Следователи спустя почти три месяца после начала поисков нашли тело пропавшей в Орловской области девятилетней девочки. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.



Тело обнаружили в том же селе Казарь, из которого пропал ребенок. «При проведении грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», — говорится в сообщении СК.