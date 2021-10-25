С любителей выпить в общественных местах в Петербурге взыскали 3,4 миллиона с начала года

Около 8,5 тысячи человек оштрафованы за употребление спиртных напитков и наркотических средств в общественных местах в Петербурге. За девять месяцев нарушители пополнили городскую казну почти на 3,4 миллиона рублей, сообщает 25 октября региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
В УФССП напомнили, что штраф за соответствующие правонарушения обычно составляет 500 рублей. При этом, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («уклонение от исполнения административного наказания»), неуплата в срок влечет за собой двукратное увеличение суммы штрафа или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее «Фонтанка» писала, что судебные приставы пообещали амнистировать ошибочно оштрафованных граждан в течение 48 часов.