вовсе упали до 85 % к апрелю.

Всего оборот розничной торговли составил 38,311 трлн рублей, что на 6,2 % меньше, чем в прошлом году. В ноябре оборот розницы на 95,1 % формировался торгующими организациями и ИП, а 4,9 % пришлось на рынки и ярмарки, как и в прошлом году. Продовольственные и непродовольственные товары поделили рынок в соотношении 49,4/50,6, в то время как в предыдущем году продажи непродовольственного сектора занимали 52,6 % торговли.



Доля онлайн-продаж увеличилась до 9,7 % в обороте розничной торговли. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и Ситилинк, на которые пришлось 43,2 % от всех интернет-продаж. Чаще всего в Интернете заказывали одежду (16,7 %), обувь (7,1 %), игры и игрушки ( 4 % ), компьютеры ( 3,6 % ) и бытовые электротовары (3 %).

Среди основных факторов, сдерживающих торговлю, по мнению предпринимателей, — высокий уровень налогообложения (42 % опрошенных) и недостаточный платежеспособный спрос населения ( 45 % опрошенных).



По прогнозам на 1 квартал 2023 года, в большинстве организаций численность сотрудников, ассортимент товаров, торговая наценка, объем инвестиций обойдутся практически без изменений. При этом ожидается, что прибыль снизится в 26 % компаний, оборот розничной торговли — в 24 % , а объем продаж в натуральном выражении — в 21 %.



Рынок услуг

В ноябре 2022 года, по оперативным данным, населению было оказано платных услуг на 11,448 трлн рублей, что на 3,4 % больше, чем в прошлом году. К концу 2022 года баланс (разность оценок «улучшение» и «ухудшение» от предпринимателей) составил —12 % . На конец 2021 года эта оценка составляла —14 % . Однако по общей статистике положение всех сфер услуг ухудшилось, по мнению игроков рынка. В минус по оценкам не ушла только деятельность санаторно-курортных учреждений — и то, только на второй и третий кварталы. Хуже всего себя ощущали рынок рекламы (баланс -29 % во втором квартале) и технического обслуживания и ремонта транспортных средств (баланс —29 % во втором квартале и — 24 % — в четвертом).



Первыми по объему среди платных оказались коммунальные услуги ( 215,4 млрд рублей к ноябрю 2022 года), транспортные (188,8 млрд) и телекоммуникационные ( 127 млрд ). Что примечательно, на услуги в сфере физической культуры и спорта стали тратить на 15 % больше, культуры — на 19 % , а на туристские — на 25,3 % в сравнении с прошлым годом.



На бытовые услуги пришлось 126 млрд рублей, из которых 39 млрд ушли на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а 31 млрд — на ремонт и строительство жилья.



В IV квартале 2022 года основными факторами, ограничивающими деятельность организаций сферы услуг, были неопределенность экономической ситуации (отметило 68 % опрошенных руководителей), недостаточный спрос на услуги (48 %), недостаток финансовых средств ( 44 % ) и высокий уровень налогообложения (44 %). По прогнозам, в первом квартале 2023 года прибыль и объем оказанных услуг могут снизиться сразу у 22 % компаний. Заболеваемость

В 2022 году болеть стали чаще: почти по всем заболеваниям к октябрю 2022 года замечен рост в сравнении с аналогичным периодом 2021. Самый большой всплеск — сальмонеллезные инфекции ( +69 % ), гепатит А ( +60 % ), гепатит С (+52,2 %), коклюш (в 2,7 раза чаще) и острые кишечные инфекции ( +30 % ).



В ряде субъектов РФ оставался значительным уровень заболеваемости сифилисом на 100 тыс. человек населения: в Москве он был в 4,6 раза выше среднероссийского показателя. Высокие показатели заболеваемости также наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3–3,3 раза выше, чем в среднем по России).



В период с января по октябрь 2022 года также был зарегистрирован 50 601 человек с ВИЧ. Только в октябре им заразились 5,4 тысячи человек, что на 20,8 % больше, чем в октябре прошлого года.



Самыми «популярными» у россиян стали острые инфекции верхних дыхательных путей — от них пострадали 3,45 млн человек, при этом здесь заболеваемость как раз упала на 28,4 % за год.



Среди заболевших инфекционными болезнями в январе — октябре 2022 г. дети в возрасте 0–17 лет составляли: по коклюшу — 97,5 %, острым кишечным инфекциям — 75,2 % , менингококковой инфекции — 39,8 % , паротиту эпидемическому — 64,6 % , острому гепатиту А — 35,6 % .



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

