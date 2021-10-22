Предлагали интим от лица подростков, а затем вымогали деньги. В Кемеровской области осудили группу мошенников

В Кемеровской области осудили семерых местных жителей, которые наживались на желающих интима с подростками. Фигурантов осудили за мошенничество, вымогательство и незаконное лишение свободы, сообщает 22 октября пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



Следствие установило, что в 2015 году 37-летний горожанин организовал преступную группу, в которую входили подросток, бомж, полицейский, двое ранее судимых местных жителей и он сам. От лица несовершеннолетних они переписывались с людьми на сайтах знакомств, указывая в анкетах, что согласны на интимные отношения. Когда собеседники пугались возраста, обманщики заверяли, что «уже давно имеют близкие связи».

