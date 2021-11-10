FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
71.29р82.65р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Петербургские любители тихой охоты продолжают собирать грибы даже под снегом

3
Печать

Ударившие по Петербургу и Ленобласти заморозки до сих пор не могут остановить «тихих охотников». Своей добычей они хвастаются 10 ноября в группе «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».

«Вчера в Питере выдался денёк без дождя, но с морозцем, срочно понадобилось в лес, пособирать заледеневшие грибочки», — пишет удачливая «тихая охотница». Ей удалось насобирать целую корзину мороженых лисичек. Причем она уверяет, что сбором занималась отнюдь не только из спортивного интереса: даже из заледеневших грибов ей удалось приготовить суп.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Андрей К._5e4ce28835681
Сезон-сезон, сейчас можно собирать зимний опенок (фламмулина по-научному). Нормальный гриб, пожаренный довольно вкусен. Я сам собирал, жарил, ел, наслаждался 😀
265055770
-Мда, не сезон,- подумал Штирлиц и провалился в сугроб
07A
Автор рецепта сделала все, что бы заглушить вкус зимних грибов! )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний