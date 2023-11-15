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    Росстат: Российская экономика в III квартале выросла на 5,5%

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    Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, следует из предварительной оценки Росстата, опубликованной 15 ноября.

    Это выше прогнозов Минэкономразвития и Банка России, которые ожидали рост на уровне 5,2% и 5,1% соответственно. Также в сообщении статистического ведомства говорится, что, в частности, оптовый товарооборот за указанный период вырос на 22,9%, розничный — на 11,3%, обрабатывающие производства — на 10,2%, строительство — на 8%, пассажирооборот — на 6,3%, сельское хозяйство — на 4%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений — на 3,4%.

    Ранее Росстат сообщал, что в первом квартале 2023 года ВВП страны снизился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во втором квартале показатель вырос на 4,9%. Уточненную оценку за третий квартал ведомство представит 13 декабря.

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