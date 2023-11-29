Росстат оценил рост российской экономики в январе-сентябре в 2,9%

Российская экономика за январь-сентябрь 2023 года выросла на 2,9% в годовом исчислении, следует из данных Росстата, опубликованных 29 ноября.



Ранее, по предварительной оценке Росстата, предполагалось, что в третьем квартале ВВП вырос на 5,5%. В первом квартале года показатель снизился на 1,8%, а во втором — повысился на 4,9%.

Также Росстат зафиксировал рост инвестиций в основной капитал в России сразу на 10% по итогам января-сентября в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарно объем инвестиций за девять месяцев 2023 года составил более 20,017 трлн рублей.