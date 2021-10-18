Обещал жениться. Суд отправил в колонию мужчину, который хотел вывезти петербурженку в Египет и продать в секс-рабство

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, виновному в торговле людьми. Об этом 18 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Установлено, что в период с ноября по декабрь 2020 года Магомедов по просьбе друга искал женщин «с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Египта».



Для этого он познакомился с петербурженкой, на которой пообещал жениться. Мужчина прилетел в город на Неве и встретился с женщиной. Магомедов отключил телефон жертвы и прятал ее от родственников. Также он купил билеты в Стамбул, однако планам помешали правоохранители.

