В Доме Радио явят «образ разрушительной любви» с готическим постпанком и хоррор-индастриалом

Можно отмечать День святого Валентина, а можно этого не делать — но сходить 14 февраля на вечер Love Will Tear Us Apart, если у вас есть на то свободные средства, имеет смысл — подобное в музыкальной афише Петербурга нечасто встретишь. В пространстве Дома Радио соединятся академическая и электронная музыка, пластический театр и серия инсталляций. 18+