Фото: wikipedia.org / коллаж Поделиться Поделиться







Пока весь мир осмысляет новость, «Фонтанка» рассказывает, как следователи и энтузиасты более полувека ломали головы над загадками Зодиака.

Немного контекста

Если вдруг вы не в курсе, краткая историческая справка: в конце 60-х в Северной Калифорнии действовал серийный убийца, который в перерывах между преступлениями строчил письма в местные газеты.

Но письма непростые — убийца, который подписывался символом, напоминающим кельтский крест, требовал от журналистов публиковать его загадки, в которых якобы была сокрыта информация о нем. Сам маньяк называл себя Зодиаком. И это было лишь начало большой истории.



Первые убийства

Несмотря на то, что Зодиак является почти таким же культовым персонажем, как Джек Потрошитель, в мире маньяков он далеко не самый продуктивный деятель.

Сам убийца-загадочник писал, что на его счету 37 жертв, однако следствие смогло подтвердить лишь семь преступлений, но и там двум жертвам удалось выжить. Также в портфолио Зодиака есть одно неудачное похищение, где жертва смогла сбежать. Впоследствии показания этих людей сыграют важную роль в расследовании дела.

В плане изощренности своих преступлений маньяк был прямолинеен и груб. Первое известное убийство Зодиака произошло в конце 1968 года в городе Вальехо (Vallejo), а его жертвами стали пара влюбленных.

Молодые люди на автомобиле припарковались в безлюдном месте поздно вечером. Вдруг рядом с ними появилась еще одна машина. По версии следствия, неизвестный с пистолетом сначала потребовал от парня и девушки покинуть салон, а затем застрелил сначала молодого человека, а затем его спутницу. Девушка попыталась сбежать, и неизвестный стрелял ей в спину.



Похожим образом Зодиак совершил свое второе убийство в 1969 году, в парке в нескольких милях от места первого преступления. Жертвами вновь стала пара влюбленных, но в этот раз Зодиак ошибся — молодой человек по имени Майкл Мажо стал первым выжившим. Пули сильно ранили его, но не убили.

Спустя несколько часов после этого в полицейском участке города Вальехо раздался звонок. Неизвестный сообщил об убийстве в парке и взял на себя за него ответственность.

Именно после второго нападения Зодиак начал рассылать свои письма с головоломками. Чтобы у журналистов не было сомнений, что автор — именно он, истинный убийца, Зодиак сообщал подробности, о которых могли знать только полицейские.

Второй выживший

Строго говоря, людей, выживших после встречи с Зодиаком, не двое, а трое. Но обо всем по порядку.

Вторым человеком, который смог пережить нападение маньяка, стал Брайан Хартнелл. Вместе со своей девушкой Сесилией Шепард в сентябре 1969 года он поехал на пикник к озеру Берриесса (Lake Berryessa), что примерно в 45 милях от города Вальехо — места первых двух убийств Зодиака.

Как впоследствии рассказывал сам Хартнелл, в какой-то момент к ним подошел странный человек в чем-то вроде капюшона и солнцезащитных очках. На неизвестном была черная одежда, а также, как утверждается в некоторых источниках, фартук с изображением символа, напоминающего прицел или уже упомянутый выше кельтский крест.

У Зодиака был пистолет, но им он только угрожал. И Хартнелла, и его девушку маньяк много раз ударил ножом. От предыдущих эпизодов это нападение Зодиака отличало оставленное послание: черным фломастером маньяк написал несколько цифр на двери автомобиля Хартнелла и скрылся.

Vallejo

12–20–68

7–4–69

Sept 27–69–6:30

by knife



Надписи на одной из дверей машины Брайана Хартнелла 27 сентября 1969 года Фото: Message: Zodiac Killer Photo: FBI / fr.wikipedia.org Поделиться Поделиться







Пока все это происходило, и Брайан Хартнелл, и Сесилия Шепард кричали, истекая кровью. Это услышали рыбачившие неподалеку отец с сыном и вызвали полицию.

Само послание оказалось довольно простым: это были даты предыдущих убийств Зодиака, а также дата третьего нападения. Жуткий тег, будто маньяк боялся, что кто-то захочет присвоить себе его заслуги.



Сесилия Шепард вскоре умерла от полученных ран. А вот Брайан Хартнелл, судя по данным в интернете, жив до сих пор и даже сыграл эпизодическую роль в фильме «Зодиак» Финчера. У Мажо, кстати, похожая судьба — в 2008 году он снялся в документальном фильме This Is the Zodiac Speaking, но жив ли Мажо сейчас, непонятно.

Третья выжившая

Третьим человеком, пережившим встречу с Зодиаком, стала Кэтлин Джонс, девушка, которая вместе с 10-летней дочерью в марте 1970 года ехала на машине к своей матери в город Модесто. Это тоже рядом с Вальехо — примерно 95 миль.

Впрочем, с возрастом дочери Джонс до конца непонятно — в некоторых источниках утверждается, что она была все же 10-месячной. Это куда больше похоже на правду, если верить, что Кэтлин Джонс на момент трагедии было 22 года.

На трассе машину Джонс догнал другой автомобиль, который помигал фарами. Девушка остановилась. Водитель, неизвестный мужчина, сказал, что у автомобиля Джонс болтается заднее колесо и предложил помощь. Девушка согласилась и незнакомец, что-то подкрутив в колесе, уехал.



Но когда Джонс двинулась с места, колесо и правда отвалилось. «Спаситель» таинственным образом вернулся и предложил подвезти Джонс с дочерью.

Они сели в машину и начало происходить странное. Водитель очень долго куда-то вез Джонс, не останавливаясь и проезжая заправки, где девушке могли бы помочь. В какой-то момент он прямо заявил, что намерен убить и ее, и ее дочь.

Но этим планам, к счастью, не удалось сбыться: когда машина сбавила скорость, Джонс вместе с дочерью выпрыгнули из нее и скрылись в поле. Зодиак не стал их преследовать и уехал.

Сама Кэтлин Джонс вскоре добралась до полицейского участка и дала показания. Почему же это преступление приписали Зодиаку? Все просто: девушка увидела его фоторобот и опознала маньяка.

В некоторых источниках, однако, уточняется, что позже Джонс меняла показания и утверждала, что Зодиак все-таки пытался отыскать ее в поле.

Загадки

Едва ли преступления Зодиака стали бы достоянием мировой криминалистики, если бы не знаменитые письма маньяка с загадками. Они представляли собой криптограммы, то есть зашифрованный текст, в котором, как уверял сам Зодиак, сокрыта информация о его личности.



Первые три письма убийца отправил в разные газеты, и содержание посланий было практически идентично. Зодиак требовал опубликовать их, угрожая новыми убийствами. Журналисты подчинялись — публикации вышли 1 августа 1969 года. Загадки взялись разгадывать и полицейские, и простые люди.

Быстро выяснилось, что все три криптограммы являются частями одного письма. Уже через неделю школьный учитель Дональд Гарден и его супруга заявили, что смогли расшифровать послания Зодиака. Он наврал — там не было ни его имени, ни какой-то другой ценной информации.

Маньяк рассказывал, что собирает рабов для своей загробной жизни и не собирается останавливаться, так как убийства приносят ему удовольствие.

Это письмо получило название «Шифр 408» — по количеству используемых символов.



Письмо Зодиака, отправленное в San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года с помощью шифра 340, расшифрованного 5 декабря 2020 года. Фото: Letter from Zodiac Killer / en.wikipedia.org Шифр Зодиака, расшифрованный Дональдом и Бетти Харден Фото: commons.wikimedia.org Шифр Зодиака, расшифрованный Дональдом и Бетти Харден Фото: commons.wikimedia.org Шифр Зодиака, расшифрованный Дональдом и Бетти Харден Фото: commons.wikimedia.org Поделиться Поделиться







Другое свое послание — «Шифр 340» — Зодиак отправил в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года. Это послание удалось разгадать только в 2020 году. Над шифром трудились программист из Вирджинии Дэвид Оранчак, который работал в команде с австралийским математиком Сэмом Блейком и бельгийским программистом Ярлом ван Эйке.

Эксперты работали над декодированием восемь месяцев и за это время попробовали более 650 тысяч возможных решений.

Увы, сам текст письма тоже едва ли можно назвать содержательным. В нем вновь говорилось о рабах, а также о том, что убийца не боится смерти и газовой камеры.

Точное количество писем, которые Зодиак написал в газеты и в полицию за несколько лет своей деятельности, едва ли возможно подсчитать, но далеко не все они содержали в себе загадки.

Сейчас неразгаданными остаются два послания Зодиака. Первое — это фрагмент из 18 символов из «Шифра 408», а второе — открытка с короткой загадкой, где, вероятно, сокрыто настоящее имя маньяка.

Ее Зодиак отправил в 1970 году в San Francisco Chronicle. Текст послания содержит фразу My name is и набор из 13 символов.

Эти шифры едва ли получится разгадать из-за их малого объема.

Убийца — маляр?

Маляр Гэри Френсис Пост — далеко не первый конкретный подозреваемый по делу Зодиака. За более чем 50 лет у следствия были тысячи кандидатов на эту сомнительную должность.

Самым известным из них является Артур Ли Аллен, который в годы действия Зодиака совершил несколько преступлений на сексуальной почве и проживал как раз в регионе активности маньяка. Аллена привлекали несовершеннолетние юноши и девушки, за что он, например, поплатился карьерой школьного учителя — его уволили за приставания к подросткам.

Аллен до 1991 года считался основным подозреваемым по делу Зодиака, однако никаких прямых доказательств не было, да и сам он не признавал свою вину.

В начале 90-х была проведена ДНК-экспертиза, которая указала, следствие ошибалось — генетический материал с писем маньяка не совпадал с материалом Артура Ли Аллена.

На чем же строится новое обвинение? Гэри Френсис Пост стал Зодиаком главным образом из-за шрама, который был у него на лбу. Аналогичный шрам присутствует на фотороботе маньяка.



Самый известный фоторобот Зодиака Фото: San Francisco Police Department / ru.wikipedia.org Поделиться Поделиться





