17 октября — круглый стол «Дышите глубже: роды и подготовка к ним»

Финальный аккорд любой беременности — рождение ребенка. Роды — процесс непростой физиологически и психологически. От того, как они пройдут, во многом зависит и дальнейшее здоровье матери и младенца. О том, можно ли к ним подготовиться, чтобы пройти процесс максимально комфортно — обсудим на круглом столе.
— Подготовка к родам: в чем она заключается? Что нужно знать будущей роженице?
— Физическая подготовка к родам: активность будущей мамы во время беременности.
— Важные аспекты психологической подготовки к родам: как сохранять спокойствие? Подготовка для мамы или для пары вместе?
— Правильное дыхание — нужно ли учиться дышать заранее? Какие еще навыки нужно освоить?
— Подготовка к грудному вскармливанию — что нужно знать будущей маме?
— Кесарево сечение или естественные роды: можно ли выбирать? В чем плюсы и минусы обоих вариантов для матери и ребенка? Что надо знать об этом заранее? Как подготовиться к кесаревому сечению, если оно неизбежно?
— Выбор роддома и/или врача: на что обратить внимание?
К участию в круглом столе приглашаются врачи акушеры-гинекологи, доулы, представители школ и курсов по материнству, психологи, специалисты по грудному вскармливанию.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru