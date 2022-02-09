В Доме Радио явят «образ разрушительной любви» с готическим постпанком и хоррор-индастриалом

Можно отмечать День святого Валентина, а можно этого не делать — но сходить 14 февраля на вечер Love Will Tear Us Apart, если у вас есть на то свободные средства, имеет смысл — подобное в музыкальной афише Петербурга нечасто встретишь. В пространстве Дома Радио соединятся академическая и электронная музыка, пластический театр и серия инсталляций. 18+

Необычное начнется с порога: во-первых, гостей (которых ждут с QR-кодами) дополнительно на месте протестируют на коронавирус экспресс-методом (включено в стоимость билета). А во-вторых, заставят сдать телефоны. Одеться же просят согласно дресс-коду Intelligent post punk (что бы это ни значило).

Тема вечера драматична — «Образ разрушительной любви». В программе несколько частей. Академический блок наполнен сочинениями самого Теодора Курентзиса, Эктораса Тартаниса, Алексея Сюмака, а также резидентов Дома Радио Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса и фортепианными пьесами композиторов-авангардистов. Все это в исполнении солисток хора musicAeterna Екатерины Дондуковой и Элени-Лидии Стамеллу, пианистов Александры Листовой и Николая Мажары.



В блоке не академическом — нойз от Вики Крааа и выступление хоррор-индастриал проекта SARAF с самодельными инструментами и перформансом. Еще один перформанс готовит зрителям Анна Гусева, он пройдет в декорациях, отсылающих к средневековому театру, и его сцены будут развиваться параллельно; перформанс посвящен хиту группы Joy Division, давшему название вечеру.



Завершит вечер экспериментальная электроника от приглашенных музыкантов.



Начало в 19:00.

