Пережить этот день: справляемся с новогодним похмельем правильно

Настало время проверить, что вам поможет прийти в себя, а от чего никакого толку Фото: Александра Мамонтова / 76.RU Поделиться Поделиться







Если вы вдруг приняли на грудь лишнего и были в новогоднюю ночь королем вечеринки, а сегодня ваше королевство сгодится лишь для пункта стеклотары, мы не бросим вас страдать в одиночестве. Страдайте с нами. Заодно узнайте, что быстрее всего приведет вас в более-менее человеческий вид, а какие методы борьбы с похмельем не выбираются из болота заблуждений. Мы заранее выяснили всё это у разных экспертов, чтобы скрасить даже самое тяжелое утро года.

По-хорошему, есть в случае тяжелого похмелья специалисты вообще не рекомендуют — только пить много воды, чтобы организм быстрее очистился. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минеральная вода, кисломолочка, безалкогольное пиво, зеленый чай.



— С точки зрения токсикологии единственно возможная тактика — ускоренное выведение яда (ацетальдегида) из организма. Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса — Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.



Специалисты называют единственный вариант избежать встречи с похмельем — не напиваться. Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный в некоторых обстоятельствах способ решения проблемы. Если у вас не получилось проверить этот совет в действии, а вместе с похмельем атаковал еще и жуткий голод, давайте составлять меню.

Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон

— Все эти блюда содержат глицин, который обезвре­живает ядовитый ацет­альдегид (ядовитое вещество, в которое превра­тился выпитый алкоголь), улучшает настро­ение и работо­способ­ность, норма­лизует сон, вос­станавли­вает нервную систему, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справ­ляться с похмельем.

Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук. — Хаш продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет.



Отлично может показать себя в борьбе с похмельем и уха. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.

— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.

Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.



Что съесть, чтобы прийти в себя Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Рассольник

Рассольник, так же как солянка или кислые щи, содержит в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Видов таких супов множество, добавляют даже потроха, а в субпродуктах много железа и витамина РР, которые отвечают за хорошее самочувствие.

— Рассольник, каким мы сегодня обычно его привыкли видеть и есть, — это прямой потомок старой русской кухни, — объясняет шеф-повар ресторана европейской кухни Андрей Гурьянов. — Основные виды этой горячей похлебки варят на мясном, рыбном и овощном бульонах, по некоторым рецептам добавляют грибы. Получается насыщенный, жирный белковый суп. Очень хорошо есть его в холода. И согреет, и здоровье поправит.

Море­продукты

Рыба, мидии, гребешки, кальмары, креветки, крабы, омары и другие морепродукты оказывают успокаивающее действие, улучшают пище­варение и обмен веществ. Насы­щают организм калием, магнием, натрием и фос­фором, вос­станав­ливая нару­шенный алкоголем электро­литный баланс в организме. Содержат лецитин, который снижает уровень холесте­рина, повышает сопротив­ляемость организма ядовитым веществам, стиму­лирует желче­отделение. Также морепродукты содержат метионин, который оказывает антиокси­дантное действие и ускоряет дезинто­ксикацион­ные процессы.



— Но помните: есть море­продукты при похмелье лучше уже после дезинтоксикаци­онных меро­приятий и только в умерен­ных коли­чествах, — говорит Станислав Радченко. — Потому что они тяжелы для усвоения, а пище­варение и без того нарушено. Более полукилограмма море­продуктов вряд ли смогут усвоиться похмель­ным организмом, в результате не принесут должной пользы и сделают желудочно-кишечному тракту еще хуже.

Кисло­молочные продукты

Йогурт, тан, айран, кефир, кумыс — неплохие варианты при похмелье, потому что в них содержатся белки, витамины, минералы и амино­кислоты, участвующие во многих процессах организма. Кроме того, положи­тельно на работу ЖКТ влияют молочно­кислые бактерии, они же защищают печень, помогают восста­новить силы и вывести из организма вредные вещества. Но здесь главное — не перестараться с лечением: врачи рекомен­дуют употреблять не более 600 мл кисло­молочных продуктов в похмель­ный день.

Бананы

Бананы — хороший выбор, если вам с утра тошно, но при этом голодно. Они доста­точно сытные и содержат калий, которого при похмелье не хватает в организме. Калий помогает восста­новить обмен веществ и благо­творно влияет на сердечно-сосудистую систему.



Цитру­совые

Здесь всё дело в лимонной кислоте, которая ускоряет обмен веществ, позволяя вредным вещест­вам быстрее выйти из организма.

Рисовая каша

Рис — это сорбент, как и активи­рованный уголь. По данным врачей, он вбирает в себя вредные вещества из ЖКТ, а потом вместе с ними покидает организм. Для лучшего эффекта не забудьте сходить в туалет через пару часов после рисовой каши.

Мёд

Мёд содержит микро­элементы, окисли­тельно-восстано­вительные ферменты, органи­ческие кислоты цикла Кребса, улучша­ющие обмен веществ. Еще одна важная составляющая мёда — фруктоза. Она помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Чтобы избавиться от похмелья, специалисты советуют очистить кишечник и дробно принимать мёд в течение всего дня. А еще мёд восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.

— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мёд Урала» Дмитрий Пасечник. — Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку мёда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе.

«Доширак»

Версия с лечением похмелья лапшой быстрого приготовления (да поострее) — древняя, устоявшаяся, крепко заварившаяся. Но у диетологов такая идея вызывает только скепсис.

— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорее всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.

Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований под тем, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.

— Ну разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.

Что бесполезно при похмелье

При похмелье не повредят, но и не помогут кофе, томатный сок, маринады, сода, поливитамины, афобазол. Даже не тратьте на них время.

Кофе создает повышенную нагрузку на сердце и повышает потребность миокарда в кислороде. Хоть при похмелье это и не несет серьезных рисков, но и нежелательно.



От этих продуктов при похмелье не будет никакого толку, сколько бы вы их ни съели Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Что нельзя делать при похмелье

Если пьянка в вашем расписании — разовая акция, а не ежедневное хобби, вам могут пригодиться эти советы.

Если не хочется есть — не заставляйте себя. Ваш организм всё еще отравлен алкоголем и продуктами его распада. Еда не усвоится, не даст сил, а только дополнительно отравит организм.



Не вздумайте делать это, мечтая об избавлении от похмелья Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Если тошнит — пейте воду и промывайте желудок, пока тошнота не пройдет. Принимать таблетки от тошноты тоже не стоит. Как и любые лекарства, в эффекте которых вы не уверены. Аспирин эксперты принимать тоже не рекомендуют — это может спровоцировать внутрикишечное кровотечение. А парацетамол опасен для печени. К спазмалгону тоже есть претензии. Мало того что он не лечит похмельную головную боль, так еще и противопоказан при аритмии и повышенном давлении, без которых похмелье обходится редко. Феназепам и его аналоги — вообще гремучая смесь в случае похмелья. Их сочетание с алкоголем может дать очень опасные побочные действия, вплоть до смертельно опасных. Корвалол, валокордин и валосердин — тоже мимо. В их составе есть опять же несовместимый с алкоголем фенобарбитал, небезопасный сам по себе: он может вызвать делирий хуже алкогольного, вплоть до комы.

Не игнорируйте опасные симптомы. Сильные боли в груди, перебои в работе сердца, кровь в моче, нечеткость зрения — всё это поводы немедленно вызвать скорую. И в конце концов, не опохмеляйтесь. По-настоящему похмелье пройдет, только когда вы очистите организм от алкоголя и продуктов его переработки. Поэтому дополнительные дозы алкоголя — потеря времени.