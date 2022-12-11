Именем поэта и писателя Михаила Яснова назвали Детскую библиотеку иностранной литературы

Детской библиотеке иностранной литературы на 3-й Советской улице присвоили имя поэта и писателя, переводчика Михаила Яснова. Топонимическая комиссия рекомендовала это сделать еще на своем октябрьском заседании, однако само официальное присвоение прошло 9 декабря.



Один из инициаторов именования, депутат ЗакСа Борис Вишневский отметил, что «многие знают Михаила как замечательного детского поэта, хотя у него есть множество и «взрослых» стихотворений, пронзительных и глубоких», а еще тот был «прекрасным переводчиком, переводившим Сирано де Бержерака и Бодлера, Рембо и Аполлинера».

