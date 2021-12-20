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Ёлочка, ложись! Акробатическое обрушение главной ели Мариуполя попало на видео

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Главная ёлка Мариуполя, установленная на центральной площади, упала под из-за сильного ветра. Падение зафиксировала камера наружного наблюдения.

Как сообщает 20 декабря «Украина.ру», инцидент произошёл в воскресенье. Дерево сложило пополам, и верхняя часть рухнула прямо на гуляющих людей. Они чудом успели отбежать.

Местная администрация обещает в ближайшее время усилить конструкцию ели.

Это не единственный такой случай на Украине. Ветер опрокинул ёлки в посёлке Квасилов (Ровенская область) и в Лебедине (Сумская область). В посёлке Романов конструкция новогодней ели обрушилась вместе с работником, который её устанавливал. Мужчина упал с 12-метровой высоты. Он выжил.

В Зеленоградске (Калининградская область) ветер сильно раскачал кабинки на колесе обозрения. «Фонтанка» публиковала страшное видео.

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