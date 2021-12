Как послушать все лучшие рок-хиты в одном концерте?

— Как выбираете, что именно будете обрабатывать?



— У каждой группы есть один или несколько хитов — и мы берем не все, а только самые яркие произведения. Целый концерт можно сделать, наверное, только из композиций Queen. Но, с другой стороны, хорошо, когда на концерте можно слушать песни разных групп, а не одной. В программе «Рок-хиты» все композиции — узнаваемые и знаменитые.



— Как происходит превращение песни в произведение для симфонического оркестра? Насколько это сложный процесс?



— Наша аранжировка по форме и динамике очень похожа на оригинал, чтобы песня была узнаваема и ей можно было бы подпевать. Я иногда шучу на концертах и говорю: «Вы пришли на самое дорогое караоке». Но при этом она может немного отличаться динамикой или ритмом. Это как с поэзией: разные люди читают одно и то же стихотворение по-разному, но слова идентичны.



— Бывают песни, которые не поддаются симфонической обработке?



— Конечно. Вот, например, композиция We will rock you группы Queen. Там из инструментов — только барабаны, и пение довольно условное. Поэтому, когда мы ее исполняем, оркестр не участвует. Звучат только хор и ударные.