Страшно даже смотреть со стороны: на колесе обозрения в Зеленоградске раскачались кабинки

Впечатляющее зрелище зафиксировали жители города Зеленоградска Калининградской области. Из-за сильного ветра кабинки на колесе обозрения раскачиваются по максимальной амплитуде. Страшно представить, что чувствовал бы человек в такой кабинке.

Видеозаписи появились в Instagram 20 декабря и в выходные. «Три в одном. Колесо обозрения, качели, кабинка страха», — шутят в комментариях.

