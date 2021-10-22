«Я двойник!» Судебные приставы обещают за два дня амнистировать ошибочных должников

Федеральная служба судебных приставов начинает принимать новый вид обращений для граждан-двойников. Об этом сказано 22 октября на сайте ФССП.

«Граждане, ошибочно идентифицированные как должники по исполнительным производствам, могут оперативно решить вопрос с помощью нового вида обращений, созданного в сервисе Интернет-приемная официального сайта ФССП России», — говорится в сообщении ведомства.

Физическим лицам предлагается заполнить форму электронного обращения на сайте ведомства, выбрав тему «Я двойник!». В ФССП обещают рассматривать такие обращения в течение 48 часов.



«На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения», — поясняют судебные приставы алгоритм проверки обоснованности претензий.



Фото: Кадр из фильма «Ширли-Мырли», Владимира Меньшова, 1995 / YouTube «Мосфильм» Поделиться Поделиться







В случае списания со счетов, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств, уточнили в ФССП.

Ранее глава Службы судебных приставов России Дмитрий Аристов неоднократно комментировал эксцессы, когда сотрудники ФССП ошибочно предъявляли претензии к гражданам, чьи паспортные данные совпадали с данными реальных должников.



«Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. Это СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, а также серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН», — говорил глава ФССП в 2020 году.

О масштабах ошибочных претензий приставов к двойникам должников не сообщается.

