Тодоренко проиграла суд за свою репутацию. Она требовала 2 млн с писательницы из Петербурга, помогавшей ей сочинять сказки

Регина Тодоренко не смогла отстоять свою репутацию в суде с петербургской писательницей и СМИ, которым девушка рассказала о нежелании быть литературным рабом. Телеведущая требовала 8 млн рублей и опровержение.

Как следует из картотеки Останкинского райсуда Москвы, 22 ноября суд отказал Тодоренко в удовлетворении исковых требований. Ответчиками выступали писательница Дарина Мишина, издательский дом «Комсомольская правда», КП — Петербург и корреспондент издания Ангелина Шарыпова.

Поводом для судебной тяжбы стало интервью с Мишиной, опубликованное в январе. В нём писательница рассказала о совместной работе с бывшей ведущей программы «Орёл и Решка» над детской книгой. По словам Мишиной, она в течение двух лет разрабатывала проект книги, писала тексты, но команда Тодоренко в итоге отказалась от проекта, гонорар работавшей без договора девушке не заплатили.

Узнав о том, что ведущая продолжает работу над книгой, писательница поделилась с подписчиками и СМИ опасениями, что в произведении будут использованы её наработки, но ни своего имени на обложке, ни денег за работу она не увидит.