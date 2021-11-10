Петербургские любители тихой охоты продолжают собирать грибы даже под снегом

Ударившие по Петербургу и Ленобласти заморозки до сих пор не могут остановить «тихих охотников». Своей добычей они хвастаются 10 ноября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».



«Вчера в Питере выдался денёк без дождя, но с морозцем, срочно понадобилось в лес, пособирать заледеневшие грибочки», — пишет удачливая «тихая охотница». Ей удалось насобирать целую корзину мороженых лисичек. Причем она уверяет, что сбором занималась отнюдь не только из спортивного интереса: даже из заледеневших грибов ей удалось приготовить суп.