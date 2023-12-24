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    Скончался писатель-фантаст Николай Ютанов

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    Скончался писатель-фантаст и основатель издательства Terra Fantastica Николай Ютанов. Об этом накануне в соцсетях сообщил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова, исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев.

    «Сегодня, 23 декабря 2023 года, не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года», — написал Ермолаев.

    Он напомнил, что Ютанов — «выходец из литературного семинара Бориса Стругацкого, автор книг "Оборотень" и "Путь обмана"». Кроме того, под руководством писателя в Петербурге проходили конгресс фантастов России, конференции «Форум будущего» и вручение литературных премий «Странник» и «Мечи». Кроме того, издательство Ютанова было сооснователем магазина OZON.

    По словам Ермолаева, созданное Ютановым издательство Terra Fantastica долгое время было «одним из законодателей мод в издании фантастической литературы».

    «Почти во всех издательствах Петербурга работают или работали редакторами ученики, прошедшие "школу Ютанова". Мы с женой тоже работали у Ютанова, и это было замечательное время. Лично я обязан Коле счастьем, которым стала для меня работа с собранием сочинений Роберта Хайнлайна», — написал исследователь.

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