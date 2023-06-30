Чем больше детей, тем легче пожертвовать штампом о замужестве. Демограф объяснил, почему на Кавказе разводятся чаще

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Росстат опубликовал статистику по бракам и разводам в стране за 4 месяца 2023 года и аналогичный период 2022 года. Больше всего расторгают брак, как выяснилось, в республиках Кавказа. По другим регионам России ситуация разная, от чего она зависит, «Фонтанка» спросила у демографа Алексея Ракши.



По данным Росстата, с января по апрель 2023 года число браков в стране по сравнению с тем же периодом 2022 года уменьшилось на 8,5 тысяч (с 228 332 до 219 860), число разводов выросло на более чем 15 тысяч (с 200 853 до 216 170). При этом самое большое число разводов в патриархальных республиках — на Кавказе.



Например, если в январе—апреле 2022 года в Северо-Кавказском ФО было зарегистрировано 12 602 развода, то за те же 4 месяца 2023-го — уже 17 548. В других федеральных округах разводы растут не так активно. Скажем, на Северо-Западе за первые 4 месяца 2022 года было 19 912, в 2023-м стало 21 329.



В Москве и Петербурге рост, можно сказать, незаметный: с 15 131 до 15 569 и с 8 240 до 8 809 соответственно. Зато в столицах резко снизилось число браков: в Москве — с 24 449 до 21 265, в Петербурге — с 14 147 до 11 297.

— Алексей, как можно объяснить такой взрывной рост разводов на Кавказе — в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии?

— Феноменальный рост разводов, прежде всего в национальных республиках СКФО с самой высокой в России рождаемостью и патриархальными обществами, связан исключительно со стремлением войти в число адресатов выплат пособий по критериям нуждаемости. Число разводов растет по мере распространения этого принципа на выплаты детей всё более старшего возраста, теперь уже и школьного. Ничего удивительного, это было ожидаемо, когда вводились правила, по которым выплаты привязаны к доходу семьи: выгодно фиктивно развестись, но продолжать жить вместе, получая от государства больше денег. Косвенно об этом говорит тот факт, что в Ингушетии и Чечне самая высокая рождаемость в стране — такой её уровень был бы невозможен при столь большом числе разводов в последние три года: формальный развод не означает расставание.



Побочный эффект введения адресных пособий по нуждаемости в цифрах: в Республике Ингушетия за 2022 год на 1 000 браков приходилось 2 542 развода. Это самый большой показатель по стране. На 1 000 зарегистрированных союзов большое количество их расторжений фиксируется в Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании.



— На Кавказе любят погулять на пышных свадьбах, но там и число бракосочетаний снижается.

— Там религиозный брак имеет большее значение, чем гражданский, штамп в паспорте не так важен. А сыграть свадьбу можно и без посещения загса.



— В соседнем Южном федеральном округе растет и число разводов, и число свадеб. При этом в Крыму разводы с 2 193 выросли до 2 372. А в Севастополе уменьшились почти вдвое — с 786 до 493. Как эту разницу объяснить?

— Думаю, это связано с тем, что в Севастополе очень много военных. Поскольку у них высок риск погибнуть, то лучше это сделать в браке, чтобы жена получила «гробовые». Да и просто воюя, мужчины получают выплаты на карты, которыми на фронте всё равно не расплатиться, и это делают дома их родные и близкие, прежде всего жёны.



— Почему в других российских регионах выплаты на детей не становятся таким значимым стимулом для разводов, как на Кавказе?

— Потому что, с одной стороны, среди русских бедных меньше, а рождаемость ниже — многодетных мало, под критерии нуждаемости и адресности подпадает намного меньшая доля семей. А главное — штамп в паспорте для них часто имеет большое значение. В любом случае установленная в стране зависимость детских пособий от доходов рушит семьи, пусть даже формально. Изначально правы были те, кто выступал за введение безусловного базового дохода — выплат для всех без исключения детей, независимо от уровня дохода и социального положения.



— Можно предположить, что разводятся те, у кого мужья дома (не на СВО), но так мало зарабатывают, что детские пособия для семьи — значимая сумма? А «бракосочетаются» чаще как раз, наоборот, те, у кого мужья либо воюют, либо их могут призвать?



— Так и есть. Тут вопрос в том, что выгоднее: быть замужем, чтобы получать выплаты от Минобороны и ЧВК «Вагнер» за гибель, увечья и за нахождение на фронте, или выгоднее развестись, чтобы получать пособия по бедности, назначаемые по критериям нуждаемости и адресности.

— Число браков растет по другим регионам России, кажется, неожиданно — в прошлом году перед мобилизацией переженились все, кто не состоял в официальном браке. В чем причина?

— В прошлом году переженились начиная с 21 сентября. А вы сравниваете данные Росстата за первые 4 месяца 2022 и 2023 годов. Это не продолжение роста, а снижение после осеннего пика 2022 года. То, что число браков временно подскочило, закономерно. Причём подскочило тем сильнее, чем большая доля мужчин отправилась или собиралась/боялась отправиться на фронт.



— Это в 2022-м закономерно. Почему оно и в 2023 году выросло во многих регионах (в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга)? Не кардинально, конечно, но выросло: Курская, Белгородская, Тамбовская, Рязанская и другие.

— Это небольшой «хвост» осеннего «подскока», когда люди, живущие в гражданском браке, официально регистрировали свои отношения, чтобы в случае гибели, увечья или просто нахождения на фронте жена могла получить деньги от государства.

По данным за январь — апрель 2022 и 2023 годов этого не видно. А если посмотреть цифры по заключенным бракам за сентябрь, октябрь и ноябрь 2022 года, оно весной снизилось. Иногда в разы.

— В Москве и Петербурге число браков снизилось, причем значительно, а число разводов тоже выросло. Почему?

— Количество разводов в Москве выросло в пределах погрешности и осталось одним из самых низких в стране, в Санкт-Петербурге рост чуть больше, но ничего экстраординарного, до 2015 года разводов было больше. Что касается браков, то снижение их числа могло произойти из-за экстренного отъезда молодёжи за границу после объявления мобилизации. В больших городах значительная доля браков заключается иногородними, особенно в Санкт-Петербурге. Если их вычесть, то получится брачность, какая и должна быть, — самая низкая в стране, как и рождаемость.



— Получается, что сегодняшняя статистика по бракосочетаниям/разводам в большой степени ситуативная. Можно ли в таких условиях рассматривать их как процессы, влияющие на демографическую ситуацию?



— Нет, брачность и разводимость в моменте сейчас почти не влияют на рождаемость. И ни на что не влияют. Просто среди официальных матерей-одиночек, особенно на Кавказе, появляется больше женщин, у которых вместе со штампом о разводе в паспорте фактически есть муж.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

