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«Я двойник!» Судебные приставы обещают за два дня амнистировать ошибочных должников

В России ошибочно списанные долги «двойников» будут возвращать в течение 48 часов

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Федеральная служба судебных приставов начинает принимать новый вид обращений для граждан-двойников. Об этом сказано 22 октября на сайте ФССП.

«Граждане, ошибочно идентифицированные как должники по исполнительным производствам, могут оперативно решить вопрос с помощью нового вида обращений, созданного в сервисе Интернет-приемная официального сайта ФССП России», — говорится в сообщении ведомства.

Физическим лицам предлагается заполнить форму электронного обращения на сайте ведомства, выбрав тему «Я двойник!». В ФССП обещают рассматривать такие обращения в течение 48 часов.

«На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения», — поясняют судебные приставы алгоритм проверки обоснованности претензий.

Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли», Владимира Меньшова, 1995 / YouTube «Мосфильм»
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В случае списания со счетов, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств, уточнили в ФССП.

Ранее глава Службы судебных приставов России Дмитрий Аристов неоднократно комментировал эксцессы, когда сотрудники ФССП ошибочно предъявляли претензии к гражданам, чьи паспортные данные совпадали с данными реальных должников.

«Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. Это СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, а также серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН», — говорил глава ФССП в 2020 году.

О масштабах ошибочных претензий приставов к двойникам должников не сообщается.

Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли», Владимира Меньшова, 1995 / YouTube «Мосфильм»

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Комментарии (6)

Nafanka
копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную
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Как скоро указанные данные в полном объёме окажутся у мошенников, берущих кредиты уже по "полному пакету документов"? Или на свалке на Волхонском или Ропшинском шоссе?! Ахахахахаха! )))
angel of death
вместо идентификации по номеру паспорта, который есть у их соседей из МВД, ФССП людей идентифицирует по ФИО, в результате чего база данных вешает долги на тех, кто никому ничего не должен... а потом приходится бегать и доказывать, что вы не верблюд.... при этом только в определённые дни и часы приёма... =)
rt7421656
а сразу по ИНН /снилсу нельзя было идентифицировать. Обязательно должны пройти десятилетия чтобы кто то зачесался и принял закон чтобы невиновных людей на деньги не ставили.
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