Именем поэта и писателя Михаила Яснова назвали Детскую библиотеку иностранной литературы

Детской библиотеке иностранной литературы на 3-й Советской улице присвоили имя поэта и писателя, переводчика Михаила Яснова. Топонимическая комиссия рекомендовала это сделать еще на своем октябрьском заседании, однако само официальное присвоение прошло 9 декабря.
Один из инициаторов именования, депутат ЗакСа Борис Вишневский отметил, что «многие знают Михаила как замечательного детского поэта, хотя у него есть множество и «взрослых» стихотворений, пронзительных и глубоких», а еще тот был «прекрасным переводчиком, переводившим Сирано де Бержерака и Бодлера, Рембо и Аполлинера».
Михаил Яснов был родом из Ленинграда, окончил филологический факультет Ленинградского университета, выпустил около сотни собственных книг — стихов и прозы для детей, а также сборники детских писателей ХХ века и многочисленные переводы. Много работал с детьми — вёл творческие семинары, мастер-классы, рецензировал детскую литературу. Стихи Яснова переводились на множество языков, от финского до румынского.
Михаила Яснова не стало в октябре 2020-го: по словам вдовы, у 74-летнего писателя остановилось сердце.