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Следователи показали схрон, в котором нашли тело 9-летней девочки, пропавшей в Орловской области. Подозреваемый в убийстве задержан

В Орловской области задержан подозреваемый в убийстве пропавшей 9-летней девочки

Следователи спустя почти три месяца после начала поисков нашли тело пропавшей в Орловской области девятилетней девочки. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Тело обнаружили в том же селе Казарь, из которого пропал ребенок. «При проведении грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать», — говорится в сообщении СК.

Девятилетняя девочка пропала 18 июня. По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. Расследование уголовного дела продолжается.

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