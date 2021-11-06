Останки пропавшего 16 лет назад ребенка нашли в Орловской области. На место привел обвиняемый в недавнем убийстве 9-летней девочки

Следователи нашли останки и фрагменты одежды 11-летнего ребенка, безвестно пропавшего в Орловской области 16 лет назад. Как рассказали «Фонтанке» в региональном СУ СК, убийство совершил тот же мужчина, который расправился с девятилетней девочкой из того же села.



Как сообщили 6 ноября в пресс-службе СУ СК по Орловской области, мальчик в июне 2005 года вышел из дома своей бабушки, расположенном в селе Казарь, и пропал. Было возбуждено уголовное дело, его расследование несколько раз возобновлялось.

