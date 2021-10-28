«Ягода малина» манит грибников из-под снега. Любители тихой охоты до сих пор хвастаются добычей

Октябрь подходит к концу, но даже это не мешает петербургским любителям тихой охоты продолжать преследовать свою «добычу» — и зачастую успешно.
Неподалеку от поселка Борисова Грива во Всеволожском районе Ленобласти одному удачливому «охотнику» удалось насобирать целую корзинку трубчатых лисичек всего за 40 минут.
Впрочем, в основном грибники ходят сейчас в лес, похоже, больше по привычке — «погулять». И сфотографировать что-то необычное — например, малину, выглядывающую из-под снега.
Некоторые грибники описывают свои впечатления в духе Пришвина: «В лесу тихо и сыро. Всё как положено. Кабаны перепахивают новые площади. Птиц не было. Тихо. Хорошо в лесу».