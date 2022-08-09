«Все вопросы потенциально решаемые». Кто и как принимает участие в довыборах в Петербурге

Этой осенью в Петербурге пройдут довыборы в муниципальные советы 17 округов. Раньше муниципальных кампаний такого рода не проводилось, это впервые, когда власти решили исполнить закон, и организовать голосование, чтобы распределить свободные муниципальные мандаты.

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Их прошлые обладатели перестали быть депутатами или по решению властей (если, например, ошиблись, заполняя декларации), или по каким-то другим жизненным причинам. По итогам первого этапа дополнительных выборов, желающих занять 38 мест в 17 муниципальных советах оказалось 205 человек, почти 40 человек получили отказ в регистрации. Кто, как и зачем решил в этом участвовать — в материале «Фонтанки».



Депутат муниципального совета одного из центральных округов «Владимирский» Виталий Боварь 1 июля написал в своём телеграм-канале о том, что в городе объявили дополнительные выборы и предложил всем, кто хочет в них участвовать в качестве независимых кандидатов, написать ему, чтобы получить консультацию. «Я призываю всех, особенно жителей этих округов попробовать силы в избирательном процессе. Это важно не только ради пробы сил, но и потому что интересно увидеть новый вариант нашей избирательной системы в деле», — объяснил он.



Новое в избирательной системе — это избирательные комиссии. На последних муниципальных выборах в 2019 году большинство из них были организованы муниципалитетами и имели аббревиатуру ИКМО. Часто избиркомы муниципалитетов вели себя так, как им рекомендовали действующие местные власти — не пускали оппозицию подавать документы для выдвижения или отказывали в регистрации по надуманным предлогам. Отменить их решения могли лишь суды — формально муниципальные избиркомы не были встроены в единую избирательную систему. С тех пор был запущен процесс передачи полномочий от ИКМО к территориальным избирательным комиссиям, районным избиркомам, подчинённым городской избирательной комиссии и Центризбиркому в конечном счёте.



На призыв Боваря откликнулись сразу шестеро, тогда он запустил сбор средств на организацию полноценного штаба. За пару дней ему прислали почти 50 тысяч рублей пожертвованиями, а число желающих попробовать силы на выборах увеличилось до 11 человек. В итоге зарегистрироваться удалось лишь одному участнику команды — активисту Игорю Шлыкову на довыборы в Ломоносове. «За нескольких боремся в судах, сегодня как раз принят первый из наших исков. У троих фатальные ошибки в документах, поговорив с кандидатами мы приняли решение не продолжать бороться в данных обстоятельствах», — рассказал «Фонтанке» Боварь. По его словам, для большинства кандидатов выборы были в новинку, многие верили тому, что им говорят в избиркомах и видели в их сотрудниках помощников, но на деле оказалось наоборот.



«Например, в «Шувалово-Озерках», «Светлановском» председатели требовали сдавать лишние документы и запутали кандидатов. В итоге один из них, в процессе беготни между копицентром и территориальным избиркомом где-то забыл платёжку, а дополнить комплект документов ему этой платёжкой позже уже не разрешили. В «Светлановском» территориальный избирком подал в систему ГАС-выборы неправильное название округа и до последнего требовал от кандидата сдать документы с ошибкой, что тоже чуть было не стало причиной для снятия», — говорит глава штаба независимых кандидатов.



Один из кандидатов, получивший отказ в регистрации в «Светлановском», Александр Немеровский, рассказал «Фонтанке», что его сняли с выборов из-за того, что он начал собирать подписи в тот же день, что и оплатил печать и распечатал листы для автографов избирателей (для регистрации на выборах в качестве самовыдвиженца ему нужно было собрать подписи жителей в свою поддержку). Александр работает видеоинженером в компаниях, которые обслуживают мероприятия Росконгресса. Осенью он собирался ехать на Дальневосточный форум, до этого успел поработать на юридическом и экономических форумах в Петербурге, ему купили билеты и оплатили проживание, но после отказа на выборах, с его слов, работодатель сообщил, что в контору якобы пришла «чёрная метка» от ФСО — и ему запретили работать на форуме.



Ещё один оппозиционный кандидат — бывший помощник экс-депутата Максима Резника — Антон Горбацевич собирался баллотироваться в округе №7 на Васильевском острове. Свою мотивацию он объяснил «Фонтанке» тем, что это возможность выразить позицию в отношении спецоперации. В участии в выборах ему отказали потому, что данные людей, которые за него подписались, не совпали с базой МВД. Сам он считает её устаревшей и намерен оспаривать отказ в суде. Такие же проблемы возникли у активистки Дарьи Хейкинен, которая планировала избираться в Южно-Приморском округе.



Единственный зарегистрированный кандидат оппозиционного штаба, по словам Боваря, уже ведёт избирательную кампанию. «Рецепты выигрыша и агитации на муниципальных выборах не изменились с 2019 года. Это прежде всего про количество волн агитации и активный поквартирный обход», – добавил он.

С этим, судя по всему, согласны и в штабе по муниципальным выборам «Единой России». По информации «Фонтанки», всем кандидатам отправили с городского отделения ТЗ, как вести избирательную кампанию. В нём говорится, что кандидат должен провести 60 встреч с жителями до дня голосования – по 2-3 встречи в день. Во встречах должны принимать участие глава муниципалитета, представитель управляющей компании, местные жители (не менее 2-3 человек), представитель районной ячейки партии. Продолжительность встречи – не более часа. О встречах нужно отчитываться во «ВКонтакте» и в региональный исполком партии.



Судя по всему, сознательных кандидатов у «Единой России» оказалось не так уж много. Отчёты в соцсетях нашлись у единиц. Например, – у сына экс-главы горизбиркома Натальи Чечиной Дмитрия. Об одной из проведённых им встреч рассказал в соцсетях депутат городского парламента от Курортного района Александр Ходосок. На ней, по словам единоросса, жители интересовались асфальтированием территории, установкой ограждения на контейнерной площадке, а ещё попросили перенести с одного места на другое скамейку. «Она сейчас установлена прямо под окном местного жителя, которая страдает от шума в вечернее и ночное время суток. Как видите, все вопросы – не только вполне конкретные, но и потенциально решаемые. Будем разбираться и помогать жителям!» — написал он.

Другие именитые кандидаты — ни бывшая глава Центрального района и экс-депутат петербургского парламента Мария Щербакова (собирается на выборы в Большой Охте), ни политтехнолог и экс-депутат областного парламента Алексей Ломов (идёт на выборы в Ржевке) — о подобных встречах не отчитались. В числе сознательных кандидатов от партии власти оказался ещё и Денис Шинкоренко. Судя по его страничке в соцсетях, до того, как стать кандидатом в муниципальные депутаты в Невском округе, он ездил помогать добровольцам в Новороссию, регулярно давал интервью местным медиа и петербургской политикой интересовался лишь вскользь. Своё желание избираться он объяснил тем, что настало время строить новую Россию и начинать надо со своего района.



Среди тех, кто пошёл на муниципальные довыборы, есть и те, кто представляет власть, но при этом избирается не от «Единой России». Так, местные активисты уверены, Джулия Шамшина (некогда активистка Молодой гвардии Единой России в муниципалитете Купчино, а ныне директор детского кинотеатра Авангард), зарегистрированная в качестве самовыдвиженца на довыборы в Пушкине, вполне может рассчитывать на помощь административного ресурса. К слову, в этом же муниципалитете от «Единой России» на выборы собрались главврач поликлиники Валентина Жолудь и гимнастка, чемпионка Лилия Ахаимова — обе проявляют минимальную активность. В Зеленогорске, судя по всему, провластного кандидата «Фонтанка» нашла в партии ЛДПР — это Наталья Шуркина, сотрудница ООО «ЖКС Курортного района». А в округе Оккервиль — от партии «Коммунисты России» зарегистрировали Евгению Лапину, психолога Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга.

Несмотря на то, что некоторые кандидаты будто бы участвуют в выборах лишь для создания иллюзии, в петербургском избиркоме, пользуясь голыми цифрами, уверяют, что конкуренция на немаленькая — аж в 1,5 раза больше, чем на основных муниципальных выборах в 2019 году.



Сам день голосования пройдёт 11 сентября. На его организацию потратят 82,1 млн рублей.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

