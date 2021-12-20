Ёлочка, ложись! Акробатическое обрушение главной ели Мариуполя попало на видео

Главная ёлка Мариуполя, установленная на центральной площади, упала под из-за сильного ветра. Падение зафиксировала камера наружного наблюдения.
Как сообщает 20 декабря «Украина.ру», инцидент произошёл в воскресенье. Дерево сложило пополам, и верхняя часть рухнула прямо на гуляющих людей. Они чудом успели отбежать.
Местная администрация обещает в ближайшее время усилить конструкцию ели.
Это не единственный такой случай на Украине. Ветер опрокинул ёлки в посёлке Квасилов (Ровенская область) и в Лебедине (Сумская область). В посёлке Романов конструкция новогодней ели обрушилась вместе с работником, который её устанавливал. Мужчина упал с 12-метровой высоты. Он выжил.
В Зеленоградске (Калининградская область) ветер сильно раскачал кабинки на колесе обозрения. «Фонтанка» публиковала страшное видео.