Сесилия Шепард вскоре умерла от полученных ран. А вот Брайан Хартнелл, судя по данным в интернете, жив до сих пор и даже сыграл эпизодическую роль в фильме «Зодиак» Финчера. У Мажо, кстати, похожая судьба — в 2008 году он снялся в документальном фильме This Is the Zodiac Speaking, но жив ли Мажо сейчас, непонятно.



Третья выжившая



Третьим человеком, пережившим встречу с Зодиаком, стала Кэтлин Джонс, девушка, которая вместе с 10-летней дочерью в марте 1970 года ехала на машине к своей матери в город Модесто. Это тоже рядом с Вальехо — примерно 95 миль.



Впрочем, с возрастом дочери Джонс до конца непонятно — в некоторых источниках утверждается, что она была все же 10-месячной. Это куда больше похоже на правду, если верить, что Кэтлин Джонс на момент трагедии было 22 года.



На трассе машину Джонс догнал другой автомобиль, который помигал фарами. Девушка остановилась. Водитель, неизвестный мужчина, сказал, что у автомобиля Джонс болтается заднее колесо и предложил помощь. Девушка согласилась и незнакомец, что-то подкрутив в колесе, уехал.