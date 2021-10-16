Вася Обломов везет в Петербург золотые хиты, которые не факт, что повторятся

Вася Обломов давно уже не выдает народных шлягеров, но песню «Магадан» до сих пор помнят все. Во многом именно она и создала Обломову образ эдакого простого парня-правдоруба и певца от народа.

Этот образ Обломов носит до сих пор, сочиняя песни о непростой жизни в России, о глупости и других людских пороках. Чаще всего это грустная сатира, но иногда, как, например, в песне «Прощай», звучит серьезная лирика. Услышать все главные песни Васи Обломова Петербург сможет 16 октября в клубе «Время N». (16+)

Программа, которую артист привезет в Северную Столицу, называется «Можем не повторить» и недвусмысленно намекает на неопределенность нашей коронавирусной жизни. Даже этот концерт легко могут отменить в самый последний момент (увы, подобные случаи известны), так как все чаще звучат разговоры о четвертой волне.



Однако надеемся и верим, что ничего плохого не случится и все желающие смогут послушать «Магадан», «Человек хороший», «В очереди» и другие популярные песни Обломова.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

