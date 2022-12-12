Инновационный полураспад. Смольный решает судьбу «петербургского Сколково» на фоне прокурорской проверки

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Прокуратура Петербурга проводит проверку «Технопарка Санкт-Петербурга», ответственного за развитие инноваций. Как стало известно «Фонтанке», правоохранителей интересует, почему заметная часть 250-миллионной субсидии, выделяемой городом, идет в карман частной компании, а оборудование, на которое потратили миллионы рублей, не используется в полном объеме. Тем временем, конфликт между руководством «Технопарка» и главой курирующего его комитета практически парализовал работу предприятия.



В начале октября 2022 года в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» сменился генеральный директор. Как следует из данным СПАРК, Андрей Соколов, занимавший пост с 2014 года, покинул компанию. Его сменил выходец из комитета по промышленной политике Олег Якимов.

Вслед за этим на стол нового руководителя стали ложиться пачками заявления «по собственному желанию». По словам бывших сотрудников, «Технопарк» одномоментно покинули примерно три десятка человек в том числе директор центра радиоэлектроники (РИЦ РЭП), директор центра микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций (РИЦ АФС), финансовый директор, директор по маркетингу. За ними стали уходить и рядовые специалисты. За следующие два месяца штат предприятия сократился примерно наполовину, утверждают собеседники издания. Смольный дает иную оценку потерь. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил «Фонтанке», что «Технопарк» покинуло 35 % коллектива, сейчас там работает 60 человек.



По словам бывших сотрудников, массовый исход является своего рода протестом против политики Смольного в отношении «Технопарка», а непродление контракта Андрею Соколову стало в этом процессе «критической точкой». Кризис возник из-за того, что в последние несколько лет предприятие недополучило финансирование, что не позволило дорогостоящему оборудованию работать в полную силу, говорит один из них. Найти консенсус с комитетом по стратегии выхода из кризиса не удалось. «Были бесконечные придирки — это не так, то не так. На вопрос «а как надо» был ответ «мы не знаем», — отмечает другой. От нового руководства внятной позиции, как будет развиваться предприятие, тоже не прозвучало», — говорит он.



У комитета по промышленной политике на ситуацию иной взгляд. По информации «Фонтанки», в августе 2022 Смольный провел собственную внеплановую ревизию деятельности «Технопарка». Проверяющие пришли к выводу, что мощности не использовалось в полном объеме, а целевые показатели не выполнялись. Также выяснилось, что оборудование для квантового распределения ключей морально устарело. Работа «Технопарка» была признана неудовлетворительной. Кирилл Соловейчик утверждает, что уход Соколова никак не связан с результатами проверки. «У него подходил к концу контракт. Проверка была просто для того, чтобы зафиксировать текущее состояние», — пояснил он.



Сам Андрей Соколов сообщил «Фонтанке», что уходу его и команды предшествовал конфликт с Кириллом Соловейчиком, но комментировать его суть отказался.

Бывшие сотрудники утверждают, что в результате демарша деятельность предприятия фактически парализована. «Люди разбежались, услуги [в инжиниринговых центрах] оказывать некому», — говорит один из собеседников.

По словам Кирилла Соловейчика, все показатели «Технопарка» в норме, но чтобы выполнить план по выручке, потребуется «большая работа». Что касается штата, то работник на смену ушедшим добираются точечно. «В таком количестве люди не нужны были», — подчеркнул чиновник.



Смена команды поставила под угрозу срыва крупный контракт с московским АО «НИИМА Прогресс», который обеспечил «Технопарку» в прошлом году половину долю выручки. «Технопарк» должен был создать для компании измерительные стенды за 115 млн рублей. «Но за счет того, что команда разошлась нам пытаются поставить разрозненное оборудование, не собранное в стенды, на которых можно проводить испытания», — сообщил «Фонтанке» директор «НИИМА Прогресс» Захар Кондрашов. Работы фактически перестали выполняться с середины сентября, что ставить под угрозы проекты самого «Прогресса», сообщил он. По словам Захара Кондрашова, «Технопарк» просит сдвинуть сроки сдачи работ, но «НИИМА Прогресс» уже думает о расторжении. «Мы в достаточно жестких переговорах находимся. Понимаем, что уйдем с потерями». Первый этап работ, выполненный еще прежней командой, принес «Технопарку» 40 млн рублей. В случае расторжения предприятие недополучит половину общей суммы контракта, то есть примерно те деньги, которые могли бы окупить годовую аренду «Технопарка».



Не находят себе места в новой конструкции и резиденты. Руководитель компании «Кас-Фарм», специализирующейся разработках в области фармацевтики, Константин Соколов (однофамилец директора «Технопарка. — Прим. ред.) сообщил, что был вынужден отказаться от услуг «Технопарка», поскольку новое руководство выставила заградительные условия условия. Вместо базовой ставки резидента бизнес-инкубатора (4500 за офис в месяц) с правом скидки на услуги лабораторий, предприятию предложили платить за аренду рабочих мест 780 тысяч рублей в месяц. При этом предприятию предложили забрать себе в аренду что-то из оборудования. «Оно валяется, ненужное никому», — подчеркнул он.

Источник, близкий к нынешнему руководству «Технопарка», подтвердил, что сейчас «там действительно [беда]». «Сейчас он как чемодан без ручки», — говорит другой собеседник.



Деньги потрачены, а прорывов нет

Арбитром в конфликте готова выступить прокуратура, которая с августа 2022 года ведет проверку деятельности «Технопарка». В частности, ведомство интересует, сколько город потратил на содержание «Технопарка», почему для размещения городского предприятия была выбрана именно территория бывшего завода «Ленполиграфмаш», а также кому именно предприятие платит за аренду и каким резидентам оказывало услуги с 2016 по 2022 год. По данным «Фонтанки», по просьбе прокуратуры, «Технопарк» провел ревизию своих площадей и выяснил, что фактически использует меньше, чем указано в договорах. Переплата за пять лет составила 15,5 млн рублей.

Кроме того, прокуратура спрашивает, были ли устранены нарушения, которые правоохранители выявили два года назад (представление в адрес тогдашнего вице-губернатора Евгения Елина есть в распоряжении «Фонтанки»). Тогда ведомство упрекнуло комитет по промышленности в том, он не обеспечил свой подвед площадями, а вместо этого платит за аренду ряду ООО с птичьими именами («Голубка», «Кондор», «Ястребок» и другие) вполне себе рыночную ставку — 40 млн рублей в год за 4,6 тыс кв. м.



Нарекания вызвал тот факт, что загрузка оборудования, на которое потратили в общей сложности 345 млн рублей, оставляет желать лучшего, а оборудование, приобретенное в 2018 году и вовсе не используется в связи с неукомплектованностью. Прокуратура также выяснила, что почти половина компаний, об оказании услуг которым отчитался «Технопарк», никакого содействия не получили, функции подразделений пересекаются. Да, и вообще никакого прорывного развития, ради которого структура вроде создавалась, не наблюдается.



Впрочем, один из собеседников «Фонтанки» из числа бывших сотрудников, сообщил, что после прихода новой команды прорыв все-таки случился — помещения одного из инжиниринговых центров буквально затопило. Кирилл Соловейчик сказал, что не располагает такой информацией.

Кризис замедленного действия



Претензии к предприятию еще в 2019 году сформулировал тогдашний экономический вице-губернатор Евгений Елин. Он упрекнул «Технопарк» в недостаточной эффективности и дал три года на выход на окупаемость. «Он существует не один год, нам надо видеть конечную цель, потому что большие деньги были истрачены», — заявил он. По данным СПАРК, за последние пять лет (2017–2021) «Технопарк» получил субсидию на 1,9 млрд рублей, а заработал около 188 млн рублей.

Ответ на вопрос, как так вышло, чиновники вполне могли бы задать сами себе. Основанный в 2007 году «Технопарк» (к слову, первым его руководителем был тот самый Евгений Елин, который затем перешел в курирующий его комитет) вместо собственного здания рядом с университетом Бонч-Бруевича расположился на арендованных площадях — сначала в бизнес центре на территории Александро-Невской мануфактуры, а затем в бывшем заводе «Ленполиграфмаш». Поэтому вместо того, чтобы зарабатывать на сдаче площадей резидентам, город сам стал платить сторонним площадкам.

Изначально проект представлял собой бизнес-инкубатор «Ингрия», который сдавал стартапам офисы по доступной цене, а заодно оказывал им поддержку в виде консультаций экспертов и встреч с потенциальными инвесторами. Среди выпускников значатся сервис по доставке еды iGooods, разработчик решений в сфере дополненной реальности Piligrim XXI, проект в сфере образовательной робототехники ROBBO. Впрочем, некоторые компании, после выпуска из «Ингрии» предпочли строить бизнес за рубежом. Прочие резиденты, пусть и не стали единорогами, но приносили небольшой стабильный доход, частично отбивая субсидию. По данным сайта «Ингрии», за время работы инкубатор оказал поддержку примерно 550 стартапам, совокупная выручка резидентов составила 5,6 млрд рублей, а размер инвестиций 2,9 млрд рублей.



В 2014 году «Технопарк» начал стремительно масштабироваться, включив в свой состав Центр кластерного развития, Центр прототипирования и инжиниринговые центры. Предполагалось, что последние будут оказывать услуги опытно-конструкторских разработок небольшим высокотехнологичным компаниям, у которых нет денег на приобретение собственного дорогостоящего оборудования.



Сначала все шло хорошо, на оснащение лабораторий шли региональные, федеральные и даже европейские деньги. Но в начале 2019 года в КППИТ сменилось руководство: ведомство покинул Максим Мейксин, чьим протеже собеседники «Фонтанки» называют Андрея Соколова. Затем случилась пандемия COVID-19 и городу резко стало не до развития инноваций. В общей сложности за последние пять лет «Технопарк» недополучил 2,2 млрд рублей, на которые рассчитывал.

Утром деньги, вечером инновации

Андрей Соколов утверждает, из-за недостатка финансирования инжиниринговые центры так и не начали работать в полную силу, и именно по этой причине не приносят тех денег, на которые рассчитывал комитет. «Центры создавались, чтобы компании приходили и получали технологические услуги на нашем оборудовании за минимальную оплату. Но нам не дали запустить полностью технологические цепочки, так как был секвестирован бюджет. Из-за этого не могли выйти на запланированные показатели», — пояснил он «Фонтанке». В итоге часть оборудования простаивала без дела, но «Технопарк» «как-то барахтался» и поставленные комитетом KPI выполнял.



Показательным примером является международный проект «Российско-финский парк живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park), на который был выделен грант от ЕС в размере 2,8 млн евро. По информации «Фонтанки», в 2020 году Смольный из-за ковидного секвестра отказался его софинансировать и тем самым поставил «Технопарк» перед угрозой банкротства из-за невыполнение международных обязательств. Деньги пришлось снимать с других проектов и сокращать штат.

В 2022 году из-за спецоперации на Украине прекратилось европейское Russian-Finnish Life Science Park. Но поскольку «Технопарк» уже заказал оборудование в расчете на эти деньги, то снова возникла угроза дефолта. Как следует из данных портала госзакупок, в конце сентября «Технопарк» был вынужден разорвать контракт на 84 млн рублей. Предприятие расплатилось за то, что было поставлено, нераспечатанное оборудование поставщик забрал себе. Поскольку случился недокомплект, то полноценно Russian-Finnish Life Science Park работать не сможет и, вероятно, проект будет свернут, отмечают собеседники «Фонтанки», знакомые с ситуацией.



«Это все равно, что положить в землю зернышко, и потом каждую минуту выкапывать и спрашивать, почему до сих пор яблоки не дало», — комментирует экс-глава Центр кластерного развития Марина Зинина, которая покинула свой пост в «Технопарке» еще в прошлом году. По ее мнению, окупаемость не могла быть достигнута в такие короткие сроки, да и бизнес-модель «Технопарка» не предполагала быстрого заработка, поскольку была больше ориентирована на поддержку бизнеса.

Сам себе Технопарк

По информации «Фонтанки», в начале сентября руководство «Технопарка» предложило комитету по промышленной политике антикризисный план, который заключался в переезде с арендованных мощностей в «Ленполиграфмаше» в принадлежащие городу помещения на улице Седова, 37, где ранее располагался «Первый городской бизнес-инкубатор». Это помогло бы выйти на окупаемость и со временем отказаться от субсидии. Но эту идею КППИТ не поддержал. В то же время в ответ на запрос прокуратуры чиновники сообщили, что для наделения «Технопарка» собственным зданием придется вложить немалые средства, но времена нынче непростые и денег нет.



На дооснащение инжиниринговых центров средств тоже не нашлось. Дополнительная потребность «Технопарка» в размере 245 млн рублей не вошла в финальную версию бюджета. В итоге предприятие получит 250 млн рублей, из которых 50 млн рублей заплатит за аренду на территории «Ленполиграфмаша». Ставка вполне рыночная — 900 рублей за кв. м. в месяц.

К слову, совладельцем управляющей компании ООО «Холдинг Ленполиграфмаш», ранее являлся глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Конфликта интересов здесь нет. Перед переходом на госслужбу он передал свои акции в доверительное управление. По данным СПАРК, летом 2022 году его долю консолидировала другая совладелица Ольга Дорохова, позже передав ее в доверительное управление. Ей также принадлежит доля в «птичьих» ООО, которые сдают недвижимость в аренду «Технопарку».



Ранее, комментируя ситуацию с проектом Life Science Park, Кирилл Соловейчик не исключал, что на его месте может появиться центр коллективного пользования. На опасения прежней команды, что такое решение повлечет за собой нарушение международных обязательств, чиновник в беседе с «Фонтанкой» подчеркнул, что «финны сами нарушили условия контракта». Что касается выделения средств на дозакупку оборудования, то сперва нужно обсудить потребности с бизнесом.



Чиновник заверил, что закрытие «Технопарка» не планируется, но предприятие должно получить «вторую жизнь». Но как именно его надо реформировать, чтобы исключить претензии контролирующих ведомств, комитет определится только в следующем году. «Структура остается. Повышение эффективности безусловно будет. Трансформацию самой модели к середине следующего года будем обсуждать на Совете директоров, какие должны быть следующие шаги», — сказал он.



Один из собеседников не исключает, более тесную кооперацию с «Ленполиграфмашем», который, к слову, является единственной в городе площадкой, которая имеет статус технопарка, тогда как сам «Технопарк Санкт-Петербурга» — нет. «[Городской «Технопарк»] будет существовать на субсидию, а все развитие будет под «Ленполиграфмашем», включая стартапы и резидентов», — считает он.

Кирилл Соловейчик отмечает, что город делает ставку на развитие коммерческих технопарков, но они не смогут взять на себя функции бизнес-инкубатора. «Во всем мире этим занимаются государственные органы. А мы, как столица технологического предпринимательства, безусловно, должны этим заниматься», — отметил он. Переезд на городские площади рассматривается, но пока власти города считают это мероприятие слишком затратным. По оценке самого «Технопарка», стоимость «неотделимых улучшений», то есть по сути инвестиций в площади «Ленполиграфмаша» составила 78 млн рублей, из которых 33,5 млн — городская субсидия, а 44,6 млн — европейский грант и собственная выручка «Технопарка». «Когда мы въехали, это был двор старого завода, сейчас это раскрученное место», — говорит один из бывших сотрудников.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

