Всё-то вы неправильно готовили: как на самом деле надо варить яйца, сосиски, макароны и другие продукты

Даже яйца сварить — отдельная наука Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







У диетологов есть не только много любопытных фактов о продуктах, но и научно подкрепленное мнение, как правильно их готовить. Чтобы эти знания не пропали даром, мы решили собрать их в один текст. Осторожно, после его прочтения может сложиться ощущение, что мы действительно неправильно готовили многие продукты: то недоваривали, то, наоборот, держали в кипящей воде слишком долго. Но этот гайд расставит всё по своим местам.

Сколько надо варить сосиски и можно ли варить их в пленке?

Варить сосиски в пленке можно. Натуральную оболочку снимать точно не нужно (не забудьте только проткнуть ее вилкой), искусственную — по желанию. Можете даже ополоснуть их водой. Но всё это бесполезные по большому счету манипуляции. Так что просто доставайте их из холодильника и бросайте в воду. Холодную. Она должна полностью покрыть сосиски. А вот в кипящую воду сосиски не опускайте — оболочка лопнет.



— Рекомендуется отваривать сосиски в кипящей воде 20 секунд от момента закипания, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — Сосиски еще на этапе производства подвергаются термической обработке. Однако, несмотря на это, в сыром виде сосиски можно есть только при полной уверенности в их высоком качестве. Не следует демонизировать или, напротив, канонизировать сосиски, это всего лишь полуфабрикат — продукт глубокой переработки, а согласно диетологическим рекомендациям ВОЗ, такие продукты следует употреблять не чаще одного раза в неделю при здоровом сбалансированном питании. Сосиски не продлят молодость и не улучшат ваше здоровье, но, как в мультфильме «Котенок по имени Гав», могут разве что помочь укрепить дружеские связи.

Вероника Александровна Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы».

Другое дело, если вы варите замороженные сосиски. Тогда их нужно держать в кипящей воде минут пять-семь.

Сколько варить яйца?

Во время варки яиц происходит, наверное, один из сложнейших химических процессов готовки. А всё из-за серы в составе белка. Сочетаясь с водородом, она образует токсичный сероводород, который по мере нагревания проникает в продукт. В желтке, в свою очередь, содержится железо. Когда оно взаимодействует с сероводородом, появляются сульфиды. Увидеть их очень легко в готовом продукте — они придают желтку серовато-зеленый оттенок. Соответственно, чем дольше варится яйцо, тем их больше, и специалисты не советуют варить яйца дольше десяти минут.



Идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды, яйца «в мешочек» (полностью сваренный белок и уже не жидкий, но еще не твердый желток) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке.



Засекайте время, чтобы приготовить яйца правильно Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— Яйцо всмятку и омлет — самые удобоваримые варианты. Пережаренная яичница даст нам дополнительный объем калорий, которые нам не нужны, и коагулированный белок, а яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут , когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть. Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью, — рассказывает гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Можно также вспомнить, что сероводород достаточно ядовит и приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.



Как долго варить первый бульон для супа?

Диетологи говорят, что бульон для супов надо варить дважды: первую воду сливать, а вот суп уже готовить в новой воде. Это касается любого мяса. И этому есть вполне логичное объяснение.

— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается.

Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано бедное животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.

Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически непривлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, он не усваивается и идет балластом.



Сколько варить курицу?

Чтобы приготовить бульон из курицы, не надо разваривать птицу до такой степени, чтобы мясо само отваливалось от кости. Оптимальное время для тушки — 40–50 минут, а для кусков хватит и получаса. Бройлер будет готов примерно через час после закипания. — Если переварить курицу, белок коагулируется, и тогда он с трудом будет усваиваться. Он переходит в тяжелые для усвоения формы вместе с частью витаминов. Это уйдет в балласт, будет не столько питательно, сытно и вкусно, сколько бесполезно, — говорит Галина Барташевич. — Наш организм просто «шинкует» готовый белок, который мы употребляем с едой, на набор аминокислот, а из них печень, запрограммированная на строительство белка, нужного человеку, собирает тот набор, который необходим.

В варке курицы есть свои тонкости. Если вы готовите суп, кидайте птицу в холодную воду. При постепенном нагревании воды она отдаст вкусовые и питательные вещества бульону. Если положить курицу в соленую кипящую воду, все полезные вещества останутся внутри, потому что верхний слой белков сразу же свернется, «запечатав» поверхность и сохранив сочность.



Сколько варить мясо?

Это только на первый взгляд кажется, что варить мясо очень просто: закинул — и пусть себе кипит. Но в это время в кастрюле происходят сложные процессы. При нагревании до 40 градусов белок, из которого состоят мышечные волокна, сжимается, мякоть становится плотнее, а содержащийся между волокнами коллаген превращается в глютин, отвечающий за сочность продукта. Соответственно, чем дольше варите, тем жестче и суше становится продукт. Плюс ко всему разрушаются содержащиеся в мясе витамины и питательные вещества. А если вдобавок вы варили мясо на костях (что не рекомендуется), приготовьтесь получить изрядную порцию холестерина.



Мясо мясу рознь, так что и варить его надо по-разному Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







— В крупных трубчатых костях находится костный мозг. Это такая доза холестерина, что просто ложка стоит. Плюс дикий уровень калорийности. Во-вторых, супы всегда варят на качественном парном мясе, а не на продукте пятой разморозки, — рассказывает Галина Барташевич. — Вываренное в небольшом количестве жидкости, мясо будет сочным и вкусным, а если его варить в большом объеме воды, у вас получится наваристый мясной бульон, но мясо станет просто жвачкой без особой питательной ценности — только нагрузка для челюстно-лицевого аппарата.



Оптимальное количество воды на килограмм мясного филе — полтора литра. Если это свежая говядина, готовьте ее примерно полтора часа после закипания.

Как правильно варить макароны?

Всё, что вы слышали о пользе альденте, — правда. Они действительно полезнее обычных макарон, так как при такой степени готовности в продукте сохраняются полезные вещества — растительный белок и углеводы. Но нужно понимать, что лучше, если это будут домашние макароны ручной работы или итальянские хорошего качества. Если нет времени готовить, выбирайте макароны из муки твердых сортов «гранадура». Их отличительная черта — очень крупный помол, мука желтая и крупная, примерно как манка. Макароны, сделанные из действительно хорошей муки твердых сортов пшеницы, очень легко усваиваются. Даже несмотря на то, что это мучной продукт, из теста, на нем нереально потолстеть.

Чтобы добиться идеальной пасты альденте, повара рекомендуют варить ее шесть-семь минут. Макароны всё еще слишком жесткие? Подержите их в кипящей воде еще 30 секунд .

Если вы переварите макароны, их, конечно, всё равно можно есть, но только это будет пустая еда.

— Крахмал, который содержится в любом злаке, клейстеризовался, и образовалась клейковина. В альденте ее вообще нет, — объясняет бренд-шеф Иван Ануфриев. — Сколько варить альденте, чтобы не промахнуться, зависит от вида макарон, их толщины и формы, от того, свежая паста или засушенная в промышленных условиях. Плюс ко всему обычно рекомендация о времени варки есть на всех пачках. Если ее нет, можно запомнить, что у макарон есть маркировка, они делятся по номерам. Чаще всего используют номер шесть. Такие надо варить примерно девять минут. Достаньте одну макаронину за минуту до рекомендованной производителем цифры, порвите ее или разрежьте. Если в середине будет белая точка, тесто останется немного твердым внутри, это и есть альденте.

По мнению поваров, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее нужно постоянно помешивать, чтобы она не слипалась. Также готовые макароны не рекомендуется промывать, потому что «так можно смыть весь вкус».

Привычка добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны не слиплись, — пустой перевод продуктов. Мало того что оно всплывет наверх, так еще и на пасте останется масляная пленка, которая не даст полностью раскрыться добавленному к блюду соусу.

Как правильно готовить кашу?

Казалось бы, нет ничего проще: ополаскивай крупу, бросай ее в кипящую воду и жди, сколько указано на упаковке. Но правильная каша готовится слегка сложнее. Можно выделить даже шесть главных правил, которых стоит придерживаться при готовке.



С этими правилами ваша каша точно получится вкусной Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Мыть крупы нужно потому, что часто они не настолько чисты, как кажутся. Пшено, например, рекомендуют мыть несколько раз (не лишним будет еще и ошпарить в финале), потому что это одна из самых грязных круп. Также обязательно мойте перловку и нешлифованный рис. Во-вторых, только мытые крупы раскрывают полный вкус. Киноа может вообще горчить, если его предварительно не промыть.

— У киноа сладковатый ореховый привкус. Если его не промыть, вместо приятного аромата вы получите горечь. Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде, — делится лайфхаком шеф-повар Николай Ногин.

Совет слегка обжарить крупу на сковороде или хотя бы нагреть ее перед приготовлением работает не только с киноа. Это отнимет у вас всего несколько минут, зато заметно раскроет вкусовые качества зерна. Причем прокаливать можно всё что угодно. Даже манку часто калят и жарят с маслом, чтобы придать каше ореховый привкус.

Как бы вы ни прокаливали и ни намывали крупу, всё может испортить слишком сильный нагрев плиты или газовой горелки. Здесь работают элементарные законы физики. Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой. Обычно этому учатся максимум с третьей попытки сварить крупу, но если вы до сих пор ломаете голову над тем, почему у вас никак не получается хорошая и правильная каша, возможно, весь секрет именно в этом.

Открывать кастрюлю и время от времени помешивать кашу тоже не стоит. Дайте ей всё сделать самой. Пусть настоится и варится так, как она этого хочет и умеет. Ей не нужны никакие помощники. Закинули в кастрюлю и забыли о ней на несколько минут (время обычно указано на упаковке). Если будете постоянно поднимать крышку, весь пар улетучится, и в итоге вы получите не такое вкусное блюдо, как хотели. Постоянно помешивать кашу тоже не рекомендуют. Иначе получите вязкую размазню.

Посуда для приготовления крупы тоже не всякая подойдет. Здесь достаточно вспомнить плов, для которого в идеале нужен казан с толстыми стенками. Попробуйте приготовить его в тонкой алюминиевой кастрюле — и рискуете получить пригоревшую рисовую кашу с мясом. Так происходит с любой крупой.

— Хорошей каше нужна кастрюля с толстым дном, в идеале — чугунная. В таре с тонкими стенками она, безусловно, сварится, но запросто подгорит, — объясняет Николай Ногин. — К тому же кастрюля не должна быть слишком маленькой. Следите, чтобы в ней было достаточно места для воздуха. Благодаря этому каша приобретет оптимальную консистенцию.

И не нарушайте пропорции и время готовки. Для всех круп, за исключением риса, действует четкое правило: на одну часть крупы должно приходиться две части воды (пропорции с рисом — 1 к 1,5). Четко придерживайтесь этого правила. Большая порция воды заставит вас открыть крышку, чтобы ее выпарить, а об открытой крышке мы уже говорили. Также стоит прислушиваться и к цифрам, которые говорят о том, сколько нужно готовить кашу. Хотите, чтобы крупа хрустела на зубах, — смело выключайте плиту раньше времени и скорее накладывайте обед в тарелку. А чтобы добавить в блюдо угольки, достаточно подержать крупу на огне на 10 минут дольше. Это, конечно, не смертельно, но уже не так вкусно.

