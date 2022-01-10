Александринский театр выпустит «Тварь» на Новой сцене

15 и 16 января на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Тварь». Этой постановкой московский режиссер Никита Кобелев, известный по работам в Театре им. В. В. Маяковского, дебютирует на Новой сцене Александринки. В основе спектакля пьеса театрального критика и драматурга Валерия Семеновского, написанная более 20 лет назад по мотивам романа Федора Сологуба «Мелкий бес» (1905).
Историю об учителе гимназии уездного города N Ардальоне Передонове, постепенно теряющем рассудок, художник-постановщик Михаил Краменко (главный художник тель-авивского театра «Гешер») помещает в условное, вневременное пространство. Одним из ключевых элементов сценографии станет черно-белая грифельная доска гипертрофированных размеров, которая будет выполнять не только привычную утилитарную функцию, но и послужит экраном для проекций абстрактных графических изображений (в том числе и недотыкомки), созданных фантазией видеохудожника Ильи Старилова. Художник по костюмам Марина Бусыгина одела героев в костюмы, лишенные конкретных исторических примет, а световую партитуру создал Андрей Абрамов.
«На мой взгляд, в этой пьесе есть столкновение очень важного для российской ментальности литературного классического канона и того, как он работает сегодня, с тем цинизмом и аморальностью персонажей пьесы, которые этим самым каноном оправдывают свои действия. Меня интересует, насколько классика нас действительно защищает и спасает сегодня или она стала лишь орудием для разного рода манипуляций», — рассказывает о будущей постановке Никита Кобелев.
Начало в 19:30.
18+
Наталия Эфендиева