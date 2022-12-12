Домик в лесу или отель у озера: читатели «Фонтанки» выбирают «Базу отдыха года»

Фото: Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пандемия вызвала огромный интерес к загородному отдыху в ближних локациях — спрос вырос на самые разные варианты размещения. Трудности с выездом за рубеж в 2022 году не дали угаснуть этой тенденции. На спрос откликнулся бизнес, и загородное направление отдыха активно пополняется новыми вариантами. В номинации «База отдыха года» премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» горожане голосуют за полюбившиеся места отдыха.



Номинация впервые появилась в списке в прошлом, еще «пандемийном» году. И не зря — рынок загородного отдыха на подъеме, появляются новые схемы работы, в отрасль приходят инвесторы. Это лето стало первым за за три года сезоном без коронавирусных ограничений, так что бронировать места на летний отдых начали чуть ли не в феврале, на новый год — в августе, и найти свободное местечко было проблематично.



В ноябре этого года, по данным «Авито Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в Ленинградской области вырос на 52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, по данным платформы, Ленинградская область вошла в первую пятерку российских регионов, где за последний год спрос на загородную недвижимость во время новогодних каникул вырос более чем на 50 %.



В номинации «Базы отдыха» всё далеко не ограничивается только турбазами. Здесь и крупные загородные комплексы, и отели, и загородные клубы, коттеджи, в том числе и нового смарт-формата, работающие без ресепшна. Наполнение тоже самое разное — от насыщенной событийной программы, аренды инвентаря для активного отдыха до спа-процедур, бань и, наконец, возможности просто отдохнуть, ничего не делая. Летом в топе тихие местечки на берегу с возможностью порыбачить, зимой же — горнолыжные комплексы Ленобласти, куда перед сезоном выстраивается очередь на бронь, а в зимние каникулы — пробки на въезд. Все это говорит об очень высокой востребованности отдыха «под боком» у города.



Закрытые границы заставили людей не только тратить деньги на загородный отдых, не покидая родного региона, но и вкладываться в него. На рынке развиваются новые модели загородного отдыха — например, инвестиционная, когда желающий может вложиться в строительство объекта, купить готовый или даже долю в нем, а после получать доход от размещения там туристов — по похожей схеме работают апартаменты в городе. Также последние годы активно развивается формат глэмпингов — люди хотят природной романтики, но не готовы к походным условиям и предпочитают отдыхать с комфортом — ежегодно в Ленобласти появляются несколько новых комплексов такого формата.



В этом году топ-10 мест в номинации «База отдыха года» выглядит так:

БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА»



БАЗА ОТДЫХА «ЛОСЕВО ПАРК»



ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЖЕМЧУЖИНА»



ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО»



КУРОРТ «ИГОРА»



КУРОРТ «ОХТА ПАРК»



ЛОДЖ-ОТЕЛЬ WE LODGE



СЕТЬ КОТТЕДЖЕЙ «СОВА»



СПА-ОТЕЛЬ «АКВАМАРИН»



ЭКО-ХУТОР «АККАЛА»

Проголосовать за свое любимое место отдыха, а также еще по десяти другим номинациям финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно на сайте до 14 декабря. Чтобы отдать свой голос, нужно авторизоваться. Церемония награждения выбранных читателями «Фонтанки» победителей пройдет 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

