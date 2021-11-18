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«Грибы почти на каждом шагу». Посмотрите, что искать в лесу в ноябре

Петербуржцы собирают в лесах зимние опята и другие грибы

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Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
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Для грибников-экспертов лес не опустел: съедобных грибов по-прежнему много. Есть и вешенки, и лисички, и зимние опята.

Зоолог Павел Глазков 18 ноября в своём канале «Каждой твари по паре» рассказывает о зимних опятах, которые нашёл в лесу во Всеволожском районе. Эти грибы выдерживают морозы до минус 10 градусов, а во время оттепели оттаивают и продолжают расти. До холодов у них шляпка имеет янтарный цвет, а после темнеет, становится желто-коричневой. Со временем край шляпки становится не ровным, ломанным. На фотографиях — взрослые опята, уже пережившие заморозки. «Зимнего опенка с ложным не спутаешь, ложные опята не выдерживают холодов наших широт», — отмечает Павел Глазков.

Член микологического общества Станислав Кривошеев 17 ноября встречал грибы в лесу почти на каждом шагу. «Осенние, зимние, весенние. Ноябрь у нас давно уже стал вполне себе грибным месяцем. Когда снега нет, конечно», — пишет миколог в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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Комментарии (1)

somn
С таких грибочков только кайф ловить...
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