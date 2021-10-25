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С любителей выпить в общественных местах в Петербурге взыскали 3,4 миллиона с начала года

За распитие спиртных напитков в общественных местах с начала года оштрафованы 8,5 тыс. петербуржцев

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Около 8,5 тысячи человек оштрафованы за употребление спиртных напитков и наркотических средств в общественных местах в Петербурге. За девять месяцев нарушители пополнили городскую казну почти на 3,4 миллиона рублей, сообщает 25 октября региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В УФССП напомнили, что штраф за соответствующие правонарушения обычно составляет 500 рублей. При этом, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («уклонение от исполнения административного наказания»), неуплата в срок влечет за собой двукратное увеличение суммы штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее «Фонтанка» писала, что судебные приставы пообещали амнистировать ошибочно оштрафованных граждан в течение 48 часов.

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Комментарии (4)

mugab
..ночные ларьки со спиртным они не трогают. Но готовы за банку в жару с 3.6 градусным пивом прокопаться со штрафом в 500 рублей. Еще подержать вас в околотке для острастки за спор .что такое "общественное место ".
266382558
Рекомендую чехол на пивную банку, маскирующий её под кока-колу. Места много не занимает, работает прекрасно. Стоит недорого, продаётся, например, в ягодном онлайн-магазе.
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