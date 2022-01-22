Умрут не в своей тарелке: 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Мы узнали, какие продукты в холодильнике только испортятся, и поняли, что за съедобные грехи некоторых из нас можно отправить в гастрономический ад. А вам найдется в нем место — или вы всё делаете правильно? Давайте проверим.
Петр Гиндин / Сеть городских порталов
Шоколад
Подходящим вариантом для хранения шоколада будет полка кухонного шкафа, подальше от специй, пряностей и источников тепла (батарей и плит). Однозначной температуры, при которой шоколад начинает таять, нет, а индивидуальные особенности хранения каждой плитки обычно пишут на упаковке. Если вам так уж хочется положить шоколад в холодильник, то пусть это будет винный холодильник с температурой
— Если температура будет выше, начнет разрушаться кристаллическая решетка какао-масла, шоколад покроется серым налетом, а его вкус заметно ухудшится, — объясняет преподаватель кондитерской школы Bakerschool, выпускница высшей школы кулинарного искусства Le Cordon Bleu в Париже Елена Становова. — К шоколадкам, продающимся в магазинах, это относится в меньшей степени — там много эмульгаторов, которые затормаживают эти процессы. Также шоколад хорошо впитывает запахи, поэтому его нужно хранить отдельно от сильно пахнущих продуктов.
Холодильником можно воспользоваться, только если в комнате слишком жарко и шоколад начинает таять. Да и в этом случае положить плитку в прохладное место желательно максимум на пару часов. При длительном хранении в холоде содержащееся в шоколаде масло какао кристаллизуется и выступает на поверхность плитки, из-за чего образуется характерный налет. В отходы от этого шоколадка, конечно, не превратится, но внешний вид потеряет точно.
Растительное масло
Оптимальная температура для хранения оливкового масла — от
Оптимальная температура хранения подсолнечного масла — около
Для хранения масла выбирайте темное место, куда не доберутся прямые солнечные лучи. Из-за них в продукте разрушаются витамин А, ретинол и другие микроэлементы. Идеальной тарой станет стеклянная затемненная бутылка или емкость из нержавеющей стали. И проследите, чтобы она была плотно закрыта, чтобы не допустить окисления продукта. Выбирать масло в большой бутылке тоже не стоит. Лучше взять несколько маленьких. Чем меньше объем тары, тем меньше площадь соприкосновения продукта с воздухом.
Хлеб
Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница. Дерево — экологический материал, в котором хлеб дышит. А холодильник среди не подходящих для хранения хлеба мест занимает лидирующую позицию. Здесь мякиш станет влажным и жестким. Все дело в том, что внутри холодильника складываются все подходящие для этого условия: низкая температура и относительно высокая влажность.
Да, в холодильнике батон дольше сохранит товарный вид, потому что влага в таких обстоятельствах из него не испарится, но это же приведет и к более быстрому заплесневению.
Кроме того, хлеб, как губка, впитает все соседствующие запахи. Положить его рядом с рыбой, чесночной закуской (что там еще у вас есть ароматного в холодильнике?) — идеальный вариант, если хотите испортить продукт и аппетит.
Главное правило для хлеба — не набирать его слишком много (впрочем, это правило действует для всех продуктов.) Тогда, если у вас нет деревянной хлебницы, его можно спокойно хранить на столе под салфеткой или в бумажном пакете.
— Хотя не секрет, что сегодня при производстве хлебной продукции пользуются стабилизаторами, усилителями, веществами, которые поднимают пышность теста. Это уже не хлеб в натуральном виде, а хлебный продукт. Он может долго не плесневеть, но диетологическая ценность снижается, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич.
Лук
Залежавшийся в холодильнике репчатый лук станет мягким, заплесневеет, а при избыточной влаге и без должной циркуляции воздуха начнет еще и подгнивать. Для продолжительного хранения ему необходимы воздух, постоянная комнатная температура и влажность помещения от 60 до 70%.
— В холодильнике никакой лук не хранится никогда. Репчатый не выдерживает температуру холодильника. Он уйдет в стрелку, даст семена, луковица станет меньше, потому что все усилия отдаст на формирование нового урожая, — говорит директор информационно-консультативного центра садоводства и огородничества Уральского государственного горного университета Татьяна Симакова. — Репчатый лук хранится в обычных условиях — при температуре
Ну и не стоит забывать, что у лука достаточно сильный и специфический запах. Особенно у разрезанного. Если у вас осталась неиспользованной половина луковицы, вы, конечно, можете положить ее в холодильник, но только на очень непродолжительное время и в плотно закрытую емкость — контейнер или банку, откуда не просочится ее «аромат».
Бананы
Вы и сами замечали, как быстро чернеют бананы в холодильнике. Но потеря товарного вида — не единственный минус такого хранения. Вы же не думали, что банан станет менять цвет просто так? Этот процесс происходит из-за распада сложных углеводов, а вместе с потемнением кожуры меняются вкусовые качества продукта. При низких температурах это происходит быстрее.
— Там уже и гликемический индекс более высокий, это не полезно, — объясняет Галина Барташевич. — К тому же низкие температуры замедляют созревание. В нормальных условиях крахмал в банане трансформируется в глюкозу, фрукт становится сладким. Низкие температуры будут этому препятствовать, в результате никакой сладости вы не получите, а крахмал станет проблемой для кишечника, вызвав повышенное газообразование.
Бананы — вообще не тот продукт, который надо долго хранить. Купили — съели. Не надо ждать, когда они покроются темными пятнами. Но если вы переоценили свои силы и взяли лишнего, идеальный способ хранения бананов — подвесить их без пакета при комнатной температуре в месте, куда не проникают прямые солнечные лучи.
Мед
Благодаря низкой влажности и большому количеству сахаров, впитывающих влагу, мед может храниться очень долго. Кроме того, повышенная кислотность (уровень pH меда колеблется от 3,5 до 4,5) не дает бактериям размножаться, из-за чего продукт не портится. Но неправильное содержание может одним махом сократить срок хранения и внести правки в полезные качества меда. Самая подходящая температура для его хранения —
— В холодильнике, при низких температурах, кристаллизация пойдет быстрее. Это может произойти и за одну ночь. Ничего страшного в употреблении кристаллизованного меда нет, — говорит председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалев, добавляя: — Но если вы решите потом такой мед растопить, нужно соблюдать определенные правила. Делать это нужно при температуре не выше
А поскольку температура вашей квартиры вряд ли превышает
Картошка
— Держать картошку в холодильнике не стоит прежде всего из-за того, что это крахмал, — говорит Галина Барташевич. — Его в картофеле и без того много, а при низких температурах крахмал начнет распадаться до сахаров. Соответственно, вкусовые свойства клубней заметно ухудшатся, они станут сладкими и рассыпчатыми.
Кроме того, не стоит забывать, что холодильник — еще и источник дополнительной влаги. Поэтому если вы забудете картофель в холодильнике на пару месяцев, то рискуете достать вместо клубней мокрое и уже подгнившее месиво, лишь отдаленно напоминающее картошку.
— Влажность воздуха в месте, где хранится картофель, не должна превышать 85%. Дома такие условия не всегда удается создать, поэтому желательно не набирать сразу много картошки — максимум запастись на неделю, — объясняет смотритель Музея истории плодового садоводства Геннадий Короленко. — Но если хранения в квартире не избежать, то лучше всего хранить клубни на утепленном балконе, под мойкой и в кладовке.
И если уж, кроме холодильника, картошку вам больше пристроить некуда, положите ее в бумажный пакет, но никак не в полиэтиленовый. Так она элементарно будет меньше мокнуть и не «задохнется». И вот еще несколько лайфхаков хозяйке на заметку:
- не храните ранние сорта до зимы, иначе они будут быстро портиться, прорастать и вянуть;
- положите картошку рядом со свеклой, которая впитает лишнюю влагу, это замедлит появление ростков и предотвратит загнивание. В отличие от картофеля, свекла влаги не боится;
- свеклу можно заменить яблоками. Положите их между клубнями, чтобы предотвратить прорастание;
- не храните картошку на свету, из-за этого в ней вырабатывается ядовитый для человека соланин (вы узнаете его по зеленому цвету — и такие картофелины годятся разве что для утилизации).
Маленький холодильник лучше большого
Несмотря на определенную влажность в холодильнике, главный его минус в том, что он, как ни странно, высушивает продукты. Именно из-за этого дрябнут помидоры, а огурцы становятся не такими яркими. Специалисты рекомендуют вообще ограничиться небольшим холодильником, чтобы не было соблазна складывать в него всё подряд. Оставьте там кусок хорошего твердого сыра и кисломолочные продукты. Всё остальное просто не надо покупать про запас. Тот же суп не стоит готовить на неделю. Это тоскливо и невкусно.