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    В Петербурге попавшегося на взятке полицейского отпустили домой поработать над конспирацией

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    Под домашний арест отправлен обвиняемый во взятке инспектор из Петроградского УМВД. Следствие хотело видеть обещавшего свободу шаверме за решёткой, но суд решил, что навыки сотрудника переоценили.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 августа, с ходатайством следствия об аресте в Петроградский районный суд доставили Арарата Лачиняна. Из материалов следует, что инспектор отдела по вопросам миграции Лачинян вступил в запретную связь с кафе «Кебаб» и пообещал заведению свободу от миграционных проверок.

    «Спасибо» в виде 45 тысяч рублей полицейскому передали два дня назад на Сытном рынке. Встреча проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, инспектора задержали.

    Следователь указал, что обвиняемый обладает специальными познаниями в области ОРМ и применял меры конспирации, в том числе поэтому на время расследования его стоило бы заключить под стражу.

    Суд отметил, что вся конспирация, к которой прибегал фигурант, заключалась в звонках по WhatsApp и запрете на слово «деньги». С учётом этого возможности полицейского в СК «явно переоценили», и домашнего ареста для него достаточно. Меру Лачиняну избрали до 9 октября.

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