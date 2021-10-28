FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
69.81р81.03р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Ягода малина» манит грибников из-под снега. Любители тихой охоты до сих пор хвастаются добычей

Грибники Петербурга продолжают показывать свой «улов» даже в конце октября

0
Печать

Октябрь подходит к концу, но даже это не мешает петербургским любителям тихой охоты продолжать преследовать свою «добычу» — и зачастую успешно.

Неподалеку от поселка Борисова Грива во Всеволожском районе Ленобласти одному удачливому «охотнику» удалось насобирать целую корзинку трубчатых лисичек всего за 40 минут.

Впрочем, в основном грибники ходят сейчас в лес, похоже, больше по привычке — «погулять». И сфотографировать что-то необычное — например, малину, выглядывающую из-под снега.

Некоторые грибники описывают свои впечатления в духе Пришвина: «В лесу тихо и сыро. Всё как положено. Кабаны перепахивают новые площади. Птиц не было. Тихо. Хорошо в лесу».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний