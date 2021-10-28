«Ягода малина» манит грибников из-под снега. Любители тихой охоты до сих пор хвастаются добычей

Октябрь подходит к концу, но даже это не мешает петербургским любителям тихой охоты продолжать преследовать свою «добычу» — и зачастую успешно.



Неподалеку от поселка Борисова Грива во Всеволожском районе Ленобласти одному удачливому «охотнику» удалось насобирать целую корзинку трубчатых лисичек всего за 40 минут.