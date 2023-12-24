Скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

Скончался писатель-фантаст и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов. Об этом накануне в соцсетях сообщил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова , исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев.



«Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года », — написал Ермолаев.

Он напомнил, что Ютанов — «выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана"». Кроме того, под руководством писателя в Петербурге проходили конгресс фантастов России, конференции «Форум будущего» и вручение литературных премий «Странник» и «Мечи». Кроме того, издательство Ютанова было сооснователем магазина OZON.