Он главный на пикнике: назван продукт, из-за которого женщины чаще болеют раком

Рассказываем, к каким продуктам стоит относиться с осторожностью Фото: Shutterstock.com Поделиться Поделиться





Всем нам хочется прожить дольше, и желательно при этом сохранить относительную бодрость тела и духа. Уже давно понятно, что немаловажную роль в этом процессе играет питание. И действительно, есть продукты, которые увеличивают риск возникновения некоторых раковых опухолей, но кроме их непосредственного потребления, существует еще много факторов. Наши коллеги из Wday.ru узнали о нескольких наименованиях, которыми точно не стоит увлекаться, но и паниковать не стоит (так сказал главный онколог).



Ученые из Университета Лидса (один из крупнейших университетов Великобритании. — Прим. ред.) опубликовали результаты исследования, которое продолжалось целых 17 лет. Участие в нем принимали женщины в возрасте от 35 до 39 лет — всего 32 147 человек. Больше всего специалистов интересовало, чем женщины питаются и как рацион влияет на состояние их здоровья.

В итоге выделили четыре основные группы питания. В первую вошли те, кто употреблял красное мясо, птицу и рыбу раз в неделю и реже. Во вторую — те, кто отдавал предпочтение рыбе и ел ее не реже чем раз в неделю. Третья — те, кто ел рыбу и птицу раз в неделю и чаще. Четвертая группа — те, кто ел в основном красное мясо, не рыбу и не птицу. Сразу оговоримся, под красным мясом исследователи понимают свинину, говядину, баранину, субпродукты и мясные полуфабрикаты.

Сравнив состояние здоровья всех этих женщин, ученые выяснили — те, кто придерживался четвертого типа питания, чаще заболевали раком прямой кишки. Справедливости ради стоит отметить, что число таких женщин было невелико, всего около процента. — В любом случае эти данные имеют значение. Если у человека есть семейная предрасположенность к раку или он всерьез задумывается о профилактике, лучше ограничить потребление мяса, — говорит глава исследования доктор Диего де Жоргуи. Примечательно, что в 2018 году в Университете Глазго (четвертый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. — Прим. ред.) проводилось еще более масштабное исследование, охватившее 273 466 женщин. Его итоги оказались неутешительными. Если женщина в возрасте 35–40 лет позволяет себе три куска бекона в неделю, то риск развития рака молочной железы у нее увеличивается.

А в Центре исследования рака в Вашингтоне проводили еще одно исследование, участницами которого стали 82 000 женщин. Наблюдения шли 22 года. В результате выяснилось, что у женщин, которые едят мясо дважды в неделю, диагностировали эндометриоз на 56 % чаще, чем у тех, кто мясоедом не был.

— Предполагается, что потребление красного мяса влияет на выработку гормонов, вызывающих эндометриоз, — говорит Фред Хатчинсон, глава исследования. А какие еще продукты могут провоцировать рак? Например, газированные напитки не только переполнены сахаром, который дает энергию раковым клеткам, но и часто содержат карамельный краситель, в который входит канцерогенный элемент 4-MEI (4-Метилимидазол). Он может образовываться при подрумянивании некоторых пищевых продуктов в результате реакции Майяра между углеводами и аминосодержащими соединениями. Лабораторные испытания показывают, что 4-MEI содержится в газировке карамельного цвета.

При этом известно, что Гонконгский центр безопасности пищевых продуктов заявил, что, основываясь на уровнях 4-MEI, обнаруженных в безалкогольных напитках, человеку придется потреблять более 300 банок газированных напитков каждый день, чтобы достичь доз, вызывающих рак. Также есть мнение, что лучше отказаться от консервов в жестяных банках, особенно от помидоров. Такие консервы опасны, потому что поверхность жестяных банок покрыта бисфенолом А, который из-за структурной схожести с женским половым гормоном эстрогеном оказывает негативное влияние на мозг и репродуктивную систему, а также служит причиной ряда онкологических заболеваний (причем как у женщин, так и у мужчин). Консервированные помидоры особенно опасны, потому что их кислотность вызывает проникновение бисфенола в пищу. Сами по себе помидоры — очень полезный продукт, весь вред в упаковке.

Что думает эксперт — А что же тогда остается есть? Надо понимать, что те или иные соединения, которые теоретически могут приводить к онкологии, содержатся в огромном количестве продуктов. Даже тех, которые эмоционально воспринимаются как абсолютно безобидные. Поэтому не нужно призывать категорически отказываться от тех же колбас или газировки. Избыточное их употребление может привести к увеличению риска возникновения определенного типа опухоли. Но чтобы уверенно это утверждать, нужно провести прицельные исследования на двух группах добровольцев (одну из них лет пятнадцать кормить этими продуктами, другую — не кормить). Конечно, мясо на гриле — не самая полезная история, как и консервные банки, если доказано, что в них содержится бисфенол А. Потребление всего этого, разумеется, стоит ограничить, но паниковать не стоит, — считает врач-онколог Андрей Пылев.

Андрей Пылев — главный врач-онколог клиники «Евроонко», хирург, химиотерапевт.