Новый урбанизм: как создаются пространства, удобные для жителей

О том, как эволюционируют запросы на благоустройство и как, в свою очередь, современные общественные пространства меняют сознание людей, мы поговорили с представителями архитектурного бюро «Нескучный сад» — генеральным директором Ольгой Маяцкой и главным архитектором Еленой Шиковой.

— Что хотят люди видеть вокруг себя и меняются ли их желания со временем? Ольга Маяцкая: За те 25 лет, что существует наше архитектурное бюро, поменялось многое: функции, отношение. Например, раньше многие были против установки скамеек, которые превращались в точки притяжения маргиналов. Иногда просили убрать даже те, что были. Сегодня удобные скамейки — обязательный элемент любого благоустройства. Или спортивные площадки. Раньше они не были востребованы, а сейчас жители часто заказывают определенное спортивное оборудование.



Поездив по миру, набравшись впечатлений, горожане стали более требовательны к благоустройству. Никто не хочет гулять по безликой типовой площадке. Если раньше, чтобы сделать проект оригинальным, достаточно было включить в него фонтан, то сейчас у людей появляются очень интересные и разумные пожелания, уместные именно для той локации, где они живут. Поэтому сегодня каждый объект имеет свой индивидуальный облик, код места. Елена Шикова: Особенно заметны перемены по отношению детским площадкам. Был период, когда в городе стали массово устанавливать яркие цветные детские городки. По сравнению с обветшавшими советскими площадками они вызывали только положительные эмоции. Но вскоре их стало слишком много. Причем во всех дворах стояло примерно одинаковое оборудование. Это стало надоедать. Тогда появились тематические площадки — их внешний вид стал перекликаться с архитектурой. Сейчас есть запрос на пространства, которые не навязывают сценарий игры, а дают простор для детской фантазии: сегодня в игре это корабль, который плывет открывать Америку, а завтра самолет. Изменился и дизайн — используются нейтральные цвета, экологичные, приятные на ощупь материалы.



Детская площадка рядом с научным центром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта доступна для детей с ограниченными возможностями. Фото: Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Детская площадка рядом с научным центром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта доступна для детей с ограниченными возможностями. Фото: Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Детская площадка рядом с научным центром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта доступна для детей с ограниченными возможностями. Фото: Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Детская площадка рядом с научным центром реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта доступна для детей с ограниченными возможностями. Фото: Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Детская площадка на благоустроенном пляже Верхнего Суздальского озера Фото: Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Поделиться Поделиться







— Общественные пространства — не только детские площадки. Как учитывают интересы других категорий горожан?

О.М.: Нам кажется, необходимо так планировать территорию, чтобы нашлось место и для детей и для людей зрелого возраста, и для спортсменов, и для тех, кто занимается на улице танцами или йогой. Например, общаясь с горожанами, мы увидели, что в городе много людей, которым необходима сцена, место, где они могут прочитать стихи или выступить с небольшим концертом. И на набережной Карповки мы сделали диджейский пульт, который подключается к смартфону. Теперь там всегда много посетителей, музыка и танцы.

Е.Ш.: Пространство набережной Карповки позволяло выделить несколько зон по интересам. Но если площадка маленькая, то нужно определить целевую аудиторию, для которой она будет комфортной. Например, если рядом есть молодежные клубы, университеты, то лучше отдать предпочтение молодежной тематике. Для старшего поколения больше подойдут спокойные, уединенные пространства. Не надо пытаться на маленьком клочке земли разместить и детей, и спортсменов, и бабушек, и владельцев собак.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Поделиться Поделиться







Проект благоустройства набережной Карповки напротив Ботанического сада реализован в рамках программы «Комфортная среда» и является уникальным для Петербурга опытом соучаствующего проектирования. Основное ядро пространства — сцена с кулисами из зеленого массива Ботанического сада, амфитеатр, конструкция с качелями для взрослых и узнаваемый арт-объект «Карп». На зеленых склонах реки — места для тихого отдых и созерцания течения реки. Набережная разделена на функциональные зоны. Спортивную — с тренажерами, в том числе для разминки велосипедистов. Детскую — с горками, качелями и другим оборудованием для разных возрастов, в том числе для маломобильных групп населения, и зонами отдыха для родителей. Есть здесь и площадка для садоводства с декоративными грядками. О.М.: Пример зонирования — Заневский парк, который скоро откроется после реконструкции. Мы постарались сделать так, чтобы гулять здесь стало интересно всем возрастным категориям с разными интересами.

В свое время это был красивый зеленый массив, но постепенно он пришел в запустение: отсутствовало освещение, на аллеях стояли лужи, обветшала детская площадка. Рядом расположен Гидрометеорологический университет, а места для досуга молодежи в парке не было.



После реконструкции здесь появятся спортивная площадка, велодорожка и дорожки для бега. Обновится детская площадка, появятся качели для взрослых. При этом мы не вырубили ни одного дерева и сохранили зоны для тихих прогулок. И, конечно предусмотрели многоуровневое освещение. Ведь у нас полгода темно по вечерам, и гулять без фонарей не очень приятно.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Поделиться Поделиться







Заневский парк был разбит в 1960-е годы по проекту архитектора Олега Николаевича Башинского на месте пустыря. Тогда студенты сами высаживали деревья. Парк до реконструкции представлял собой зеленую зону, прорезанную регулярной сетью дорожек и аллей с несколькими входами с разных сторон. В последнее время парк использовался, в первую очередь, как путь от жилых домов к остановкам общественного транспорта. После реконструкции здесь появятся спортивная и детская площадки, площади с цветниками и качелями. Все точки притяжения сгруппированы вокруг главной аллеи парка, в то время как остальная часть зеленой зоны сохраняет более спокойную атмосферу, способствующую неспешным прогулкам.



Для оформления выбрана космическая тема: круглые площадки на главной аллее символизируют солнечную систему. С северной стороны большая светящаяся пергола с качелями для взрослых похожа на яркое солнце. «Венера», «Земля» и «Марс» выглядят как большие клумбы, где цветы подобраны в соответствии с цветом планет. В створе Гранитной улицы, по центру второй из двух главных аллей, построены небольшая уличная сцена, где можно будет устраивать выступления и концерты, и площадка для выставок. В процессе реконструкции все существующие деревья в парке сохранили и посадили новые.

— Меняют ли новые пространства сознание людей?

О.М.: Мы видим, что к новым общественным пространствам люди стали относится бережно. Например, на Карповке только два раза сняли штурвал — видимо, на сувениры, — а все остальное в целости и сохранности.

Е.Ш.: Последние наши объекты создаются на принципе соучаствующего проектирования: люди, живущие рядом, становятся полноправными соавторами проектов. А когда они внесли в проект силы, мысли, желания, то чувствуют и ответственность за эту территорию.

О.М.: На общественные слушания часто приходят люди с конкретными идеями, местные краеведы дополняют собранную нами информацию интересными фактами и историями. Например, на одном из проектов специалист-орнитолог рассказала нам о редких видах птиц, обитающих в пруду, и о том, что надо делать, чтобы они остались в нем после благоустройства.

Е.Ш.: Когда мы работали над участком набережной Карповки рядом с метеостанцией, была идея создания площадки из деревянного настила. Но выяснилось, что здесь находится луг, который дорог местным жителям в том виде, как есть, и мы решили его сохранить.



— Ваш последний проект на Карповке у Ленполиграфмаша вызвал неоднозначную реакцию общественности. Как выбиралась тематика для этого участка?

Е.Ш.: Есть общая концепция развития общественных пространств вдоль Карповки, по которой все участки имеют свою специфику. Набережная напротив Ботанического сада — это место, куда люди приходят провести время, потанцевать, отдохнуть, поиграть с детьми. Напротив есть небольшой пешеходный участок, сейчас там часто гуляют с собаками.

Сквер у Ленполиграфмаша по итогам общественных слушаний решено было сделать в современном стиле. Он расположен уже за границей исторической части Петроградской стороны, рядом находится музыкальный клуб «А2». На слушаниях у людей было несколько запросов: убрать несанкционированную парковку, которая мешала всем. И сделать этот скучный пятачок небанальным. Работа над проектом была непростой: это центр города, и под землей проходит множество коммуникаций, поэтому нам приходилось буквально по сантиметрам вымерять места, чтобы поставить скамейки и малые архитектурные формы.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Поделиться Поделиться







В дизайне пространства сквера у технопарка «Ленполиграфмаш» большое внимание уделяется свету и цвету. Длинные изогнутые скамейки с подсветкой и фонари необычной органической формы изготовлены специально для этого проекта. Сидения скамеек в виде клавиш — оммаж концертам в клубе A2, ставшим важной частью городской культуры последних десятилетий. Фонари, подсвеченные разными цветами, можно будет сделать еще интереснее с помощью приложения дополненной реальности. Там, где раньше стояли автомобили, обустроены многофункциональные площадки: в сезон на них могут появиться летние кафе. Чтобы справиться с наплывом посетителей во время концертов, проезд для пожарных машин и спецтранспорта временно превращается в площадку для встреч и буферную зону, где до или после концерта одновременно может находиться много сотен человек. Также здесь сделали покрытие, по которому удобно проезжать на колясках, восстановили газоны и организовали стоянку для велосипедов.

— Мы видим большой поток людей на новых площадках: в Озерках, на Карповке, на набережной Крестовского острова. Нужно больше таких пространств в городе?

О.М.: Интерес колоссальный, и дело не только в пандемии. Людям необходимы парки, расположенные рядом с домом, чтобы вечером можно было выйти на пару часов на прогулку. Ведь ни в Пушкин, ни в Петергоф каждый день ездить не получится.

Е.Ш.: Важно, чтобы в городе появлялись новые зеленые прогулочные транзиты. Чтобы идти от дома до метро или в магазин надо было не по магистралям вдоль проезжей части, дыша выхлопными газами, а по аллеям и скверам.

— Сейчас создается как раз такой зеленый маршрут — единая набережная в Приморском районе.

О.М.: Разрабатывая проект единого пешеходного маршрута от Парка 300-летия до 3-го Елагина моста, мы внимательно изучили всю территорию. В целом, это прекрасная зеленая полоса, но на некоторых отрезках труднодоступная для горожан. Надо открыть ее для посещения, облагородить. Необходимо использовать главное преимущество этой местности — волшебный вид на Финский залив.

Е.Ш.: Главная задача единой набережной — создать возможность для длительных нескучных прогулок вдоль воды. Процесс уже начался: около Яхтенного моста первый участок по нашей концепции обустраивает компания JetBrains. Дальше — территория гостиницы Plaza Lotus Group, они тоже работают над благоустройством. Следующий участок самый сложный: там находятся службы МЧС, у которых должен быть выход к воде, — поэтому наш маршрут уходит к Приморскому шоссе. Есть еще ряд узких мест у жилых комплексов, но мы придумали, как их пройти. Проект включает и место для пикников, и солярий на берегу, и красивую перголу на мысу с прекрасным видом на воду, и места для тихих прогулок.

О.М.: Мы постарались спроектировать прогулочную зону, интересную для всех. Добавим сюда освещение, подсветку малых архитектурных форм. Надеемся, что все вместе позволит нам создать романтическую атмосферу морского города.

Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Фото и рендеры предоставлены пресс-службой компании «Нескучный сад» Поделиться Поделиться





