Пожилой водитель на «Соренто» разбился об отбойник на Приморском шоссе

За сутки в Петербурге произошло более трех сотен ДТП. Два из них оказались смертельными. В Курортном районе наезд на отбойник оказался фатальным для водителя кроссовера.
Около 11 часов утра 28 ноября возле дома 311 по Приморскому шоссе 68-летний водитель KIA Sorento, следовавший от Сестрорецка к Белоострову, по неустановленной причине не справился с управлением, сообщает 29 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате машина съехала с дороги на обочину и врезалась в отбойник.
Водитель скончался в машине скорой помощи. По факту ДТП полиция ведет проверку.
Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 330 дорожных аварий, из которых 19 были с пострадавшими. Травмы в них получили 23 человека, еще двое погибли. Детей среди погибших и раненых не было. В Ленобласти в понедельник произошло 64 ДТП, в том числе четыре серьезных. В них пострадали шестеро, все — взрослые. Погибших не было.