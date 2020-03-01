«Хватит строить жилье, давайте заниматься делом». Кирилл Соловейчик рассказал, как будет развивать промышленность и торговлю Петербурга

Кирилл Соловейчик, покинувший в 2012 году пост замглавы КЭРППиТ, чтобы возглавить холдинг «Ленполиграфмаш», в конце февраля 2020 вернулся в Смольный на должность главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В своем первом интервью в новом качестве он рассказал о трансформации из чиновника в бизнесмены и обратно, а также как будет транслировать опыт своего предприятия на всю петербургскую промышленность и избегать при этом конфликта интересов.

Кирилл Соловейчик Фото: Татьяна Мастерова | Пресс-служба АСИ

- Кирилл Александрович, что вы чувствуете, вернувшись в правительство Петербурга спустя восемь лет?



- Это большая честь и, конечно, большая ответственность. Те поздравления, которые я первый день выслушал, – это ожидания, которые нужно теперь оправдать. Говорить, что не все от меня зависит и так далее, я не могу. Впереди очень сложный, но яркий этап моей жизни.

- Был ли переход из бизнесменов в чиновники вашим желанием или это было предложение, от которого невозможно отказаться?

- Однозначно, это не было моим желанием. Уйти тогда из комитета - была моя собственная воля: мне все очень нравилось, но, к сожалению, папа тогда себя плохо почувствовал, и я выбрал предприятие. Через какое-то время меня отпустило, потому что 60% своего времени я тратил на общественную работу, и это в какой-то мере заместило комитет. Сейчас я уже не думал о возвращении, я считал, что я на своем месте, и мне нравилось то, что я делаю. Вообще, я уверен, что только у людей, которым нравится то, что они делают, что-то получается. С другой стороны, я прекрасно понимаю ситуацию в городе. Я родился еще при Советском Союзе, и, поскольку государство в меня вложило очень много, мой долг – вернуться и чем-то даже пожертвовать, но реализовать то, что я умею.



- Сформулируйте ключевые тезисы вашей промышленной политики. Какими будут первые шаги по её реализации?

- Промышленная политика — это некий документ общественного согласия. Я должен сделать свое предложение, участники рынка — в первую очередь, наши базовые партнеры Союз промышленников, Ассоциация промышленных предприятий — сказать свое видение, и мы где-то должны найти компромисс.

Расставить приоритеты по отраслям крайне сложно. Судостроение или энергомашиностроение, фармацевтический кластер или оборонно-промышленный комплекс – это уже сложившийся промышленный ландшафт, который глубоко интегрирован с системой образования и науки.

В целом мы понимаем, что можем уже сейчас предложить предприятиям традиционных отраслей — серьезную поддержку диверсификации. Я умею выстраивать отношения между системой образования и технологичными новыми средними компаниями. Это сложный долгий процесс, но мы это сделаем. Но и предприятия должны мне сказать, какие направления хотят развивать, какие технологические барьеры они видят.



Мы готовы формировать, и мне это очень нравится, программы развития человеческого капитала. Система образования, в виду своего общего КПД, не может выдать нам в короткое время то количество сотрудников, которое бы нас устроило. Нужно повышать квалификацию собственных работников. Это автоматически приведет к выполнению нацпроектов по повышению производительности труда. Следующее - это цифровизация. Я этим занимался сам, в том числе в составе рабочей группы Минпромторга, и готов катализировать это направление внутри промышленных предприятий.

Конечно, мои усилия должны быть направлены на то, чтобы продлить как можно дольше экспоненциальный рост таких отраслей, как фармацевтическая промышленность. Но и новые зарождающиеся отрасли мы должны понять. Я считаю, что биотех, нейротех, умная энергетика — это те направления, где у города есть определенные научно-технические заделы, и мы должны найти такие компании и начать их поддерживать.

- Из-за эпидемии коронавируса некоторые предприятия испытывают проблемы. О возможных перебоях с поставками сообщил Nissan, некоторые фармацевтические заводы. Город как-то будет им помогать? Есть ли знание, кто еще находится под угрозой?



- Мы будем помогать каждому, кто обратится. Но мне больше нравится не тушить пожар, а предупредить его. Безусловно, в период работы в КЭРППиТе я занимался вопросами локализации. Эта работа продолжалась некоторое время и после, и мы готовы к ней всегда вернуться. В основном получателями [господдержки] здесь выступают малые и средние промышленные компании. У нас есть весь инструментарий по развитию индустриальных парков, что серьезно помогает малому производственному бизнесу. Но чтобы стать поставщиком международной компании, нужно соответствовать её стандартам. Это процесс не быстрый – минимум 9 месяцев от начала работы до контракта. Но это еще вопрос экономики. Когда выпуск большой, как у Bosch-Siemens, там выгодно быть поставщиком. Когда у автопроизводителя 50 тысяч машин - это экономически не выгодно. Но если других вариантов нет, то да.

- Еще одна задача, которую вчера перед вами поставил вице-губернатор Евгений Елин, это привлечение инвестиций. Год назад белорусская компания «Юнисон» заявила о намерении выкупить и перезапустить завод GM в Шушарах, но прошлое руководство комитета проект не поддержало. Как вы считаете, нужен ли нам такой инвестор?



- Вопрос о конкретной компании я бы пока оставил без комментария. Наш комитет готов поддерживать промышленных инвесторов, поощрять инвестиции в основной капитал. Если есть компания, которая хочет прийти, я сделаю все, чтобы она разместила свое предприятие в Санкт-Петербурге. Но я бы хотел, чтобы это был не просто автоматизированный завод, но и центр разработки. У нас все-таки город науки, образования и промышленности, и нам нужны наукоемкие предприятия. Это рождает, в том числе, запрос к на нашим высшим учебным заведениям, нашему школьному образованию и так далее. Если это просто сборочное производство, я буду тоже рад, но меньше

- Вам также поручено искать баланс между интересами горожан и малого бизнеса в развитии нестационарной торговли. Простой вопрос: киосков должно стать больше или меньше?

- Я в ближайшее время погружусь в этот вопрос, который Евгений Иванович передо мной ставит. Для меня это серьезный вызов, я никогда этим не занимался. Но я понимаю, как сделать работу бизнеса с государством прозрачной. Это главное требование предпринимателей: вы установите прозрачные понятные правила и не меняйте их. С жителями сложнее. Но за последний год команда Александра Дмитриевича Беглова сделала много, чтобы услышать голос каждого горожанина. Думаю, с использованием этих средств найдем баланс.

