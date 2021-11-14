Ноябрьские лисички сладки. Петербуржцы не спешат закрывать грибной сезон

Петербуржцы не спешат закрывать грибной сезон. Четыре пригоршни лисичек в уже подмерзшем лесу набрала корреспондент «Фонтанки» Ксения Потеева утром 14 ноября под Сосновым Бором.
«Ходили за лапником укрыть розы, за пять минут набрали на небольшую жареху, — рассказывает Ксения. — Под Всеволожском тоже продолжается грибной сезон, там собирают зеленухи и черные лисички. Но нам попались только обычные, рыжие».
В Кингисеппском районе подписчица группы «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» Яна тоже набрала грибов, вопреки календарю. «Удачная охота, фламмулина, вешенки, три ежовика и 15 лисичек, — говорит девушка. — Ведро не добрала, но вообще не думала, что найдём хоть что-то».
Петербургских любителей тихой охоты не останавливают ни первые заморозки, ни снег. Их добычей становятся грибы, покрытые льдом.