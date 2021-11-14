Ноябрьские лисички сладки. Петербуржцы не спешат закрывать грибной сезон

3дравствуйте. Мне очень нужна помощь. Вышло так, что я осталась сов.сем бе3 работы, ищу, но ничего не находится. Буду благодарна 3а любую сумму на еду. Дома 3акончились все продукты, от голода иногда становится плохо. Живу одна, и так вышло, что одолжить не у кого.

Если напишите свои данные, то верну вам с первой 3арплаты весь долг.

3аранее спасибо от всей души

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