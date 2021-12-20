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Страшно даже смотреть со стороны: на колесе обозрения в Зеленоградске раскачались кабинки

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Впечатляющее зрелище зафиксировали жители города Зеленоградска Калининградской области. Из-за сильного ветра кабинки на колесе обозрения раскачиваются по максимальной амплитуде. Страшно представить, что чувствовал бы человек в такой кабинке.

Видеозаписи появились в Instagram 20 декабря и в выходные. «Три в одном. Колесо обозрения, качели, кабинка страха», — шутят в комментариях.

Местные жители сообщают, что сильные ветра на побережье Балтийского моря в это время года бывают нередко. Но кабинки начинают раскачиваться только при определённом направлении ветра. На это время колесо закрывают.

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Комментарии (1)

VKuser1708951
Люди идут на аттракцион за острыми ощущениями - ну, вот самое время их получить! ))
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