FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Предлагали интим от лица подростков, а затем вымогали деньги. В Кемеровской области осудили группу мошенников

Суд вынес приговор группе мошенников в Кемеровской области

3
Печать

В Кемеровской области осудили семерых местных жителей, которые наживались на желающих интима с подростками. Фигурантов осудили за мошенничество, вымогательство и незаконное лишение свободы, сообщает 22 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следствие установило, что в 2015 году 37-летний горожанин организовал преступную группу, в которую входили подросток, бомж, полицейский, двое ранее судимых местных жителей и он сам. От лица несовершеннолетних они переписывались с людьми на сайтах знакомств, указывая в анкетах, что согласны на интимные отношения. Когда собеседники пугались возраста, обманщики заверяли, что «уже давно имеют близкие связи».

Когда клиент приезжал на встречу, на него наседали с «красными корочками», а иногда и наручниками и требовали сто тысяч рублей, угрожая иначе привлечь за развратные действия. Кое-кто соглашался, но некоторые обратились в полицию, и группу накрыли.

Организатор получил 17 лет колонии строгого режима, остальные фигуранты — от 14 лет заключения там же до 3 лет условного срока.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Денеб
Инноваторы! Бизнес на педофилах.....
lamer
Сколько же я денег сэкономил. Много!
altnec
Это Бастрыкину не по карману. Сам создал такую систему, с ней и живёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний