    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -9

    3 м/с, с-в

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Признание и Влияние

    Домик в лесу или отель у озера: читатели «Фонтанки» выбирают «Базу отдыха года»

    1152
    1 комментарий
    Фото: Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Пандемия вызвала огромный интерес к загородному отдыху в ближних локациях — спрос вырос на самые разные варианты размещения. Трудности с выездом за рубеж в 2022 году не дали угаснуть этой тенденции. На спрос откликнулся бизнес, и загородное направление отдыха активно пополняется новыми вариантами. В номинации «База отдыха года» премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» горожане голосуют за полюбившиеся места отдыха.

    Номинация впервые появилась в списке в прошлом, еще «пандемийном» году. И не зря — рынок загородного отдыха на подъеме, появляются новые схемы работы, в отрасль приходят инвесторы. Это лето стало первым за за три года сезоном без коронавирусных ограничений, так что бронировать места на летний отдых начали чуть ли не в феврале, на новый год — в августе, и найти свободное местечко было проблематично.

    В ноябре этого года, по данным «Авито Недвижимость», спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в Ленинградской области вырос на 52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, по данным платформы, Ленинградская область вошла в первую пятерку российских регионов, где за последний год спрос на загородную недвижимость во время новогодних каникул вырос более чем на 50 %.

    В номинации «Базы отдыха» всё далеко не ограничивается только турбазами. Здесь и крупные загородные комплексы, и отели, и загородные клубы, коттеджи, в том числе и нового смарт-формата, работающие без ресепшна. Наполнение тоже самое разное — от насыщенной событийной программы, аренды инвентаря для активного отдыха до спа-процедур, бань и, наконец, возможности просто отдохнуть, ничего не делая. Летом в топе тихие местечки на берегу с возможностью порыбачить, зимой же — горнолыжные комплексы Ленобласти, куда перед сезоном выстраивается очередь на бронь, а в зимние каникулы — пробки на въезд. Все это говорит об очень высокой востребованности отдыха «под боком» у города.

    Закрытые границы заставили людей не только тратить деньги на загородный отдых, не покидая родного региона, но и вкладываться в него. На рынке развиваются новые модели загородного отдыха — например, инвестиционная, когда желающий может вложиться в строительство объекта, купить готовый или даже долю в нем, а после получать доход от размещения там туристов — по похожей схеме работают апартаменты в городе. Также последние годы активно развивается формат глэмпингов — люди хотят природной романтики, но не готовы к походным условиям и предпочитают отдыхать с комфортом — ежегодно в Ленобласти появляются несколько новых комплексов такого формата.

    В этом году топ-10 мест в номинации «База отдыха года» выглядит так:

    • БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА»
    • БАЗА ОТДЫХА «ЛОСЕВО ПАРК»
    • ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЖЕМЧУЖИНА»
    • ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ПАСТОРСКОЕ ОЗЕРО»
    • КУРОРТ «ИГОРА»
    • КУРОРТ «ОХТА ПАРК»
    • ЛОДЖ-ОТЕЛЬ WE LODGE
    • СЕТЬ КОТТЕДЖЕЙ «СОВА»
    • СПА-ОТЕЛЬ «АКВАМАРИН»
    • ЭКО-ХУТОР «АККАЛА»

    Проголосовать за свое любимое место отдыха, а также еще по десяти другим номинациям финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно на сайте до 14 декабря. Чтобы отдать свой голос, нужно авторизоваться. Церемония награждения выбранных читателями «Фонтанки» победителей пройдет 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

    Фото: Ксения Потеева/ «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    VKuser152976612 Дек 2022 в 11:31
    посмотрел весь список. отвращает отсутствие трехразового питания и некие неуместные заявки на элитарность. Тоже мне, Monaco.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close