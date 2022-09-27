17 октября — круглый стол «Дышите глубже: роды и подготовка к ним»

Финальный аккорд любой беременности — рождение ребенка. Роды — процесс непростой физиологически и психологически. От того, как они пройдут, во многом зависит и дальнейшее здоровье матери и младенца. О том, можно ли к ним подготовиться, чтобы пройти процесс максимально комфортно — обсудим на круглом столе.



— Подготовка к родам: в чем она заключается? Что нужно знать будущей роженице?



— Физическая подготовка к родам: активность будущей мамы во время беременности.

