Российско-финский проект лишился денег из-за европейских санкций. Он может затянуть петербургский «Технопарк» в «финансовую дыру»

Речь идет о «Российско-финском парке живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park), который реализовывался в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Его бюджет составлял 3,5 млн евро, из которых 2,8 млн евро приходилось на европейский грант. Но иностранные партнеры успели перечислить лишь часть этой суммы до того, как весной 2022 года финансирование было остановлено из-за спецоперации на Украине.

Как рассказал «Фонтанке» директор «Технопарка» Андрей Соколов, организация уже успела заказать оборудование в расчете на европейские деньги и теперь не может расплатиться с поставщиками. Если контрагенты будут подавать в суд, мы можем оказаться в предбанкротном состоянии», — сказал он. На закрытие «финансовой дыры» нужно около 90 млн рублей. Всего же «Технопарк» запросил на 2023 год дополнительное финансирование в размере 245 млн рублей.



Подробнее о том, как хотят потратить эти деньги и зачем нужен городу «Российско-финский парк живых систем», читайте в материале «Фонтанки».

