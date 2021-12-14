Как послушать все лучшие рок-хиты в одном концерте?

Фото предоставлено пресс-службой «Тинькофф Арена» Поделиться Поделиться







Как создать праздничное настроение перед Новым годом? Например, сходить на необычное шоу с новогодней программой — как раз такое 25 декабря пройдет на сцене КСК «Тинькофф Арена». Дерзкий и неформальный симфонический оркестр IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко представит программу «Рок-хиты 2.0» — взрывной микс композиций культовых групп Scorpions, Nirvana, Muse, AC/DC, Metallica, Queen, «Король и шут», «Кино», певицы Земфиры и многих других.

В преддверии выступления мы поговорили с основателем и руководителем IP Orchestra дирижером Игорем Пономаренко.



— В программе «Рок-хиты 2.0» — композиции, которые уже стали культовыми. Как, на ваш взгляд, их меняет симфоническое звучание — что-то добавляет, усиливает, выявляет скрытое?

— По моему мнению, оно их облагораживает. Музыка в рок-хитах чаще всего вторична по отношению к тексту и идее — она, по сути, аккомпанемент. А когда мы исполняем композиции без солиста, то звучит уже сама музыка, и она приобретает другое значение, вызывает больше чувств. Важно исполнять песни правильно по форме, но не копировать их полностью. Тогда аккомпанемент превращается в произведение с динамическим контекстом, драматургией.

— Вы начали исполнять рок-хиты симфоническим оркестром одним из первых…

— Мы начали первыми в стране — примерно 10 лет назад. Конечно, на Западе это направление появилось раньше, но у европейцев и американцев, в основном, играет стандартный симфонический оркестр. А я, когда задумался о переложении композиций, понял: без ритм-группы это будет пародия. Когда ее подключил, эффект получился замечательный и очень драйвовый.



— Как выбираете, что именно будете обрабатывать?

— У каждой группы есть один или несколько хитов — и мы берем не все, а только самые яркие произведения. Целый концерт можно сделать, наверное, только из композиций Queen. Но, с другой стороны, хорошо, когда на концерте можно слушать песни разных групп, а не одной. В программе «Рок-хиты» все композиции — узнаваемые и знаменитые.

— Как происходит превращение песни в произведение для симфонического оркестра? Насколько это сложный процесс?

— Наша аранжировка по форме и динамике очень похожа на оригинал, чтобы песня была узнаваема и ей можно было бы подпевать. Я иногда шучу на концертах и говорю: «Вы пришли на самое дорогое караоке». Но при этом она может немного отличаться динамикой или ритмом. Это как с поэзией: разные люди читают одно и то же стихотворение по-разному, но слова идентичны.

— Бывают песни, которые не поддаются симфонической обработке?

— Конечно. Вот, например, композиция We will rock you группы Queen. Там из инструментов — только барабаны, и пение довольно условное. Поэтому, когда мы ее исполняем, оркестр не участвует. Звучат только хор и ударные.



Фото предоставлено пресс-службой «Тинькофф Арена» Поделиться Поделиться







— Какая из композиций программы «Рок-хиты 2.0» вам нравится больше других?

— Все дети любимые. У каждой песни есть свои особенности, и все они уникальны.

— Доводилось вам сталкиваться с претензиями со стороны исполнителей, чьи хиты вы аранжируете?

— Только однажды — от одной очень известной группы. Нам звонил их юрист, возмущался. В итоге сошлись на том, что мы уберем название с афиши — чтобы люди не думали, будто выступает сама группа. Бывало и забавное. Мы исполняем песни группы «Мумий Тролль». Солист даже как-то выкладывал об этом пост, отмечая, что стал классиком. А потом я увидел афишу группы, где было крупным шрифтом выделено: концерт без симфонического оркестра.

— Вы уже в этом году выступали в КСК «Тинькофф Арена»?

— Да, с начала 2021 года мы дали там 4 концерта, и все они прошли при аншлагах. Это хорошая площадка, с качественной аппаратурой, удачным местоположением, публика ее ценит. В этот раз мы играем компиляцию двух наших программ — такого микса прежде не было. Я уверен, что тоже будет полный зал.



— На выступления IP Orchestra приходят только поклонники андеграунда? Или любители классики тоже?

— Мы строим мосты между разными течениями музыки. Люди, которые приходят слушать рок в исполнении симфонического оркестра, потом могут прийти на концерт Баха или Вивальди. Любители классики после нашего концерта могут заинтересоваться более ритмичными композициями. Разное исполнение всегда расширяет горизонты. Да и музыкантам интересно играть разную музыку: мы облагораживаем рок, а он из нас делает более живых эмоционально людей.

— Вы сами какую музыку любите?

— Я вообще музыку вне работы почти не включаю. У меня дома почти всегда тишина. И, конечно, ехать, например, в троллейбусе в наушниках — это не про меня. В транспорте я даже читать перестал — просто играю на телефоне. Мне говорят, что это слишком примитивно. Но дело в том, что человеку нужно думать. И для меня мыслительный процесс происходит легче, если от него ничего не отвлекает. Кубики в телефоне я перекидываю механически, на этом фоне размышлять лучше.



— Вы — один из создателей фестиваля Чайковский.spb.ru. Как мероприятие проходит в этом году?

— Это пятый международный фестиваль, в этом году я его художественный руководитель. Пандемия нас, конечно, немного косит, но вообще все проходит хорошо. Когда идея только зарождалась, мы решили, что просто исполнять произведения Чайковского не станем. За основу мы взяли юбилейные чествования наших великих современников — таких, как Паулс и Таривердиев, — играли их авторские концерты. Ведь Чайковский вечен, его творчество оказывает влияние на многих творцов. И Таривердиев, и Паулс говорили, что он их любимый композитор, поэтому их музыка в этом фестивале вполне уместна.

В ноябре в рамках фестиваля в честь юбилея Раймонда Паулса IP Orchestra выступал на сцене «Тинькофф Арены». Мы играли лучшие композиции мастера. Впрочем, эту программу на самом деле я сделал еще несколько лет назад, и тогда она прошла незамеченной. Но именно в то время — мы играли ее со Станиславом Чагадаевым — я проникся легкостью и красотой творчества Паулса.



— Вы — дирижер губернаторского оркестра, глава IP Orchestra. Но ведь в сутках всего 24 часа. Как вы распределяете время, чтобы все успевать?

— Бывает очень сложно. В октябре, например, было 20 концертов — плюс репетиции. Но это обычный ритм жизни музыкантов. У меня сейчас еще достаточно спокойная жизнь. Было тяжело, когда я одновременно два года учился на двух факультетах консерватории — два оркестра, два факультета. А теперь уже расслабился.

— Чем выступление IP Orchestra круче рок-концерта?

— Тем, что можно прийти и послушать сразу все любимые хиты, а не сидеть и не выжидать: ну когда же они будут это играть! Во-вторых, можно петь в зале — и люди это хотят делать. Кроме того, как я уже сказал, в исполнении оркестра многие знаменитые песни звучат по-новому — и это, конечно, здорово.

— Во время рок-программ вы действуете неформально — можно сказать, немного хулиганите. А как ведут себя зрители?

— Музыка вызывает эмоции: зрители поют, и я иногда, говорят, чуть не на метр подпрыгиваю. Я люблю общаться с публикой, шутить. Могу пригласить даму танцевать во время концерта, в оркестр провести кого-то. Интерактив, конечно, бывает всегда. Но публика всегда ведет себя прилично, хотя эмоции наше выступление у людей вызывает очень яркие — это заметно.

Материал подготовлен специально для КСК «Тинькофф Арена».

