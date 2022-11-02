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    «Голые переводчики» и ликбез Лурье о дачах: Переделкино устраивает интеллектуальный фестиваль в Петербурге

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    Дом творчества Переделкино — место, на территории которого действуют дома-музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко — приезжает в гости в Новую Голландию. Два дня, 5 и 6 ноября, в пространстве «Сообщество» на рукотворном острове проходит большой литературный фестиваль (16+) с лекциями, чтением стихов и «сражениями» художественных переводчиков в реальном времени.

    Фото: pro-peredelkino.org/
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    Начнётся программа в 14:00 со своеобразной лекции-введения: команда Дома творчества объяснит, «что такое Переделкино и что там переделывают», и расскажет, как за короткое время удалось восстановить одно из самых значимых мест московского литературного круга.

    В 15:00 для петербургских гостей фестиваля наступит время проявить локальный патриотизм и заявить о том, что наше Комарово вообще-то место ничуть не менее интересное, чем Переделкино. В дискуссии о значении обоих посёлков в истории русской культуры участвуют исследователь Комарово Ольга Набокова и заместитель руководителя Дома творчества Переделкино Борис Куприянов.

    Одно из самых любопытных событий воскресенья — творческая встреча со Львом Лурье. В 16:00 он начнёт беседу о феномене «финской» дачи. Историк объяснит, почему столичные жители выбирались из города, что значила дача для творческого человека начала ХХ века и какие загородные традиции живы до сих пор. Модератор — Борис Куприянов.

    Оба дня на фестивале будут повторяться экспериментаторские встречи, объединённые названием «Голый переводчик». Их смысл в том, что мастера художественного перевода выйдут к публике «без всего» — лишёнными опоры на онлайн-помощников и без возможности консультаций с языковыми корпусами или более опытными коллегами. Переводчики с французского, китайского, немецкого, испанского, венгерского предложат переводить «в реальном времени», обнажая рутинные профессиональные процессы.

    Полная программа на сайте Новой Голландии.

    12+

    Ольга Минеева

    Фото: pro-peredelkino.org/

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