Останки пропавшего 16 лет назад ребенка нашли в Орловской области. На место привел обвиняемый в недавнем убийстве 9-летней девочки

Следователи нашли останки и фрагменты одежды 11-летнего ребенка, безвестно пропавшего в Орловской области 16 лет назад. Как рассказали «Фонтанке» в региональном СУ СК, убийство совершил тот же мужчина, который расправился с девятилетней девочкой из того же села.
Как сообщили 6 ноября в пресс-службе СУ СК по Орловской области, мальчик в июне 2005 года вышел из дома своей бабушки, расположенном в селе Казарь, и пропал. Было возбуждено уголовное дело, его расследование несколько раз возобновлялось.
«Результатом кропотливой и скрупулезной работы следователей и оперативных сотрудников явилось установление подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался один из местных жителей, который в настоящее время обвиняется в ряде преступлений в отношении несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.
61-летний мужчина подробно рассказал следствию об обстоятельствах совершенного им преступления и во время проверки показаний указал примерное место нахождения сокрытого им в труднодоступной местности тела погибшего ребенка. Там обнаружились костные останки и предметы одежды пропавшего. Назначены медицинская, генетическая и медико-криминалистическая судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы планируют в скором времени предъявить злоумышленнику обвинение по данному факту. Ранее его арестовали по обвинению в аналогичном преступлении в отношении девятилетней девочки, пропавшей летом в селе Казарь. Ее искали с 18 июня силами трехсот полицейских, сотрудников СК России, МЧС, Росгвардии и волонтеров. Тело ребенка нашли в схроне в подвале многоквартирного дома.