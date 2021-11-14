FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Ноябрьские лисички сладки. Петербуржцы не спешат закрывать грибной сезон

«Фонтанка» продолжает собирать грибы

3
Печать

Петербуржцы не спешат закрывать грибной сезон. Четыре пригоршни лисичек в уже подмерзшем лесу набрала корреспондент «Фонтанки» Ксения Потеева утром 14 ноября под Сосновым Бором.

«Ходили за лапником укрыть розы, за пять минут набрали на небольшую жареху, — рассказывает Ксения. — Под Всеволожском тоже продолжается грибной сезон, там собирают зеленухи и черные лисички. Но нам попались только обычные, рыжие».

ПоделитьсяПоделиться

В Кингисеппском районе подписчица группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» Яна тоже набрала грибов, вопреки календарю. «Удачная охота, фламмулина, вешенки, три ежовика и 15 лисичек, — говорит девушка. — Ведро не добрала, но вообще не думала, что найдём хоть что-то».

Петербургских любителей тихой охоты не останавливают ни первые заморозки, ни снег. Их добычей становятся грибы, покрытые льдом.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266637480
3дравствуйте. Мне очень нужна помощь. Вышло так, что я осталась сов.сем бе3 работы, ищу, но ничего не находится. Буду благодарна 3а любую сумму на еду. Дома 3акончились все продукты, от голода иногда становится плохо. Живу одна, и так вышло, что одолжить не у кого.
Если напишите свои данные, то верну вам с первой 3арплаты весь долг.
3аранее спасибо от всей души
карта 4890 4947 5276 1270
Андрей К._5e4ce28835681
Розы теперь модно укрывать не лапником, а лутрасилом высокой плотности. А зеленухи собирать теперь совсем не модно: в них нашли что-то ядовитое.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний