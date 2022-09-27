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    17 октября — круглый стол «Дышите глубже: роды и подготовка к ним»

    Финальный аккорд любой беременности — рождение ребенка. Роды — процесс непростой физиологически и психологически. От того, как они пройдут, во многом зависит и дальнейшее здоровье матери и младенца. О том, можно ли к ним подготовиться, чтобы пройти процесс максимально комфортно — обсудим на круглом столе.

    — Подготовка к родам: в чем она заключается? Что нужно знать будущей роженице?

    — Физическая подготовка к родам: активность будущей мамы во время беременности.

    — Важные аспекты психологической подготовки к родам: как сохранять спокойствие? Подготовка для мамы или для пары вместе?

    — Правильное дыхание — нужно ли учиться дышать заранее? Какие еще навыки нужно освоить?

    — Подготовка к грудному вскармливанию — что нужно знать будущей маме?

    — Кесарево сечение или естественные роды: можно ли выбирать? В чем плюсы и минусы обоих вариантов для матери и ребенка? Что надо знать об этом заранее? Как подготовиться к кесаревому сечению, если оно неизбежно?

    — Выбор роддома и/или врача: на что обратить внимание?

    К участию в круглом столе приглашаются врачи акушеры-гинекологи, доулы, представители школ и курсов по материнству, психологи, специалисты по грудному вскармливанию.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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