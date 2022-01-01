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Пережить этот день: справляемся с новогодним похмельем правильно

С правильной едой и советами диетологов, токсикологов и поваров.

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Настало время проверить, что вам поможет прийти в себя, а от чего никакого толку
Настало время проверить, что вам поможет прийти в себя, а от чего никакого толкуФото: Александра Мамонтова / 76.RU
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Если вы вдруг приняли на грудь лишнего и были в новогоднюю ночь королем вечеринки, а сегодня ваше королевство сгодится лишь для пункта стеклотары, мы не бросим вас страдать в одиночестве. Страдайте с нами. Заодно узнайте, что быстрее всего приведет вас в более-менее человеческий вид, а какие методы борьбы с похмельем не выбираются из болота заблуждений. Мы заранее выяснили всё это у разных экспертов, чтобы скрасить даже самое тяжелое утро года.

По-хорошему, есть в случае тяжелого похмелья специалисты вообще не рекомендуют — только пить много воды, чтобы организм быстрее очистился. Хорошо помогают напитки с мочегонным эффектом: минеральная вода, кисломолочка, безалкогольное пиво, зеленый чай.

— С точки зрения токсикологии единственно возможная тактика — ускоренное выведение яда (ацетальдегида) из организма. Например, капельница с физраствором плюс форсированный диурез, попутно добавляют аскорбинку, витамины группы В, а еще и ацидоз неплохо бы подкорректировать, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Другие традиционные токсикологические тактики (введение антидота или ускорение метаболизма) банально не работают. Не придумала еще современная медицина таких средств. Причина проста: расщепление уксусного альдегида — процесс ферментозависимый, подчиняющийся законам ферментативной кинетики, в первую очередь — уравнению Михаэлиса — Ментен. В переводе с биохимического на русский это означает примерно следующее: ферменту для «разборки» субстрата необходимо определенное минимальное время. И уменьшить его не представляется возможным от слова совсем.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Специалисты называют единственный вариант избежать встречи с похмельем — не напиваться. Банальный, простой, незатратный и невероятно сложный в некоторых обстоятельствах способ решения проблемы. Если у вас не получилось проверить этот совет в действии, а вместе с похмельем атаковал еще и жуткий голод, давайте составлять меню.

Холодец, хаш, заливная рыба, рыбный бульон

— Все эти блюда содержат глицин, который обезвре­живает ядовитый ацет­альдегид (ядовитое вещество, в которое превра­тился выпитый алкоголь), улучшает настро­ение и работо­способ­ность, норма­лизует сон, вос­станавли­вает нервную систему, — говорит токсиколог Станислав Радченко. — Только ешьте не слишком много: эти блюда жирные и могут излишне нагрузить печень, мешая ей справ­ляться с похмельем.

Станислав Радченко — токсиколог, врач-терапевт, врач-кибернетик, кандидат медицинских наук.

— Хаш продолжительное время готовят из бараньих или телячьих ног и голов. Чтобы прийти в себя, нужно съесть тарелку такого, выпить рюмку ледяной водки и лечь спать, — советует директор по маркетингу крупного ресторанного проекта Сергей Изъюров. — Когда проснетесь, всё уже пройдет.

Отлично может показать себя в борьбе с похмельем и уха. Во-первых, в рыбе содержатся ценные жирные кислоты омега-3. Во-вторых, рыба нежнее мяса и на ее переваривание организму не придется тратить лишние силы. Гурманы могут в конце варки влить в кастрюлю с ухой рюмку водки. Считается, что это сделает бульон более вкусным и пикантным. А главное, что в этом супе вы не найдете ничего сладкого.

— При похмелье важно восстановить солевой баланс. Поэтому в рационе должны быть несладкие продукты. А именно минерализованные, с богатым минеральным составом, потому что должно быть достаточное количество клетчатки, овощей и солей. В противном случае идет нагрузка на кровеносные сосуды, когда сахар попадает в организм, — объясняет шеф-повар ресторана русской кухни Михаил Ковалев. — Белки большой помощи не окажут. Лучше перейти на легкие отварные блюда либо печеные овощи. Это будет оптимальный вариант. И всякого вида супы, богатые экстрактивными веществами.

Экстрактивные вещества хорошо возбуждают аппетит, стимулируют работу пищеварительных желез ЖКТ. Вы легко ощутите их эффект на себе: появятся приятная сонливость, вялость. Однако злоупотреблять такими продуктами тоже не рекомендуют. Иначе быстро развиваются соответствующие нарушения обмена веществ и регуляции. Чтобы этого избежать, специалисты советуют есть такие блюда с пористым хлебом. Он замедлит всасывание экстрактивных веществ.

Что съесть, чтобы прийти в себя
Что съесть, чтобы прийти в себяВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Рассольник

Рассольник, так же как солянка или кислые щи, содержит в своем составе ферментированные продукты: соленые огурцы и капусту. Они прекрасно помогают от похмелья и насыщают организм витамином С, восстанавливают солевой баланс, ускоряют вывод токсинов. Видов таких супов множество, добавляют даже потроха, а в субпродуктах много железа и витамина РР, которые отвечают за хорошее самочувствие.

— Рассольник, каким мы сегодня обычно его привыкли видеть и есть, — это прямой потомок старой русской кухни, — объясняет шеф-повар ресторана европейской кухни Андрей Гурьянов. — Основные виды этой горячей похлебки варят на мясном, рыбном и овощном бульонах, по некоторым рецептам добавляют грибы. Получается насыщенный, жирный белковый суп. Очень хорошо есть его в холода. И согреет, и здоровье поправит.

Море­продукты

Рыба, мидии, гребешки, кальмары, креветки, крабы, омары и другие морепродукты оказывают успокаивающее действие, улучшают пище­варение и обмен веществ. Насы­щают организм калием, магнием, натрием и фос­фором, вос­станав­ливая нару­шенный алкоголем электро­литный баланс в организме. Содержат лецитин, который снижает уровень холесте­рина, повышает сопротив­ляемость организма ядовитым веществам, стиму­лирует желче­отделение. Также морепродукты содержат метионин, который оказывает антиокси­дантное действие и ускоряет дезинто­ксикацион­ные процессы.

— Но помните: есть море­продукты при похмелье лучше уже после дезинтоксикаци­онных меро­приятий и только в умерен­ных коли­чествах, — говорит Станислав Радченко. — Потому что они тяжелы для усвоения, а пище­варение и без того нарушено. Более полукилограмма море­продуктов вряд ли смогут усвоиться похмель­ным организмом, в результате не принесут должной пользы и сделают желудочно-кишечному тракту еще хуже.

Кисло­молочные продукты

Йогурт, тан, айран, кефир, кумыс — неплохие варианты при похмелье, потому что в них содержатся белки, витамины, минералы и амино­кислоты, участвующие во многих процессах организма. Кроме того, положи­тельно на работу ЖКТ влияют молочно­кислые бактерии, они же защищают печень, помогают восста­новить силы и вывести из организма вредные вещества. Но здесь главное — не перестараться с лечением: врачи рекомен­дуют употреблять не более 600 мл кисло­молочных продуктов в похмель­ный день.

Бананы

Бананы — хороший выбор, если вам с утра тошно, но при этом голодно. Они доста­точно сытные и содержат калий, которого при похмелье не хватает в организме. Калий помогает восста­новить обмен веществ и благо­творно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Цитру­совые

Здесь всё дело в лимонной кислоте, которая ускоряет обмен веществ, позволяя вредным вещест­вам быстрее выйти из организма.

Рисовая каша

Рис — это сорбент, как и активи­рованный уголь. По данным врачей, он вбирает в себя вредные вещества из ЖКТ, а потом вместе с ними покидает организм. Для лучшего эффекта не забудьте сходить в туалет через пару часов после рисовой каши.

Мёд

Мёд содержит микро­элементы, окисли­тельно-восстано­вительные ферменты, органи­ческие кислоты цикла Кребса, улучша­ющие обмен веществ. Еще одна важная составляющая мёда — фруктоза. Она помогает организму быстрее справиться с алкоголем. Чтобы избавиться от похмелья, специалисты советуют очистить кишечник и дробно принимать мёд в течение всего дня. А еще мёд восстановит баланс глюкозы, которую накануне вы старательно вымывали алкоголем.

— В организме человека есть водорастворимые минералы и микроэлементы, их нужно постоянно пополнять, — говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Мёд Урала» Дмитрий Пасечник. — Но с обычным питанием сделать это сложно. В мёде есть все необходимые вещества, включая глюкозу и фруктозу. Чтобы восстановить баланс глюкозы, съедайте чайную ложку мёда каждый час в течение дня. В чистом виде или в водном растворе.

«Доширак»

Версия с лечением похмелья лапшой быстрого приготовления (да поострее) — древняя, устоявшаяся, крепко заварившаяся. Но у диетологов такая идея вызывает только скепсис.

— Выпивка провоцирует водно-солевой дисбаланс, а в «Дошираке» присутствует много солей, которые решают проблему дефицита, — говорит врач-диетолог Ольга Белова. — Кроме того, вермишель быстрого приготовления можно использовать для приготовления супа. Это позволяет нормализовать баланс жидкости. Однако нужно понимать, что одного только «Доширака» при алкогольной интоксикации будет, скорее всего, недостаточно, да и вообще лапша быстрого приготовления с похмелья — достаточно сомнительное средство.

Алексей Водовозов в свою очередь говорит, что никаких физиологических обоснований под тем, что лапша быстрого приготовления (пусть даже самая острая) может стать антипохмелином, нет.

— Ну разве что начинает зверски жечь слизистую, и человек подскакивает и вынужден искать, чем это жжение заглушить, — говорит Алексей Водовозов. — Примерно так, думаю, в XIX веке срабатывали табачные клизмы для спасения утопленников. Кто мог встать хотя бы теоретически — вынужден был вставать.

Что бесполезно при похмелье

При похмелье не повредят, но и не помогут кофе, томатный сок, маринады, сода, поливитамины, афобазол. Даже не тратьте на них время.

Кофе создает повышенную нагрузку на сердце и повышает потребность миокарда в кислороде. Хоть при похмелье это и не несет серьезных рисков, но и нежелательно.

От этих продуктов при похмелье не будет никакого толку, сколько бы вы их ни съели
От этих продуктов при похмелье не будет никакого толку, сколько бы вы их ни съелиВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Что нельзя делать при похмелье

Если пьянка в вашем расписании — разовая акция, а не ежедневное хобби, вам могут пригодиться эти советы.

Если не хочется есть — не заставляйте себя. Ваш организм всё еще отравлен алкоголем и продуктами его распада. Еда не усвоится, не даст сил, а только дополнительно отравит организм.

Не вздумайте делать это, мечтая об избавлении от похмелья
Не вздумайте делать это, мечтая об избавлении от похмельяВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
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Если тошнит — пейте воду и промывайте желудок, пока тошнота не пройдет. Принимать таблетки от тошноты тоже не стоит. Как и любые лекарства, в эффекте которых вы не уверены. Аспирин эксперты принимать тоже не рекомендуют — это может спровоцировать внутрикишечное кровотечение. А парацетамол опасен для печени. К спазмалгону тоже есть претензии. Мало того что он не лечит похмельную головную боль, так еще и противопоказан при аритмии и повышенном давлении, без которых похмелье обходится редко. Феназепам и его аналоги — вообще гремучая смесь в случае похмелья. Их сочетание с алкоголем может дать очень опасные побочные действия, вплоть до смертельно опасных. Корвалол, валокордин и валосердин — тоже мимо. В их составе есть опять же несовместимый с алкоголем фенобарбитал, небезопасный сам по себе: он может вызвать делирий хуже алкогольного, вплоть до комы.

Не игнорируйте опасные симптомы. Сильные боли в груди, перебои в работе сердца, кровь в моче, нечеткость зрения — всё это поводы немедленно вызвать скорую.

И в конце концов, не опохмеляйтесь. По-настоящему похмелье пройдет, только когда вы очистите организм от алкоголя и продуктов его переработки. Поэтому дополнительные дозы алкоголя — потеря времени.

Настало время проверить, что вам поможет прийти в себя, а от чего никакого толку
Настало время проверить, что вам поможет прийти в себя, а от чего никакого толкуФото: Александра Мамонтова / 76.RU
Что съесть, чтобы прийти в себя
Что съесть, чтобы прийти в себяВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
От этих продуктов при похмелье не будет никакого толку, сколько бы вы их ни съели
От этих продуктов при похмелье не будет никакого толку, сколько бы вы их ни съелиВиталий Калистратов / Сеть городских порталов
Не вздумайте делать это, мечтая об избавлении от похмелья
Не вздумайте делать это, мечтая об избавлении от похмельяВиталий Калистратов / Сеть городских порталов

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Комментарии (1)

тов
Пьющий человек по очереди превращается в разных животных.

Сначала в обезьяну - кривляется и пристает к окружающим.

Потом в собаку - лает на тех кто не оценил его кривляний.

И потом в свинью, пачкая себя, падая и засыпая в луже грязи.
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