Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Российская экономика за январь-сентябрь 2023 года выросла на 2,9% в годовом исчислении, следует из данных Росстата, опубликованных 29 ноября.
Ранее, по предварительной оценке Росстата, предполагалось, что в третьем квартале ВВП вырос на 5,5%. В первом квартале года показатель снизился на 1,8%, а во втором — повысился на 4,9%.
Также Росстат зафиксировал рост инвестиций в основной капитал в России сразу на 10% по итогам января-сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно объем инвестиций за девять месяцев 2023 года составил более 20,017 трлн рублей.
По итогам октября в России произвели продукции сельского хозяйства на 1491,9 млрд рублей, что на 5,5% больше, чем годом ранее, но на 23,4% меньше, чем в прошедшем сентябре. Обороты розничной торговли в сравнении с октябрем прошлого года выросли на 12,7% — до 4239,7 млрд рублей, а объем оказанных населению платных услуг — на 5,1%, до 1269,4 млрд рублей.
По подсчетам ведомства, улучшились и показатели безработицы. Так, на октябрь 2023 года в России насчитали 2,2 млн безработных в возрасте 15 лет и старше, что на 23,2% меньше, чем годом ранее, и на 4% меньше, чем в сентябре 2023 года.
Выросли, по подсчетам Росстата, и зарплаты. В октябре среднемесячная номинальная зарплата по России составила 70 922 рубля. Это на 13,6% больше, чем годом ранее, и на 2,1% больше, чем месяц назад. Также в сравнении с прошлым годом вырос процент людей с доходами выше 100 тысяч рублей: с 6,2 до 8,3%. При этом наибольшее число людей, как и в 2022 году, зарабатывает от 27 до 45 тысяч рублей — это 26,7% россиян.