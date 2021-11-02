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Дождевики, как зомби, штурмуют дерево. Петербуржцы показывают хэллоуинские грибы

В лесах Ленобласти продолжают искать грибы

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Петербургские грибники отметили Хэллоуин тематическими находками. Необычные грибы они показывают в соцсетях.

Кое-какие грибы, например лисички, можно встретить и сейчас, но их совсем мало. Зато много созревших дождевиков.

В разгар сезона, в августе и сентябре, попадалось много уродцев.

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