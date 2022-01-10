Поможет ли психотерапия героям Сологуба — расскажет драматург

Накануне премьеры спектакля Никиты Кобелева «Тварь» по «Мелкому бесу», которая состоится на Новой сцене Александринки 15 и 16 января, зрителю предлагают подумать о героях романа с точки зрения психотерапии. И о том, почему Сологуба называли «русским маркизом де Садом». 18+

«Мелкого беса» на протяжении нескольких лет отказывались печатать: роман считался «рискованным и странным». А потом еще при жизни автора издали 11 раз. Сейчас произведение могут назвать и фантастикой, но сюжет был взят из реальной жизни. Прототипом главного героя, педагога-садиста Передонова, был великолукский учитель — Сологуб уверял, что тот, настоящий, был еще и похуже. А героя описывал так: «Его чувства были тупы, и сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Всё доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь. В предметах ему бросались в глаза неисправности и радовали его». А чтобы это не казалось частным случаем, продолжает: «Передоновщина — не случайность, а общая болезнь, это и есть современный быт России».

Валерий Печейкин, драматург, куратор московского театра «Гоголь-центр», автор сценария фильма Горчилина «Кислота», считает: «Мелкого беса» нужно прочитать всем, кто хочет разобраться в своих неврозах. Может, являвшаяся Передонову мучительница-недотыкомка — просто плод эмоционального выгорания? А может, кому-то не помешала бы порка? Как знать, каким бы вырос Сологуб, если б матушка его в детстве не порола…»



Слушаем лекцию Валерия Печейкина «Мелочь, а бесит: поможет ли психотерапевт героям Сологуба?» 13 января, подробности на сайте Александринки. Начало в 19:00.



Александра Шеромова

