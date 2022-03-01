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РФ потратит до 1 трлн рублей из ФНБ на акции компаний, обвалившиеся из-за санкций

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Минфин России в этом году направит до триллиона рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний, которые обвалились из-за санкций в связи с военными действиями на Украине. Источник Forbes подтвердил подлинность соответствующего распоряжения, которое опубликовал телеграм-канал «Майский указ» 1 марта.

По словам собеседника Forbes, документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В нем говорится, что для этих операций Минфин привлечет госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.

Согласно данным на 1 февраля, ФНБ располагает 13,6 трлн рублей.

Подробнее о том, что случилось в последние дни с экономикой РФ и что будет дальше, читайте в нашем материале.

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Комментарии (3)

Klaus_Nesanta
кому нужны биржевые фантики? к тому же, как правило, виртуальные...
пустите эти деньги на компенсацию гражданам роста цен на продукты
gatsby55
Опять дружбанам кабаева раздадут наши налоги, как в 2014.
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А может лучше пенсионеров поддержать в условиях такой инфляции?
Или лучше своим олигархам..
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