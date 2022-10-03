Демограф: «Нас ждет идеальный шторм — всё плохое соединилось в одной точке»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В прошлом году в России разница между числом умерших и родившихся превысила рекордный миллион человек. Формула сокращения численности населения, казалось бы, проста: меньше умирать и больше рожать. За последнюю неделю население России разом увеличилось на несколько миллионов, но демограф Ракша не находит в этом повода для оптимизма.

Алексей Ракша, демограф, рассказал «Фонтанке», почему нам не увидеть естественного прироста населения в России.



— Мужчины покидают семьи. Одни отправляются на мобилизацию, другие — от нее. Последние стоят в очередях на границах. Мы можем посчитать, сколько мужчин уехали с 24 февраля из страны?



— Не можем. Цифры, которые публикуются, — это данные пограничной службы ФСБ о том, сколько раз была пересечена граница, не более. Они помогают понять ситуацию с поездками, а не с миграцией. Например, вы ездили отдыхать в Египет, потом в Турцию, потом в командировку в Германию, а после к бабушке в Армению: вас посчитали 4 раза в числе выехавших из России. На пути обратно тоже, наверное, посчитали, но эта информация не публикуется.



Статистика всех выездов граждан РФ публикуется только раз в квартал (за III квартал ожидается 11 ноября), приходится за ней следить по сообщениям зарубежных органов власти.

Так, Казахстан сообщил, что в эту страну с 21 по 27 сентября въехали около 98 тысяч россиян, а выехали 64 234 , причём необязательно в Россию. Получается, что эмигрировавших минимум 34 тысячи. При этом до 22 сентября эти числа с начала года составляли соответственно 1,66 и 1,64 млн соответственно. Выезжают одни люди, въезжают часто другие. Что касается дальнего зарубежья, то чтобы найти подобную информацию, нужно просматривать сайты каждого государства, куда уезжали люди из России — там они вынуждены регистрироваться. Но это большая кропотливая работа.



Точной информации о покинувших страну во время СВО у нас нет, потому что люди, которые уезжают из России навсегда или надолго, обычно не снимаются с регистрационного учета по месту жительства, а значит, в статистике долгосрочной миграции МВД и Росстата не учитываются. Это характерно почти для всех стран постсоветского пространства со времени распада СССР. Приходится ориентироваться на информацию других государств, согласно которой число выезжающих на ПМЖ из РФ в реальности ежегодно в несколько раз больше, чем фиксирует отечественная статистика, и разница может приближаться к 100 тысячам в год.



По сообщению Росстата, более 400 тысяч человек выехали из России на ПМЖ за первое полугодие 2022 года, из них 205 тысяч иностранцев, которые получили право во втором полугодии 2021 года не выезжать из России и не сниматься с миграционного учета — были трудности с пересечением границ из-за пандемии. Они массово выезжали в первом полугодии 2022 года, а их регистрации автоматически прекращались. Цифры большие, но они никак не связаны с СВО.

— Однако некоторые эксперты посчитали, сколько человек выехали на ПМЖ в Сербию, Турцию, Грузию, например. Но цифры называют разные — от 150 тысяч до 300 тысяч за первое полугодие. Можно назвать их объективными? Как, на ваш взгляд, вырастет эта цифра в связи с массовым выездом мужчин призывного возраста после объявления о частичной мобилизации?



— Скорее, это приблизительные цифры, к тому же непонятно, выехали ли эти люди насовсем или временно. А накопленным итогом через месяц после объявленной мобилизации они могут вырасти в несколько раз.

— Мы думаем, что они уехали на время, чтобы избежать мобилизации. Сколько из них вернутся, когда закончится спецоперация?

— А мы не знаем, чем она закончится. Никто не знает, что будет с нами всеми через несколько месяцев — и теми, кто уехал, и теми, кто остался. Ответа на этот вопрос у меня нет.



— Уезжает поколение призывного, читай — детородного возраста десятками тысяч. Как это скажется на демографии?

— Плохо. В первую очередь мобилизовывают поколение 1990-х — начала 2000-х, а оно и так малочисленное. Для начала, видимо, мобилизуют чуть более 2 % из молодых людей этого поколения (дальше, возможно, больше), кроме того, 2–3 % их уже уехали, и, возможно, ещё сколько-то уедет. Это снизит число родившихся на несколько процентов уже начиная со следующего года. Добавьте сюда другие причины.



Скачок инфляции и соответствующий провал реальных доходов населения с марта-2022 может снизить рождаемость на 5–7 % за счёт вторых и последующих детей.

Сокращение рождаемости мы уже увидели в начале 2022 года, оно усилилось во втором квартале. Это происходит из-за изменений в программе господдержки по выплате материнского капитала, действующих с начала 2020 года, когда перенесли основную выплату со второго на первого ребенка (сейчас при рождении первенца выплачивается 524,5 тыс. руб., при рождении второго ребенка — 168,6 тыс. руб.). Посмотрите, осенью прошлого года у нас ничего катастрофического не происходило, кроме волны ковида, а рождаемость падает, и только за счёт вторых детей. Это яркое подтверждение того, что причина — в переносе основного маткапитала со второго ребенка на первого: женщины, которые успели получить маткапитал на первого ребенка, реже рожают вторых детей, потому что «добавочка» уже не стимулирует к этому, как раньше. И число таких женщин будет быстро становиться всё больше. Это решение государства привело к тому, что падает только рождаемость вторых детей, рождаемость третьих перестала расти, а четвертых — продолжает. Но еще и число самих женщин детородного возраста быстро сокращается из-за «эха» 1990-х («демографическая яма») — на 2,5–3 % каждый год. А всего с 2010 по 2030 сократится на 40 % , причём больше половины сокращения уже случилось.



В начале следующего года мы увидим провал рождаемости третьих детей из-за промедления с решением о продлении ипотечной программы, по которой семьи получают 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита и процентов по нему в связи с рождением третьего или последующего ребенка, если он родился не ранее 1 января 2019 года. Видимо, она пала жертвой СВО: срок действия этой программы заканчивался 31 декабря 2022 года, но долго думали, продлевать его или нет. Продлили с большим опозданием — в июне, меньше чем за 7 месяцев до ранее планировавшегося её окончания. Значит, люди будут относиться к ней осторожно — вдруг снова не продлят или продлят в последний момент, как маткапитал. Программа для многодетных принесла нам 80–90 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей за 2,5 года, а маткапитал на второго ребёнка — около 2,5 млн дополнительных рождений за 15 лет. Вообще, программы выплаты маткапитала на второго ребенка и 450 тысяч на ипотеку на третьего или последующего были самыми эффективными программами в мире. Но из-за непоследовательности в их применении эффективность теряется. Нет стабильности.



— Сегодня можно спрогнозировать масштабы падения рождаемости?

— Нас ждет идеальный шторм — всё плохое соединилось в одной точке: неграмотный перенос выплаты маткапитала со второго на первого ребенка, начало СВО в феврале, в марте подскок инфляции с резким падением доходов населения, запоздалое продление помощи на ипотеку за рождение третьего или последующего ребёнка, а также семейной ипотеки на любого ребёнка, родившегося с 2020 года, а теперь вот мобилизация и отъезд тех, кто мобилизовываться не хочет. И всё это на фоне ежегодного почти 3-процентного уменьшения числа женщин детородного возраста.

Да, это идеальный шторм, он приведет к тому, что в 2023 году у нас есть риск побить многолетний антирекорд по числу родившихся. Пока в этом смысле печальное первенство за 1999 годом, когда родились 1214 тыс. детей — но тогда в составе РФ не было Крыма и не было данных по Чечне, и если их прибавить, было 1,25 млн. В этом году я ожидаю 1,3 млн родившихся. Уже в следующем году будет меньше 1,25 млн. А в 2024-м будет еще меньше, и число родившихся будет сокращаться далее, если не предпринять экстраординарных дорогостоящих мер. Думаю, что в ближайшие 2 года мы увидим рекордно низкое число родившихся за всю историю России.



Но даже в идеальном шторме рождаемость сейчас не может упасть резко, как в Великую Отечественную войну в 1941–1943 годах. Поэтому моя оценка на 2022 год консервативная — минус 10 % . Максимум — минус 15 % .

— В нашей истории такое уже было — 1986–1987 годы пик рождаемости, потом — постепенный спад и обвал.

— Нет, спад был довольно быстрым уже с 1988–1989 годов, он постоянно ускорялся до 1993-го, и рождаемость на 1 женщину снизилась почти на 40 % . Тогда ситуация была хуже — разваливался Советский Союз, менялась экономическая парадигма, усилился дефицит, случилось крушение социальных обязательств, потом произошёл скачок цен, а потеря работы привела к нищете огромной части населения, да ещё и ценности стали меняться. Сравнивать нынешнюю ситуацию с той нельзя еще и потому, что тогда рождаемость падала с более высокого уровня, а сейчас он среднеевропейский — 1,45 ребенка на женщину. При этом у нас произошло расслоение населения и по рождаемости — намного больше стало бездетных и намного больше многодетных в сравнении с теми временами.



Такого огромного спада, который случился в 1990-х, я не жду, потому что уровень многодетности сейчас выше, чем был в те годы, — вообще, рождаемость третьих и последующих детей сейчас выше, чем последние лет 60, в том числе благодаря маткапиталу и теперь ещё и ипотечной программе.

— А как же насчет влияния на демографию отъезда мужчин, родившихся во время демографического бума 1986–1987 годов? В их возрасте, как правило, становятся отцами вторых и третьих детей.

— Рождаемость в России пока считается только по женщинам, а родившиеся в 1987 году уже по большей части отрожали. Хотя сейчас число браков растет — после объявления мобилизации в Бурятии оно выросло, например, примерно в 7 раз, но это вряд ли значит, что молодожены срочно будут обзаводиться детьми. Число установлений отцовства, кстати, тоже выросло во столько же раз.

— На цифры, характеризующие убыль населения в 2020–2021 годах, сильно повлияла смертность от ковида. Какие процессы окажут влияние на убыль в 2022 году?

— Ковид никуда не делся, но он стал мягче, штамм «омикрон» протекает легче, но более сотни тысяч человек в этом году стали его жертвами. Февральская волна «омикрона» забрала жизни почти 100 тысяч. И накопленным итогом у нас точно будет больше 100 тысяч избыточно умерших за 2022 год. Да, гораздо меньше, чем в 2021 году, когда было 660 тысяч избыточных смертей, но и это немало: раньше били тревогу, когда зимой грипп вызывал больше 30 тысяч избыточных смертей.



С апреля 2022 года у нас резко уменьшилась смертность, в июле она была самой низкой за всю историю страны (неизвестно, входят ли в эту статистику военные потери): ковида почти не было, во время предыдущих волн умерли те, кто должен был бы умирать сейчас. Это называется эффект жатвы, во многих странах его уже пережили между волнами ещё в 2020-м и 2021 годах — смертность какое-то время была ниже нормы. Что касается влияния на демографические показатели военных потерь, то, возможно, они частично будут проходить в категории «пропавшие без вести» или «умер за пределами РФ», а их наши ЗАГСы не обязаны оперативно регистрировать. Чтобы похоронить человека где-нибудь в глубинке, документы необязательны. То есть полные данные мы вряд ли обнаружим целиком в статистике Росстата. Нужно будет смотреть на смертность мужчин от внешних причин в молодых возрастах, она не может не вырасти в разы. Если статистику по причинам смерти могут искажать, то статистику рождаемости вряд ли.



— Ковид понизил ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ) в России до 70,06 года в 2021 году. К 2030 году нам обещали повысить ее до 78 лет.



— Если бы мы жили в тех же условиях, что жили до ковида, эта цель была бы достижима. Сейчас ковид почти закончился: последняя волна рубежа августа-сентября оказалась совсем слабой. Началась СВО. В 2022 году продолжительность жизни точно будет выше 72 лет, возможно, почти 73 года. Только потому, что смертность от «омикрона» в разы ниже, чем от предыдущих штаммов.

— В последние годы в России начал сокращаться разрыв между ОПЖ мужчин и женщин и достиг 9 лет, тогда как в начале 2000-х он достигал 14 лет. Учитывая возраст участников боевых действий на Украине (22–35 лет), можем мы предположить, как он вырастет в 2022 году?

— Да, разрыв сократился, сейчас наблюдается самая низкая разница в ОПЖ между полами с 1964 года. Во-первых, в 2021 году ковид сильнее понизил ОПЖ у женщин, чем у мужчин. Во-вторых, велика зависимость уровня смертности от употребления крепкого алкоголя и курения сигарет, а до пандемии потребление этих наркотиков мужчинами быстро уменьшалось по разным причинам плюс изменилась культура пития — с крепких алкогольных напитков более молодые поколения переходят на слабоалкогольные. Сокращается число курящих. В 2005 году курили 60 % мужчин среднего возраста, сейчас — 40 % , и их число продолжает сокращаться, среди молодёжи доля курящих вдвое ниже. А число курящих женщин — около 20 % , и оно почти не меняется. Большое значение имели, конечно, и развитие медицины, и выросший уровень жизни. Но уже в пандемию мы увидели, как цифры по алкогольной смертности перестали снижаться. И есть опасения, что она может не снижаться и дальше. Смертность, конечно, будет зависеть и от гибели участников боевых действий. Для примера назову условную цифру в 100 тысяч погибших молодых мужчин. Она эквивалентна гибели 400 тысяч мужчин из-за ковида (как если бы всего коронавирус унес 800 тысяч человек). В статистике это минус 4–5 лет ОПЖ мужчин. Потому что тем, кто погибал от ковида, оставалось в среднем жить 10–15 лет — это было в основном пожилое население. А во время боевых действий погибают люди, которым оставалось бы жить еще 40–55 лет. И эта четырёхкратная разница как раз и обуславливает гораздо большее влияние на ОПЖ.



— Что вас больше всего пугает сегодня в демографической ситуации?

— Те события, что сейчас происходят, пугают меня больше, чем любые изменения в демографической ситуации. Хотя, безусловно, они взаимосвязаны. Думаю, что через 10 лет нас станет намного меньше из-за того, что сейчас происходит. Кто-то уедет, кто-то умрет, родится мало детей. Эта проблема больше, чем проблема демографии. Мы сейчас живем в периоде, аналогичном 1942 году, то есть всё только начинается. Перспектив не видно, а когда их не видно, то и рождаемость будет падать, потому что люди рожают, когда уверены в будущем.

— Когда на графике смертность и рождаемость пересеклись в одной точке и начали расходиться в разные стороны так, что графически получился крест, его назвали «русским». Похоже, шансов его преодолеть уже не будет?

— «Русский крест» — это 1991 год, когда впервые число умерших превысило число родившихся. Лишь ненадолго в 2013–2015 годах число родившихся лишь чуть превысило число умерших, а потом снова умирать стали чаще, чем рождаться. В прошлом году разница составила более миллиона человек (!). То есть умерли на миллион человек больше, чем родились, из них 660 тысяч человек — из-за ковида. Больше такого числа умерших, какое было в прошлом году, я уже не жду, и разница будет меньше, чем в 2021-м, но она останется очень большой, потому что родившихся будет меньше. Грубо говоря, в ближайшие пару лет умирать будет 1,8–1,9 млн (если ковид окончательно уйдёт, то 1,7–1,6 млн), а рождаться — 1,1–1,2 млн, а потом ещё меньше, если ничего не предпринять. Каждый год минус 600–800 тысяч человек — это много.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

