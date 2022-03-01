РФ потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на акции компаний, обвалившиеся из-за санкций

Минфин России в этом году направит до триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний, которые обвалились из-за санкций в связи с военными действиями на Украине. Источник Forbes подтвердил подлинность соответствующего распоряжения, которое опубликовал телеграм-канал «Майский указ» 1 марта.



По словам собеседника Forbes, документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В нем говорится, что для этих операций Минфин привлечет госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.

