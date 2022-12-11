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    Именем поэта и писателя Михаила Яснова назвали Детскую библиотеку иностранной литературы

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    4 комментария

    Детской библиотеке иностранной литературы на 3-й Советской улице присвоили имя поэта и писателя, переводчика Михаила Яснова. Топонимическая комиссия рекомендовала это сделать еще на своем октябрьском заседании, однако само официальное присвоение прошло 9 декабря.

    Один из инициаторов именования, депутат ЗакСа Борис Вишневский отметил, что «многие знают Михаила как замечательного детского поэта, хотя у него есть множество и «взрослых» стихотворений, пронзительных и глубоких», а еще тот был «прекрасным переводчиком, переводившим Сирано де Бержерака и Бодлера, Рембо и Аполлинера».

    Михаил Яснов был родом из Ленинграда, окончил филологический факультет Ленинградского университета, выпустил около сотни собственных книг — стихов и прозы для детей, а также сборники детских писателей ХХ века и многочисленные переводы. Много работал с детьми — вёл творческие семинары, мастер-классы, рецензировал детскую литературу. Стихи Яснова переводились на множество языков, от финского до румынского.

    Михаила Яснова не стало в октябре 2020-го: по словам вдовы, у 74-летнего писателя остановилось сердце.

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    Комментарии 4

    28022752411 Дек 2022 в 22:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а уж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−0
    svs-5711 Дек 2022 в 22:12
    Какая иностранная литература? Это же осквернение РА! Всех на 15 лет
    +0−0
    Kostyn11 Дек 2022 в 21:22
    Главное, что это не должно остаться на карте Яндекса. Должны быть поставлены информационные стенды, таблички, вывески. Поймите, если вы присваиваете чему то чье, то имя, надо довести до людей максимальным образом. В виде памятных табличек, стендов, названием улиц, мемориальных вывесок. Мало просто приказом что-то объявить, этого никто не заметит и не поймет, надо создавать центры притяжения внимания, на улицах, на набережных, на стенах, на столбах, на дверях магазинов, на колонках АЗС. Вот тогда люди обратят на это внимание и задумаются, а что это вообще за тема.
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