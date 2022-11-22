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    Тодоренко проиграла суд за свою репутацию. Она требовала 2 млн с писательницы из Петербурга, помогавшей ей сочинять сказки

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    Регина Тодоренко не смогла отстоять свою репутацию в суде с петербургской писательницей и СМИ, которым девушка рассказала о нежелании быть литературным рабом. Телеведущая требовала 8 млн рублей и опровержение.

    Как следует из картотеки Останкинского райсуда Москвы, 22 ноября суд отказал Тодоренко в удовлетворении исковых требований. Ответчиками выступали писательница Дарина Мишина, издательский дом «Комсомольская правда», КП — Петербург и корреспондент издания Ангелина Шарыпова.

    Поводом для судебной тяжбы стало интервью с Мишиной, опубликованное в январе. В нём писательница рассказала о совместной работе с бывшей ведущей программы «Орёл и Решка» над детской книгой. По словам Мишиной, она в течение двух лет разрабатывала проект книги, писала тексты, но команда Тодоренко в итоге отказалась от проекта, гонорар работавшей без договора девушке не заплатили.

    Узнав о том, что ведущая продолжает работу над книгой, писательница поделилась с подписчиками и СМИ опасениями, что в произведении будут использованы её наработки, но ни своего имени на обложке, ни денег за работу она не увидит.

    Представители Тодоренко отрицали обвинения писательницы. Позиция была отражена в материале КП. По словам пиар-менеджера, идея книги принадлежит ведущей, Мишина была только претендентом на авторство проекта, в результате выбрали других людей.

    Тодоренко требовала с каждого ответчика по 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, всего — 8 млн.

    Мишина подала встречный иск к телеведущей, рассматривать его будут 14 декабря.

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