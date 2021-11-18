«Грибы почти на каждом шагу». Посмотрите, что искать в лесу в ноябре

Для грибников-экспертов лес не опустел: съедобных грибов по-прежнему много. Есть и вешенки, и лисички, и зимние опята.



Зоолог Павел Глазков 18 ноября в своём канале «Каждой твари по паре» рассказывает о зимних опятах, которые нашёл в лесу во Всеволожском районе. Эти грибы выдерживают морозы до минус 10 градусов, а во время оттепели оттаивают и продолжают расти. До холодов у них шляпка имеет янтарный цвет, а после темнеет, становится желто-коричневой. Со временем край шляпки становится не ровным, ломанным. На фотографиях — взрослые опята, уже пережившие заморозки. «Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт», — отмечает Павел Глазков.

