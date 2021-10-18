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Обещал жениться. Суд отправил в колонию мужчину, который хотел вывезти петербурженку в Египет и продать в секс-рабство

В Петербурге осудили мужчину, который пытался вывезти россиянку в Египет, чтобы сделать наложницей

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Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор Мукаилгаджи Магомедову, виновному в торговле людьми. Об этом 18 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что в период с ноября по декабрь 2020 года Магомедов по просьбе друга искал женщин «с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Египта».

Для этого он познакомился с петербурженкой, на которой пообещал жениться. Мужчина прилетел в город на Неве и встретился с женщиной. Магомедов отключил телефон жертвы и прятал ее от родственников. Также он купил билеты в Стамбул, однако планам помешали правоохранители.

Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

pila_grigoryeva
а почему этого мастурбека не посадили за торговлю людьми пожизненно?
Почему то без упоминания фамилии было понятно что это очередной дружбанародный рулон обоев
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