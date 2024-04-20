«Ситуация неприятная, но не критическая». В России стали чаще умирать

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Росстат отчитался по демографической ситуации в России за первые два месяца 2024 года. Темпы рождаемости примерно те же, а вот смертность внезапно выросла, в отдельных регионах — сразу на 34%. Почему в России стали чаще умирать и в каких регионах самые крепкие семьи — в тексте «Фонтанки».

Смертность «неожиданно» высокая

Темпы рождаемости по России за год почти не изменились: 201 тысяча человек родилась в январе — феврале 2024 года, 199 тысяч — в аналогичном периоде прошлого года. Оговорим, что 2024-й — год високосный, и февральский 29-й день добавляет ко всем показателям примерно 3,5%.



По умершим статистика более печальная: их на 9,9% больше, чем в прошлом году, — 331 тысяча человек. Если сравнивать данные февраля этого года и прошлого, то рост смертности — целых 12,5%. За месяц умерло почти 150 тысяч человек, из них 429 — дети до года.

Итого естественная убыль населения по стране по итогам двух месяцев составила более 129 тысяч человек против 101 тысячи годом ранее.

В Петербурге за два месяца родилось 7,5 тысячи человек, что на 5% больше, чем годом ранее. При этом смертность выросла сразу на 15,9% — 11 591 человек за два месяца, из них пять тысяч в феврале. По итогам двух месяцев Петербург оказался на 11-м месте по росту темпов смертности среди регионов РФ.



Демограф и бывший специалист Росстата Алексей Ракша подчеркнул, что зимой смертность в принципе подрастает, другой вопрос в том, что на разную величину. «В этот раз она подросла очень сильно. И для мирного времени это большая неожиданность», — заявил он.

Такой рост смертности Алексей Ракша связал с инфекционными заболеваниями. «Как правило, зимой смертность связана с инфекциями. Это либо вирус гриппа, либо, может быть, ковид. В этом году зима достаточно холодная, а это, как правило, увеличивает смертность. Видимо, из-за этого были более сильные волны гриппа или ковида», — рассказал он. Правда, статистика ВОЗ показывает, что в январе — феврале в России подтвержденных случаев смертей от коронавируса было зафиксировано лишь около 1,1 тысячи. Год назад за два первых месяца умерло 2,3 тысячи человек. Не сходится. Данных по смертности от гриппа пока не было.



В Ленинградской области показатель смертности ниже: 4,3 тысячи умерших за первые два месяца, что на 7,6% больше, чем в 2023 году. Показатели рождаемости при этом снизились сразу на 8,5% — до 1,8 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 2,5 тысячи человек в Ленобласти, почти четыре тысячи — в Петербурге. Только в феврале убыль населения увеличилась в городе в полтора раза.

Алексей Ракша прогнозирует, что по итогам 2024 года мы увидим примерно те же цифры, что и год назад, особенных неожиданностей и потрясений ждать не стоит. «Большой разницы между этим годом и прошлым не будет», — считает он. Того, что рождаемость догонит смертность, в обозримой перспективе мы не увидим, а показатели нынешней убыли населения — это ситуация «неприятная, но не критическая», убежден демограф.



Рожают чаще всего в Чечне, умирают — на севере

Сократить смертность удалось только в Ингушетии (-10,8%, но в количественном выражении это всего минус 34 смерти) и в Мурманской области, где умерло на одного человека меньше, чем годом ранее (1460). Все остальные регионы число смертей нарастили. По России самые высокие темпы смертности оказались в Вологодской области - 18,3%. На 16–17% — на Алтае, в Якутии и Тверской, Ивановской, Калининградской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях. Сразу за ними с 15,9% идет Петербург. Это гораздо выше, чем в среднем по России - 9,9%.



В Москве за первые два месяца 2024 года умерло 17,5 тысячи человек, что на 13% больше, чем год назад. Родилось новых москвичей 11,7 тысячи против 11,4 тысячи годом ранее.



Самые высокие темпы рождаемости оказались в Чечне — рост 19,4% в сравнении с прошлым годом, почти на том же уровне прирост в Дагестане — 19%. Обе республики в лидерах по приросту населения по стране — 5 и 4,4 тысячи человек соответственно. Чаще рожать стали также на Чукотке (+15,2%), в Ненецком автономном округе (+13%) и на Камчатке (+11%).

Самая существенная естественная убыль населения в Москве — почти шесть тысяч человек, 4,7 тысячи — в Новгороде, 4,6 тысячи — в Ростове. Петербург по убыли населения на шестом месте, в первой десятке также Краснодарский край и Свердловская, Воронежская, Челябинская, Кемеровская и Самарская области.



Разводятся все чаще, особенно на Чукотке

В России неизменно продолжает расти число разводов: за первые два месяца 2024 года что-то не поделили 106,5 тысячи семей, что на 7,5% больше, чем год назад. Число браков, наоборот, снизилось — на 3,9%. Узаконили отношения в ЗАГСе почти 88 тысяч человек против 91,5 тысячи в 2023-м.

В двух столицах динамика поспокойнее: в Петербурге разводов на 3,5% больше, чем год назад (4,1 тысяча), в Москве — на 2,3% (7,2 тысячи). Зато браков заключается значительно меньше, чем год назад: в Москве — на 8,6% (8,1 тысячи), в Петербурге — на 7,4% (4,3 тысячи). В Ленобласти снизилось число и разводов, и браков — на 5,8% и 10,9% соответственно.

В лидерах по числу разводов по регионам — Чукотский автономный округ, где разводиться стали на 92,9% чаще, чем год назад. На втором месте Ненецкий автономный округ — на 56,5% больше. Но там речь о совсем небольших числах - на Чукотке было 28, стало 54, у ненцев - было 23, стало 56. На третьем месте — Кабардино-Балкарская республика — 36,9%, там число разводов уже идет на сотни. Дальше идут Астрахань, Камчатка, Бурятия и Дагестан.

Меньше распавшихся семей в сравнении с 2023 годом стало всего в 16 регионах страны. Самые крепкие семьи оказались в Чечне — разводов на 12,9% меньше, чем год назад. Год назад там наблюдалось аномально высокое число разводов, так что сейчас улучшение можно отнести к эффекту низкой базы. В лидерах также Магадан и Татарстан: 7,5% и 6,4% соответственно.



Жениться стали реже более чем в пятидесяти регионах страны. Самым плодовитым на браки оказался Алтай, где расписалось на 33% больше пар, чем год назад. Выросло число молодоженов также в Амурской области (+29%), Калмыкии (+23,9%), Карачаево-Черкесии (+20,6%) и на Чукотке (+20%). Из крупных регонов самый большой прирост числа браков в Иркутской области (+8%), а также в Кемерово и Саратове.



Реже всего захаживали в ЗАГС в регионах, которые регулярно попадают под обстрелы, где людям, похоже, не до женитьбы. В Белгородской области число браков снизилось на 22%, в Курской области — на 21,4%, в Севастополе — на 21%. Далее почему-то идет Кострова, а потом снова тенденция - Воронеж и Крым.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

