Камни в почках: в России разработали собственный лазер для лечения мочекаменной болезни

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге лечат мочекаменную болезнь уникальным тулиевым лазером российской разработки. Врачи больницы Святителя Луки рассказали «Фонтанке», чем он отличается от других лазеров и почему его использование — та самая технологическая независимость, которая необходима стране.

Лучше и эффективнее

Тулиевый лазер позволяет дробить камни любой плотности в почках и мочевыводящих путях, помогая людям избавиться от отложений безоперационным или малоинвазивным путем. Он активно применяется при лечении мочекаменной болезни. Чем именно тулиевый отличается от других лазеров — в точности смогут понять только физики. Но кратко: у тулиевого принципиально иное излучение и отличающаяся модуляция импульса. Благодаря этому российская разработка действует эффективнее, а в использовании дешевле, чем зарубежные. Кроме того, все сопутствующие материалы, которые нужны для такого лечения, тоже выпускаются в России.



До появления тулиевого урологических медицинских лазеров отечественного производства просто не было.

«Мы были зависимы от импорта оборудования и расходных материалов. На сегодняшний день ситуация в корне изменилась», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части, кандидат медицинских наук, хирург-уролог Игорь Орлов.



По словам хирурга-уролога Игоря Орлова, в среднем камни в мочевыводящих путях образуются у трети всех урологических пациентов Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мочекаменная болезнь (МКБ) — очень распространенное заболевание. В среднем, по подсчетам Орлова, камни мучают примерно 30% всех пациентов урологов. Мучают — не преувеличение. При попадании камня в мочевыводящие пути возникает почечная колика. Боль от нее считается в медицине почти самой сильной. Хуже только зубная — и то не всегда. Но кроме боли у пациента возникает сильнейшая интоксикация. Если не оказать помощь, человек может умереть.



«Но не каждый человек с камнями в мочевыводящих путях попадает в стационар, — уточняет Игорь Орлов. — МКБ может никак себя не проявлять, и человек даже не знает, что у него есть камни. Если только не пройдет специальное обследование».

К урологам попадают люди, у которых камни уже сдвинулись с места и перекрыли мочеточник.

Хорошо забытое старое

Петербург не лидирует по числу случаев МКБ, но в одной только клинике Святителя Луки ежегодно камни дробят примерно у 3000 пациентов. Операция длится от 15 минут (в легких случаях) до нескольких часов.



«Наш город по количеству страдающих мочекаменной болезнью — примерно в середине, если сравнивать с другими регионами. Больше, конечно, случаев на юге, — объясняет Игорь Орлов. — Там, где жарче и люди сильнее потеют. Соответственно, почки у них отрабатывают меньше, промываются хуже и подвержены риску накопления солей».



При этом мочекаменная болезнь возникает даже у молодых людей. Например, недавно Игорю Орлову довелось лечить 18-летнюю петербурженку, у которой камень заполнил почти всю почку.



Тулиевый лазер — разработка российская и достаточно давняя. Первая версия этого устройства была создана еще в советские годы. Но тогда пользоваться им было невозможно: не хватало эндоскопического оборудования. Пациентов приходилось в любом случае оперировать — причем разрезы были примерно по 20-30 сантиметров (а если человек полный, то и длиннее), чтобы добраться до мочеточника. Извлекаемые камни порой достигали в диаметре целого сантиметра.

«Сейчас есть менее травматичные способы, — поясняет Игорь Орлов. — Надрез мы либо делаем совсем небольшой, либо и вовсе обходимся без него, работая через естественные мочевыводящие пути. Мы дробим камень и он выходит».



В сложных случаях операция может длиться несколько часов Фото: «Фонтанка.ру» Так выглядит тулиевый лазер Фото: «Фонтанка.ру» В одной только клинике Святителя Луки ежегодно камни дробят примерно у 3000 пациентов Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда в ежедневной практике урологов появились эндоскопы, ученые вернулись к разработке тулиевого лазера. Первым в Петербурге он появился у медиков клиники Святителя Луки — еще три года назад. Устройство прошло уже три стадии улучшения, на подходе — четвертая. В ближайшие дни усовершенствованную модель привезут петербургским врачам.

Кстати, все извлеченные из пациентов камни врачи передают на исследование в лабораторию. Таким образом врачи проводят профилактику рецидивов — ведь если точно понять причину возникновения болезни, ее повтора можно будет избежать.



Камни в организме человека бывают разных типов: фосфатные, оксалатные, уратные, ксантиновые и цистиновые.



«Но, как правило, камни имеют смешанный состав. И, конечно, причины их образования также различны, — поясняет хирург-уролог больницы Святителя Луки Иван Пазин. — Разработаны специальные рекомендации по диете при тех или иных камнях мочевыводящей системы. К примеру, при оксалатных запрещены продукты с большим содержанием витамина С и щавелевой кислоты (петрушка, щавель, смородина, шиповник и т.д.), ограничены мучные и молочные продукты, а разрешены овощи и фрукты (клубника, картофель, огурцы, баклажаны и т.д.), чай, кофе с молоком, некоторые лечебно-столовые минеральные воды».

Даже безобидные на первый взгляд продукты, если с ними перебарщивать, могут стать причиной образования камней в организме. К таким, например, относится томатный сок и сыр тофу.

Все для комфорта хирурга

Еще одна новинка больницы Святителя Луки — так называемые «умные операционные». Это помещения, оснащенные современной электроникой. Например, технологии позволяют оценивать параметры жизнедеятельности пациента под наркозом или прямо в операционной получать результаты компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Можно с панели управлять температурным режимом.



«Все это создает оптимальные условия для работы хирурга и всей бригады врачей. Если врачу комфортно оперировать, это сказывается и на пациенте, — говорит Игорь Орлов. — Операция проходит лучше».

Такие операционные в клинике Святителя Луки появились раньше, чем в других больницах города. Сейчас их в стационаре уже 7, а планируется 12.

