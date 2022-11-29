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    Пожилой водитель на «Соренто» разбился об отбойник на Приморском шоссе

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    3 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
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    За сутки в Петербурге произошло более трех сотен ДТП. Два из них оказались смертельными. В Курортном районе наезд на отбойник оказался фатальным для водителя кроссовера.

    Около 11 часов утра 28 ноября возле дома 311 по Приморскому шоссе 68-летний водитель KIA Sorento, следовавший от Сестрорецка к Белоострову, по неустановленной причине не справился с управлением, сообщает 29 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате машина съехала с дороги на обочину и врезалась в отбойник.

    Водитель скончался в машине скорой помощи. По факту ДТП полиция ведет проверку.

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    Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 330 дорожных аварий, из которых 19 были с пострадавшими. Травмы в них получили 23 человека, еще двое погибли. Детей среди погибших и раненых не было. В Ленобласти в понедельник произошло 64 ДТП, в том числе четыре серьезных. В них пострадали шестеро, все — взрослые. Погибших не было.

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    Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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