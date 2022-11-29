Пожилой водитель на «Соренто» разбился об отбойник на Приморском шоссе

За сутки в Петербурге произошло более трех сотен ДТП. Два из них оказались смертельными. В Курортном районе наезд на отбойник оказался фатальным для водителя кроссовера.

Около 11 часов утра 28 ноября возле дома 311 по Приморскому шоссе 68-летний водитель KIA Sorento, следовавший от Сестрорецка к Белоострову, по неустановленной причине не справился с управлением, сообщает 29 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате машина съехала с дороги на обочину и врезалась в отбойник.