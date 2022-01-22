Умрут не в своей тарелке: 7 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Лучшее место для хлеба — деревянная хлебница. Дерево — экологический материал, в котором хлеб дышит. А холодильник среди не подходящих для хранения хлеба мест занимает лидирующую позицию. Здесь мякиш станет влажным и жестким. Все дело в том, что внутри холодильника складываются все подходящие для этого условия: низкая температура и относительно высокая влажность.

Да, в холодильнике батон дольше сохранит товарный вид, потому что влага в таких обстоятельствах из него не испарится, но это же приведет и к более быстрому заплесневению.

Кроме того, хлеб, как губка, впитает все соседствующие запахи. Положить его рядом с рыбой, чесночной закуской (что там еще у вас есть ароматного в холодильнике?) — идеальный вариант, если хотите испортить продукт и аппетит.

Главное правило для хлеба — не набирать его слишком много (впрочем, это правило действует для всех продуктов.) Тогда, если у вас нет деревянной хлебницы, его можно спокойно хранить на столе под салфеткой или в бумажном пакете.

— Хотя не секрет, что сегодня при производстве хлебной продукции пользуются стабилизаторами, усилителями, веществами, которые поднимают пышность теста. Это уже не хлеб в натуральном виде, а хлебный продукт. Он может долго не плесневеть, но диетологическая ценность снижается, — добавляет врач-диетолог Галина Барташевич.