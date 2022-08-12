В Петербурге попавшегося на взятке полицейского отпустили домой поработать над конспирацией

Под домашний арест отправлен обвиняемый во взятке инспектор из Петроградского УМВД. Следствие хотело видеть обещавшего свободу шаверме за решёткой, но суд решил, что навыки сотрудника переоценили.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 августа, с ходатайством следствия об аресте в Петроградский районный суд доставили Арарата Лачиняна. Из материалов следует, что инспектор отдела по вопросам миграции Лачинян вступил в запретную связь с кафе «Кебаб» и пообещал заведению свободу от миграционных проверок.
«Спасибо» в виде 45 тысяч рублей полицейскому передали два дня назад на Сытном рынке. Встреча проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, инспектора задержали.
Следователь указал, что обвиняемый обладает специальными познаниями в области ОРМ и применял меры конспирации, в том числе поэтому на время расследования его стоило бы заключить под стражу.
Суд отметил, что вся конспирация, к которой прибегал фигурант, заключалась в звонках по WhatsApp и запрете на слово «деньги». С учётом этого возможности полицейского в СК «явно переоценили», и домашнего ареста для него достаточно. Меру Лачиняну избрали до 9 октября.